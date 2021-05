Conseils pour surmonter le syndrome de l’imposteur, ou du moins le repousser | Vie

Si tu crains ça d’autres découvrent que vous êtes vraiment un fraudeur, Vous pouvez rencontrer ce que l’on appelle le syndrome de l’imposteur.

“Le Le syndrome de l’imposteur se produit lorsqu’une personne se sent indigne des résultats qu’elle obtient et l’appréciation ou l’admiration que les autres ont pour elle », explique à Business Insider Espagne la psychologue spécialisée en santé au travail et ressources humaines, Elisa Sánchez.

Ni une carrière réussie, une reconnaissance ou de bonnes notes ne changeront d’avis pour les personnes qui en souffrent. Pour eux, toutes leurs réalisations sont dues à la chance ou au hasard. Ou tout autre chose que vos capacités. Par conséquent, ils sont perçus comme un canular.

Il a été identifié pour la première fois en 1978 par les psychologues Pauline Rose Clance et Suzanne Imes. (Clance a également développé un test pour aider à déterminer si une personne en était victime.) Et bien que les femmes ont d’abord été liées plus tard, on a vu que les hommes en souffraient aussi.

Je pourrais appeler cela le syndrome génère la mauvaise perception d’un problème mental qui survient en temps opportun.

La réalité est que ce n’est pas une maladie ou une anomalie, ou il doit être lié à d’autres conditions mentales telles que la dépression. Cela ne doit pas non plus être considéré comme anecdotique. Les estimations indiquent que 70% des personnes en ont fait l’expérience à un moment de leur vie.

Peut-être que l’imposteur n’est pas vraiment ce que vous ressentez. Et c’est pourquoi vous ne savez pas vraiment si c’est ce qui vous arrive. Mais pareil si tu te vois plus réfléchi si je parle d’un sentiment continu de ne pas être assez bon ou pas à la hauteur.

Les gens qui ressentent ce syndrome de l’imposteur, par exemple, croiront qui n’ont pas les compétences nécessaires pour mener à bien leur travail (même en étant reconnu pour cela), ou pour avoir obtenu la prestigieuse bourse qui leur a été décernée. Ils ont tendance à se sentir mal à l’aise ou à minimiser les éloges car ils ne se considèrent pas dignes de le faire.

Bien que tout autour d’eux indique qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter et qu’ils font plus que bien, ils doutent constamment de leur potentiel. Finalement ils sont incapables d’intérioriser leur propre succès et leur valeur.

Quoi qu’il en soit, ce qui est certain, c’est que le Le syndrome de l’imposteur peut avoir un impact négatif sur le cheminement de carrière du malade.

Ces personnes «se boycottent ou ne progressent pas à cause de cette peur», souligne Sánchez.

Si vous ne vous considérez pas assez bien, il est facile de refuser de demander une augmentation, de postuler pour un meilleur poste et de finir par travailler en dessous de votre potentiel.

Si vous vous êtes vu reflété dans cette situation, Sánchez explique ici quelques lignes directrices qui peuvent vous aider à surmonter le syndrome de l’imposteur.

Commencez à vous connaître

La première étape pour pouvoir faire face au syndrome de l’imposteur passe par la «connaissance de soi»souligne le psychologue.

Rien de mieux que mener une «réflexion honnête, profonde et réaliste» de vos forces et vos points faibles, pour pouvoir voir objectivement que vous êtes digne de ces réalisations.

Mais vous ne devriez pas vous arrêter là. Sánchez conseille également de réaliser cette évaluation en relation avec les émotions.

Analysez “ce que vous ressentez, ce que vous aimez, quelles sont vos valeurs, vos priorités”, ajoute-t-il.

De son point de vue, si vous faites un effort pour faire quelque chose qui ne correspond pas vraiment à vos valeurs, à ce que vous voulez ou à votre perception de vous-même, «même si vous faites bien, vous vous sentirez mal», souligne-t-il.

Évitez les comparaisons constantes

Il est plus que courant pour une personne de douter d’elle-même par rapport à d’autres collègues, études ou secteur.

Vous est-il déjà arrivé que lorsque vous consultez LinkedIn ou Twitter, tout le monde semble mener une carrière réussie, être expert en tout et avoir des compétences infinies et vous vous demandez comment vous avez investi votre temps?

Ce qui se passe, c’est qu’il est rare que les gens ne soient pas en sécurité ou ignorent quelque chose. La chose habituelle est plutôt d’avoir tendance à se vanter ou à magnifier les réalisations.

Pour cette raison, il est facile que, sans disposer de données réelles, de penser (ou plutôt d’imaginer) que le Le reste du monde fait plus d’efforts que vous n’en avez plus que vous etc.

Pour arrêter ces croyances, il faut “éviter ces comparaisons avec le reste du peuple”, précise Sánchez. Et faites la différence entre l’estime de soi et l’ego.

“La L’estime de soi, c’est s’aimer soi-même, prendre soin de soi et s’améliorer, mais pas se comparer aux autres. C’est de l’ego. En tout cas, il s’agit de se comparer à soi-même, d’être meilleur que sa version précédente », estime-t-il.

Essayez de vous voir à travers les yeux des autres

Un autre des outils utilisés pour lutter contre le syndrome de l’imposteur est ce que l’on appelle «obtenir une version publique».

Consiste en demandez à deux ou trois personnes de partager certaines de vos forces et certains domaines à améliorer.

«Là, ils vont nous donner une vision de jusqu’où va ce monde de l’imposteur», explique le psychologue. Eh bien, il est probable, comme il l’explique, que d’autres mettent en évidence des aspects et des qualités que ceux qui souffrent du syndrome ne sont pas capables de voir en eux-mêmes.

“C’est une façon de prendre progressivement conscience que la façon dont nous nous voyons n’est pas la façon dont les autres nous voient. Et ni une chose ne peut être totalement vraie ni une autre », explique-t-il.

Mettez de côté les stéréotypes

«À l’âge de cinq ans, nous avons déjà de nombreux stéréotypes de genre identifiés, par exemple, qui sont des emplois d’hommes et qui sont des emplois de femmes», explique la psychologue.

“Cela peut vous permettre de vous identifier à certaines professions depuis que vous êtes enfant et donc à de nombreuses femmes qui décident d’un métier peut-être plus maculinisé ont un syndrome beaucoup plus imposteur; ils exigent plus d’eux-mêmes“, remarque-t-il.

Compte tenu de cet aspect, le spécialiste souligne l’importance de commencer à bannir ces stéréotypes et tout autre type de stéréotypes, comme autre moyen de lutter contre ce sentiment de fraude.

Il est à noter que le syndrome de l’imposteur survient fréquemment dans les minorités, qu’elles soient de sexe, de race ou de classe sociale.

“Je pense qu’il est également important de prendre en compte cette vision pour devenir progressivement plus conscient que tout le monde peut choisir différentes professions.”

Utilisez des outils d’évaluation professionnels

Si vous sentez que ce sentiment de mépris de vous-même interfère vraiment avec votre carrière et votre vie en général, il peut être judicieux de consulter un expert.

À cet égard, Sánchez recommande qu’il puisse être utile de consulter un psychologue spécialisé dans l’évaluation des compétences et la détection des talents afin qu’il puisse prouver votre valeur et vous aider à vraiment le voir.

“Aider les gens avec des techniques pour évaluer leur plein potentiel est un moyen réaliste de leur faire comprendre qu’ils ont ce talent “, conclut.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Cristina Fernández Esteban.