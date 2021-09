Conseils pour que votre leadership éclairé B2B se démarque

L’élaboration d’un leadership éclairé demande du temps et un investissement important en ressources. Alors, que faites-vous pour vous assurer que votre leadership éclairé se démarque de vos concurrents et se fait remarquer dans votre industrie ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Partager de nouvelles idées : remettre en question la pensée actuelle

Un leadership éclairé hors du commun dans l’espace B2B ne se contente pas de discuter de ce qui est déjà connu ou d’examiner des problèmes courants. Un leadership éclairé qui résonne et suscite un réel intérêt dit quelque chose de nouveau et d’unique. Votre organisation compte probablement des experts de l’industrie innovants et expérimentés – des personnes qui ont de grandes perspectives sur les défis de l’industrie. C’est en puisant dans leur cerveau que vous trouverez le leadership éclairé que vous recherchez.

Voici quelques exemples de leadership éclairé qui se démarquent :

Une nouvelle perspective sur un problème communUne façon différente d’aborder les défis actuelsUne opinion qui va à l’encontre de la norme de l’industrieUne façon efficace d’utiliser de nouveaux outils pour obtenir des résultats

Pensez au dernier article convaincant que vous avez lu sur votre industrie. Quelle était la perspective ? Les plats à emporter ? Le processus de réflexion ?

Travaillez avec un rédacteur expérimenté

La plupart des gens savent écrire, mais tout le monde ne sait pas bien écrire. C’est une déclaration impopulaire, mais c’est vrai. Une écriture efficace, qui intègre la narration et la connexion avec le public, prend des années à apprendre. Et ce n’est que le métier d’écrire, cela n’inclut même pas l’apprentissage et la compréhension du sujet.

Pour les industries B2B, de nombreux marchés sont hautement spécialisés et nécessitent des années de formation et d’expérience pour devenir un expert. Cela signifie que votre organisation compte probablement parmi les meilleurs experts de votre marché. Cependant, il est peu probable que l’un d’entre eux ait également un diplôme d’études supérieures ou une expérience en rédaction. En tant que tel, votre meilleur pari pour créer un leadership d’opinion hors du commun est de vous associer à un rédacteur B2B expérimenté qui peut tirer parti de l’expertise de votre expert en la matière et la faire couler dans un article bien écrit et engageant. Croyez-moi, tous les leaders d’opinion que vous connaissez – et même certains auteurs à succès – travaillent en étroite collaboration avec des rédacteurs et des éditeurs expérimentés pour produire leur contenu.

Partagez votre contenu partout

L’article ou le billet de blog est terminé et publié sur votre site B2B, quelle est la prochaine étape ? Partagez votre contenu partout. Nous vous recommandons de commencer par le partager sur tous les canaux sociaux de votre entreprise. Une fois qu’il est diffusé sur tous les canaux sociaux, demandez à votre leader d’opinion de le partager avec son réseau – c’est bon pour sa crédibilité et c’est un nouveau public pour votre entreprise.

Ne vous contentez pas de partager sur les réseaux sociaux ; incluez l’article sur le leadership éclairé dans votre prochain bulletin électronique.

Partagez-le avec vos équipes de vente et de prestation de services pour le partager avec des prospects et de nouveaux clients.

Lien vers celui-ci à partir d’autres éléments de marketing de contenu performants.

S’il est pertinent pour des discussions de forum spécifiques à l’industrie, partagez-le avec les utilisateurs du forum.

S’il existe un groupe LinkedIn sur le sujet en particulier, partagez-le également.

La seule mise en garde pour le partage en groupes dans les forums est de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un article promotionnel – vous voulez faire partie de la conversation, ne cherchez pas simplement à vendre aux participants du groupe.

Faites la promotion de votre contenu

Avec tout le bruit en ligne, nous ne pouvons pas compter sur la publication et le partage uniquement organiques. Lorsque vous avez un véritable leadership d’opinion rockstar, il est important d’allouer un budget pour le promouvoir. Twitter, Facebook et Instagram ont tous un contenu de sponsoring payant, mais nous recommandons les campagnes sponsorisées par LinkedIn pour le leadership éclairé B2B. LinkedIn dispose d’un excellent outil qui vous permet d’être précis dans votre ciblage et de présenter votre contenu à un nouveau public. Si vous n’avez pas un gros budget, commencez petit et assurez-vous que votre public est la cible idéale pour votre travail de leadership éclairé.

Présentez votre contenu

Une autre façon de faire remarquer votre leadership éclairé consiste à vous adresser aux publications pertinentes de l’industrie. De nombreuses publications spécialisées dans l’industrie acceptent les articles de leadership éclairé rédigés par des experts de l’industrie à publier sur le site Web de leur publication. Beaucoup acceptent également des stages rémunérés de leadership éclairé. Cela dépend de votre budget disponible et de votre secteur d’activité.

Pour de nombreuses industries B2B, il existe des publications qui ne nécessitent pas de parrainage rémunéré pour publier un article. C’est l’itinéraire que nous recommandons. Pourquoi? Parce que les lecteurs doivent être avertis lorsque des articles sont sponsorisés et cela peut discréditer l’auteur ou dévaloriser une partie de l’autorité de l’article.

Lorsque vous abordez des publications pour vos articles de leadership éclairé, réfléchissez à celles que vous abordez. Considérez ce qu’il y a pour eux. Votre article sera-t-il une lecture intéressante ? Attirera-t-il potentiellement plus de lecteurs vers leur publication ? Cela apportera-t-il une nouvelle perspective à une discussion en cours dans l’industrie? N’oubliez pas que les éditeurs ne se soucient pas de vos efforts de marketing de contenu, ils se soucient de leurs lecteurs et fournissent un contenu intéressant et stimulant.

Auteur : Kara Jensen

Suivez @BopDesignSD

Kara Jensen est la directrice de création de Bop Design, une entreprise de marketing B2B, de conception et de développement Web basée à San Diego, en Californie. Dédiée à la communication de la valeur commerciale unique de chaque client, Kara tisse des liens avec les marchés cibles grâce à une conception stratégique et des concepts marketing à fort impact. Kara a 10 ans de… Voir le profil complet ›