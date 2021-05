Conseils pour rembourser vos prêts et les avantages d’un remboursement anticipé

Évitez de trop dépendre des prêts et mettez en place un plan pour atteindre judicieusement vos objectifs à partir de vos revenus.

Si vous gérez n’importe quel type de prêt, comme un prêt immobilier, un prêt personnel, un prêt d’études, un prêt d’or ou même un prêt sur carte de crédit, l’élimination du montant impayé devrait être votre première priorité. N’oubliez pas que tout rendement que vous gagnez sur vos placements, y compris les fonds propres ou les dépôts, sera compensé dans la mesure où vous payez des intérêts sur un prêt. Sans dette, vos revenus réels sur vos investisseurs commencent et vous aideront à créer de la richesse sur le long terme. Évitez de trop dépendre des prêts et mettez en place un plan pour atteindre judicieusement vos objectifs à partir de vos revenus.

Donc, quand il s’agit de rembourser votre prêt, il y a certaines choses à garder à l’esprit. Il y a 3 avantages clés à le faire:

Aidera à se débarrasser complètement de la dette Aidera à créer un actif en contractant un prêt

Avant de commencer à rembourser des prêts, assurez-vous d’avoir un excédent investissable adéquat pour atteindre vos objectifs à long terme. Les fonds destinés à l’éducation des enfants, au mariage ou à la retraite ne doivent pas être réorientés vers le remboursement des prêts, à moins que cela ne soit nécessaire.

Commencez à rembourser les prêts qui portent le taux d’intérêt le plus élevé. L’encours de la carte de crédit porte un taux élevé d’environ 42 pour cent par an et, par conséquent, devrait être initialement remboursé. Arrêtez de faire de nouveaux achats sur la carte de crédit jusqu’à ce que toutes les cotisations soient effacées par vous.

Ensuite, regardez les prêts personnels, mais avant de rembourser, tenez compte des frais de remboursement anticipé, le cas échéant. Tous les prêts à la consommation que vous optez pour l’achat de produits blancs tels que des machines à laver ou même vos smartphones sont des prêts personnels par nature. Calculez les frais d’intérêt que vous économiserez en remboursant les frais de paiement anticipé et les frais de traitement que vous auriez engagés. S’il y a plus d’un prêt personnel, prévoyez de les rembourser le plus tôt possible. Le prêt en voie d’achèvement peut être poursuivi tandis que le nouveau prêt peut être interrompu plus tôt. De même, le crédit auto, les crédits or, les crédits contre FD doivent être remboursés au fur et à mesure que vous avez un montant excédentaire après prise en compte des frais de remboursement anticipé.

Votre prêt immobilier peut être le dernier arrêt au stand et se concentrer sur son remboursement uniquement lorsque vous vous êtes débarrassé du prêt personnel, des frais de carte de crédit, etc. apprécier en valeur. Parallèlement à cela, le remboursement d’un prêt d’études peut être effectué plus tard, car le prêt immobilier et le prêt d’études s’accompagnent d’avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier.

