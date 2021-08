Conseils pour se protéger des maladies saisonnières pendant la pandémie

Le respect de certaines mesures élémentaires de sécurité et d’hygiène permet de profiter de la saison de la mousson sans maladies. (Image représentative)

Covid-19 : Conseils pour se protéger des maladies saisonnières

La deuxième vague de Covid-19 a été maîtrisée dans la majeure partie de l’Inde. Divers défis, notamment une pénurie d’oxygène médical liquide et une forte augmentation du nombre de cas, étaient survenus au cours de la deuxième vague. Alors même que l’Inde fait face à la pandémie, la saison des moussons a également entraîné une vague de maladies virales, bactériennes et fongiques. Il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires et de se protéger contre ces maladies et le Covid-19.

Le président des services médicaux de Portea Medical, le Dr Vishal Sehgal, a déclaré que certaines précautions simples peuvent aider à se protéger de ces maladies, en particulier au milieu de la pandémie.

Le Dr Sehgal a déclaré que les symptômes de ces maladies saisonnières peuvent souvent imiter ceux liés à Covid-19 et qu’il faut donc toujours être vigilant. Le virus SARS-CoV-2 est transmis par l’air et les gouttelettes – en conséquence, les moussons apportent un répit après l’augmentation des cas. Le Dr Singh a suggéré d’utiliser cette période pour mettre en place des mesures de prévention et de construction.

Voici quelques-unes des précautions qui peuvent protéger contre ces maladies saisonnières

Protection contre les moustiques

la vérification en temps opportun des réservoirs, des refroidisseurs d’eau et des espaces sur les balcons et les terrasses est indispensable pour empêcher l’accumulation d’eau stagnante. De plus, des vêtements à manches longues et des pantalons sont indispensables pour sortir, surtout en soirée. L’utilisation de moustiquaires et de répulsifs est également indispensable. Dans la mesure du possible, il est recommandé de fumiger la maison et d’éliminer les insectes et les moustiques.

Hygiène personnelle

Il est important de prendre un bain après le retour à la maison. Cela éliminera tous les germes qui pourraient s’accumuler sur la peau et protégera contre les maladies. Les mains sont essentielles à l’hygiène personnelle et à la prévention des maladies et il est important de les laver soigneusement et fréquemment avec du savon, surtout après être allé aux toilettes et avant de manger. Tousser ou éternuer sans se couvrir le visage est une pratique nocive et doit être évitée.

Maintien de la distanciation sociale

Avec la réouverture de l’économie, de nombreuses personnes ont recommencé à utiliser les transports en commun et à se rendre également sur les marchés. Il est important de prendre des précautions telles que le maintien d’une distance sociale avec les personnes qui toussent ou éternuent sans se couvrir la bouche ou présenter des symptômes de maladie. Les masques faciaux sont également essentiels lorsque vous sortez. Les personnes à faible immunité, les personnes âgées et les enfants doivent éviter complètement les endroits surpeuplés.

Nourriture et eau

Il est important d’assurer l’hygiène des aliments et de l’eau, même à la maison. Les aliments en bordure de route doivent être évités au profit de repas frais et cuisinés à la maison. Il est également recommandé de porter une bouteille d’eau, tout comme de boire de l’eau bouillie ou purifiée. Manger des aliments de saison et qui renforcent l’immunité est une autre façon de rester en bonne santé pendant la mousson.

Système respiratoire

Les infections aéroportées peuvent causer des problèmes au système respiratoire, mais certains remèdes maison peuvent apporter un soulagement. La consommation d’eau tiède et l’inhalation de vapeur au moins une fois par jour peuvent apporter un soulagement. La pratique du yoga et des exercices de respiration comme le pranayama est également essentielle.

Le Dr Sehgal a déclaré que bien que la deuxième vague de Covid-19 se soit calmée et que l’économie se déverrouille progressivement, il est important de se contrôler les uns les autres et de rester à la maison. Il est essentiel d’assurer une double protection car les pluies apportent plusieurs maladies. Le respect de certaines mesures élémentaires de sécurité et d’hygiène permet de profiter de la saison de la mousson sans maladies.

