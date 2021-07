Conseils pour protéger votre entreprise des rétrofacturations

in

Crédit photo : https://www.pexels.com/photo/working-macbook-computer-keyboard-34577/

Rendre de l’argent à un client n’est pas la pratique la plus agréable, mais très courante pour les entreprises qui fonctionnent avec des paiements marchands, y compris celles qui vendent leurs produits en ligne. Examinons de plus près les cas où un client peut lancer une procédure de rétrofacturation et comment réduire le risque de se retrouver dans ces situations.

Qu’est-ce qu’une rétrofacturation ?

Une rétrofacturation se produit lorsqu’un vendeur et un client ne peuvent pas résoudre le problème du retour d’argent et que le client souhaite « récupérer » de l’argent auprès du vendeur. Cette situation implique non seulement deux parties, mais également la banque de l’acheteur (émetteur), la banque du vendeur (acquéreur), ainsi que le système de paiement.

La rétrofacturation a été adoptée par le secteur des paiements en tant qu’outil de protection des consommateurs. Si le service n’a pas été fourni, que l’entreprise a fait faillite et que les marchandises n’ont pas été livrées, le client peut contacter la banque qui les sert et demander une rétrofacturation. En même temps, il y a non seulement des avantages mais aussi des inconvénients : les clients malhonnêtes peuvent utiliser cette procédure pour simplement tirer profit des entrepreneurs.

En tant que vendeur, vous devez vous rappeler que les clients ont le droit de demander un rejet de débit via la banque dans les circonstances suivantes :

Votre entreprise a fait faillite ;Le produit ne correspond pas à la description ou est défectueux ;Le produit payé n’a pas été livré et vous refusez de rembourser ;Problèmes techniques : la période d’autorisation a expiré ou la banque n’a pas traité le paiement ; Transaction incorrecte ; Le montant retiré diffère de la valeur de la marchandise indiquée au moment de l’achat ; En raison d’une erreur système, la facturation est facturée plusieurs fois ou le montant est incorrect.

Les règles fixées par Visa et Mastercard donnent généralement au client 120 jours pour déposer une réclamation. Habituellement, le compte à rebours commence à partir de la date de paiement. De plus, le processus ressemble à ceci :

La banque examine le cas et, si les raisons réelles du retour sont identifiées, contacte la banque du vendeur ; Si une violation par le vendeur ou une fraude à la carte est détectée, le propriétaire du magasin est informé ; est de 45 jours), l’argent est transféré sur la carte de la victime.

Comment minimiser les risques de rétrofacturation

Il y a des moments où une rétrofacturation se transforme en un stratagème frauduleux, où les criminels achètent un produit/service de qualité et essaient ensuite de rembourser l’argent sans aucune raison. Ils veulent obtenir le produit gratuitement. Que faire alors ?

Pour protéger votre entreprise contre les fraudes, suivez ces conseils :

Toujours répondre aux demandes

Si un client contacte directement le vendeur, il est important d’entrer en contact, d’engager un dialogue constructif et de tout faire pour résoudre le problème. Dans le cas contraire, un message sans réponse peut être un argument en faveur de l’acheteur.

Si une réclamation semble suspecte et infondée, il est important de recueillir rapidement des contre-arguments et de contester la réclamation de rétrofacturation. Habituellement, le vendeur a jusqu’à 45 jours pour cela.

Indiquez le nom de l’entreprise dans la description du paiement

Les prestataires de paiement permettent à une entreprise de mettre en place une description personnalisée comprenant un nom d’entreprise, une catégorie de produit ou encore un numéro de commande.

Il est important de décrire comment un client peut retourner le produit. Notez toutes les circonstances en détail, incluez les conditions et les moyens de retour, etc.

Fournir des informations précises et détaillées sur vos produits et services. Avertissez vos clients si certaines caractéristiques du produit dans la vie réelle peuvent différer de la photo/vidéo.

Les transactions frauduleuses par carte sont l’une des principales raisons des rejets de débit. Il est important de vérifier auprès de votre prestataire de paiement et de savoir exactement comment il protège les données des cartes bancaires et quelles technologies il utilise pour surveiller et prévenir la fraude.

Savoir signifie sécurité

Avant de commencer à vendre en ligne, n’oubliez pas que l’acceptation des paiements par carte bancaire est inextricablement liée au risque de rejet de débit. Vous devez toujours être préparé au fait qu’un client insatisfait ou trompé puisse demander un remboursement sur la carte. Une entreprise peut ne pas être sécurisée à 100 % contre les rejets de débit, mais ces étapes simples peuvent réduire considérablement les risques de fraude. Cependant, il est également de la responsabilité du vendeur de répondre et de satisfaire un client.