Conseils pour prendre soin de votre cave

Photo de Math sur Pexels.com

Que vous soyez nouveau dans le monde de la production de vin ou que vous soyez dans cette industrie depuis un certain temps, vous devrez savoir comment prendre soin de votre cave. Plus vous prenez soin de vous, meilleur sera votre vin. Cela ne peut être qu’une bonne chose car cela signifie que plus de gens l’apprécieront.

Ci-dessous, vous trouverez quelques conseils qui peuvent vous aider à prendre soin de votre cave :

Gardez votre vin à la bonne température

L’une des premières choses que vous devez faire est de garder votre vin à la bonne température. Idéalement, votre vin doit être conservé à environ 50 degrés. C’est la température idéale quel que soit le temps qu’il fait dehors. Bien que la température dans votre magasin de vin puisse fluctuer un peu, elle ne devrait pas fluctuer trop. Faites ce que vous pouvez pour maintenir la température stable à tout moment.

Protégez votre cave

Bien qu’il soit important que vous preniez soin de votre vin, vous devez vous assurer que votre cave l’est également. Tu peux recevoir assurance pour les caves qui peut vous protéger contre une série de risques. Vous devez également vous assurer que vous travaillez pour protéger vos raisins contre les parasites et les maladies. Plus vous prenez soin de votre vin avant sa mise en bouteille, meilleures seront ces bouteilles.

Vous devez également vous assurer que vos vignes sont protégées des intempéries. Faites ce que vous pouvez pour vous assurer qu’ils ne deviennent pas trop secs ou trop froids.

Assurez-vous que le liège est toujours humide

Même si vous pourriez être tenté de tenir vos bouteilles de vin debout, cela peut être une erreur. Le bouchon doit toujours être en contact avec le vin. Si aucun vin ne touche le bouchon, il peut se dessécher. Lorsqu’un bouchon devient sec, il peut se fissurer et laisser entrer l’air. Lorsque cela se produit, vos belles bouteilles de vin peuvent se gâter. La dernière chose que vous voulez faire est de transformer tout votre vin en vinaigre ou de vieillir prématurément.

C’est pourquoi il est important que vous conserviez votre vin à un angle en tout temps. En plus de cela, vous devez garder la lumière éteinte. La lumière peut faire vieillir vos belles bouteilles de vin beaucoup plus rapidement qu’elles ne le devraient. Conservez votre vin dans un endroit sombre afin que moins de lumière puisse entrer.

Éloignez les vibrations

Peu de gens savent que les vibrations peuvent endommager le vin. C’est parce que les sédiments qui se trouvent dans chaque bouteille de vin peuvent bouger. Lorsqu’il y a des vibrations à proximité, les sédiments peuvent potentiellement ruiner le vin. En plus de cela, il y a aussi la possibilité que les sédiments puissent rendre le goût du vin horrible. C’est pourquoi il est si important que vous gardiez toutes les vibrations à l’écart.

Utilisez les conseils ci-dessus pour vous aider à prendre soin de votre cave. Plus vous prenez soin de tout votre vin, meilleure sera probablement chaque bouteille.