Conseils pour surmonter l’adversité et s’adapter à la situation actuelle

Vous savez que le changement est la seule chose fiable que nous pouvons attendre de la vie. En tant que tel, il est crucial d’être capable de surmonter l’adversité et d’apprendre à s’adapter à des situations nouvelles et en constante évolution.

Dans cet article de blog, nous partageons des conseils pour vous aider à surmonter l’adversité de manière professionnelle et à gérer le changement dans votre situation actuelle.

Faites pivoter votre stratégie commerciale

Comme nous l’avons appris à partir de 2020, les entreprises qui réussissent sont agiles et capables de pivoter rapidement lorsque le marché l’exige. Dire « nous avons toujours fait ceci… » ou « cela a fonctionné pour nous avant… » ne garantit pas toujours que cela fonctionnera maintenant ou même dans un proche avenir. Il est crucial de pouvoir changer et faire pivoter votre stratégie commerciale en cas de besoin. Les moyens dont vous avez besoin pour écouter votre industrie, votre public et vos collègues.

Tirez parti des nouvelles technologies

Nous vivons à une époque très excitante, où il y a des progrès technologiques tous les jours. Bien que vous n’ayez probablement pas le temps de vous tenir au courant de chaque nouvelle avancée technologique, il est important de réserver du temps régulièrement pour en savoir plus sur les nouveautés technologiques et sur les avantages que cela peut apporter à votre entreprise. Cela peut inclure de nouveaux outils logiciels tels que des logiciels de gestion de projet, des outils d’automatisation et même des outils de suivi du temps. La plupart des outils nécessitent un investissement initial en temps et en argent, mais les avantages à terme sont souvent exponentiels.

Trouver de nouveaux canaux de marketing

Le marketing pour le B2B n’est plus aussi simple que de créer une annonce imprimée et d’acheter de l’espace dans un magazine. Nous avons récemment vu des entreprises qui dépendent fortement des salons professionnels avoir du mal à obtenir de nouveaux prospects ou à se connecter avec des prospects. Bien que vous n’ayez pas besoin de courir après chaque nouveau canal de marketing brillant, il est important de rester ouvert à de nouveaux canaux de marketing. Envisagez le marketing par e-mail si vous avez moins de salons cette année, ou envisagez des publicités sur les réseaux sociaux si vous ne pouvez pas obtenir de prospects par le biais d’appels à froid. N’oubliez pas que votre public ajoute toujours de nouveaux professionnels, potentiellement issus d’autres industries et qu’il peut vouloir se connecter via différents supports, en particulier pendant la soi-disant « Grande démission » de l’après-COVID 2021.

Concentrez-vous sur la grande image

Une chose qui ne va pas ou pas comme prévu, ne signifie pas que tout est gaspillé. Respirez profondément, prenez du recul et considérez la situation dans son ensemble. Si une campagne sortante échoue, examinez l’ensemble de vos efforts de marketing B2B et voyez ce qui fonctionne. N’oubliez pas non plus que l’objectif final est souvent d’attirer, de convertir et de fidéliser de nouveaux clients. Même si une campagne d’e-mails n’avait pas un taux d’ouverture élevé, avez-vous reçu une nouvelle demande de démo ? Avec le B2B, la qualité prime toujours sur la quantité. Une nouvelle demande de démonstration pourrait conduire à une relation rentable à long terme.

Mettre en place un plan pour l’adversité et d’autres défis

Miser sur tout ce que vous faites pour réussir ne veut pas dire que ce sera le cas. Bien que vous deviez supposer le succès, prévoyez également ces soi-disant « bosses sur la route ». Quelles devraient être vos prochaines étapes si votre campagne ou vos efforts ne sont pas couronnés de succès ? Votre plan est-il de faire une pause et de réévaluer ? Y a-t-il une autre stratégie à essayer ? Est-il temps d’amener une autre personne dans le projet? Obtenir un avis extérieur ? Ramener l’équipe à la case départ et repenser votre stratégie ? Il ne s’agit pas de planifier l’échec, mais de planifier un chemin différent vers le succès – ce n’est pas toujours le chemin le plus direct.

Sortez des sentiers battus

Être ouvert au changement et faire face à l’adversité nécessite souvent de penser différemment. Soyez ouvert à essayer quelque chose de nouveau ou de différent ou même à appliquer quelque chose qui fonctionne mais avec une application différente. Comme mentionné précédemment, si vous êtes perplexe ou si vous faites face à un défi auquel vous ne voyez pas d’autre solution, demandez de l’aide ou demandez ce que les autres pensent. Vous serez souvent surpris, généralement agréablement, par leurs idées.

Créez ou rejoignez un réseau d’autres leaders de votre industrie

Il est souvent préférable de relever les défis ensemble ou avec l’aide/les idées des autres. Quel que soit le défi auquel vous êtes confronté, quelqu’un d’autre a probablement abordé le même problème ou un problème similaire et vous pouvez apprendre de son expérience. Nous vous recommandons de rejoindre un réseau d’autres professionnels de votre secteur ou d’en créer un s’il n’existe pas déjà. Ces personnes comprendront votre situation actuelle et pourront vous aider à vous en sortir – tout ce que vous avez à faire est de demander.

Surmonter l’adversité est plus facile à dire qu’à faire. Nous espérons que quelques-uns ou tous ces conseils vous aideront à relever votre défi actuel ou à venir et à trouver un moyen de l’adapter et de le surmonter.