Conseils pour que Ómicron ne nous empêche pas de voyager en toute sécurité en avion

31/12/2021 à 16h12 CET

La sixième vague de coronavirus, marqué par la variante Omicron, oblige le monde entier à se protéger ce Noël.

La nouvelle souche gagne du terrain et est prédominante dans les infections qui surviennent ces dernières semaines, une grande partie d’entre elles diagnostiquées lors de tests antigéniques acquis en pharmacie.

Cependant, la vie ne s’arrête pas. Et en grande partie grâce à l’efficacité des vaccins : 37 millions d’Espagnols sont déjà vaccinés avec le schéma complet. Et grâce à ces piqûres, bien que nous ayons des preuves que Ómicron est hautement contagieux, nous gardons espoir qu’il déclenchera une maladie moins grave.

Si l’on compare les données actuelles, le nombre de lits de soins intensifs occupés durant ce mois de décembre par des patients COVID est de 18,68%. À Noël dernier, ce chiffre était de 20 %. Une légère baisse qui pourrait indiquer une évolution favorable du SARS-CoV-2.

Mais cela ne fait que commencer et les conséquences de ce Noël ne se matérialiseront en chiffres que vers le 10 janvier. Et c’est pourquoi certaines Communautés autonomes prennent déjà mesures pour ralentir la progression de la maladie: Sept régions ont déjà imposé des restrictions sur les heures d’accueil et de vie nocturne.

Et d’autres pays ont fermé les frontières pour les non vaccinés, ou laissé des stades vides, ou fermé des bars et des restaurants jusqu’au 14 janvier & mldr; Tout pour tenter d’aplatir une courbe de contagion alarmante, même si les vaccins semblent en adoucir, et beaucoup, les conséquences.

En Espagne, pour le moment la mobilité est autorisée sur tout le territoire et, qui d’autre, qui moins, devra utiliser le transport public pour rencontrer leurs proches. C’est pourquoi de nos jours les principales gares de notre pays sont bondées de personnes voyageant d’un endroit à l’autre pour célébrer ces vacances avec leurs proches.

Quel est le risque de contagion à bord d’un avion ?

Bien que l’avion soit le moyen de transport le plus sûr, le les passagers sont deux fois et même trois fois plus susceptibles de contracter le Covid-19 lors d’un vol. C’est ce qu’a assuré David Powell, médecin et conseiller médical de l’Association du transport aérien international des États-Unis.

Ceci est principalement dû à la transmissibilité élevée de la nouvelle souche. Avec les mutations précédentes, les filtres à air de qualité hospitalière dont disposent les avions, ainsi que les autres mesures de sécurité telles que les masques et l’hygiène des mains, servaient de parapet et le risque de contagion n’était pas plus important que dans d’autres situations quotidiennes.

« Le risque relatif a probablement augmenté, tout comme le risque d’aller au supermarché ou de prendre le bus », a déclaré Powell à Bloomberg.

Que faire pour minimiser les risques ?

Eh bien, les recommandations sont les mêmes que lorsque vous entrez dans un établissement public comme un supermarché ou un cinéma, ou que vous êtes au travail.

– Évitez de toucher les surfaces de contact communes.

– Utilisez un masque en tout temps.

– Évitez de l’enlever en même temps que le passager à côté de vous pendant les repas.

L’expert souligne que pour que le risque de contagion à bord d’un avion soit le plus faible possible, il est important de se laver les mains fréquemment et de garder ses distances lors de l’embarquement.

Bien sûr, Powell insiste : « Il ne s’agit pas d’arrêter de voler, mais de se faire vacciner et de recevoir la dose de rappel & rdquor ;.

Que faire pendant les repas ?

L’ancien médecin-chef d’Air New Zeland est clair. Pour un vol de deux heures, il est facile d’exhorter tous les passagers à ne retirer leur masque à aucun moment, cependant, dans ceux de 10 heures, par exemple, c’est impossible.

«Ce que la plupart des compagnies aériennes font, c’est d’encourager, mais pas d’insister, les clients à échelonner leur temps sans masque & rdquor;.

«Deux personnes portant un masque ont une transmission minimale de l’une à l’autre. Si vous l’enlevez, cette personne a un risque plus élevé de transmission et un risque légèrement plus élevé d’être infecté. Mais si les deux ne le portent pas, évidemment, il n’y a pas de barrière et le COVID peut se transmettre librement & rdquor ;, précise l’expert.

Quant à laisser les sièges centraux vides, Powell dit qu’il ne pense pas que ce soit une mesure qui réduit réellement le risque de contagion parmi les passagers.