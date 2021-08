Conseils pour un soulagement immédiat

in

09.08.2021 à 09:30 CEST

Les températures élevées, la transpiration ou les baignades dans les piscines et les plages peuvent favoriser l’apparition des redoutables cystite.

Cette affection récurrente en période estivale n’est pas grave, mais elle peut être gênante et rendre vos vacances aigres.

Cela peut vous intéresser: Qualité de vie des femmes souffrant d’incontinence urinaire

Ainsi, les spécialistes du Centre d’information sur la cystite proposent une série de conseils pratique pour éviter leur apparition.

Une infection très fréquente chez les femmes

Les spécialistes disent que la moitié des femmes sont exposées à un épisode de cystite tout au long de leur vie. De plus, il est plus fréquent dans jeunes femmes, de 20 à 40 ans.

C’est parce que le anatomie des femmes, qui ont un urètre très court et proche de l’orifice anal, il favorise le passage des microbes vers la vessie.

Généralement, cette infection est causée par des germes bactériens, étant le E. coli la personne responsable de 85 % des cas.

La chose normale est que cela bactérie Il est éliminé par les pertes vaginales et les propriétés antibactériennes de l’urine, mais si ce n’est pas le cas, c’est à ce moment-là que la maladie apparaît.

La cystite est une maladie inflammatoire du bas appareil urinaire. Son principal symptôme ils sont:

Pression dans la partie inférieure du bassin Douleur ou picotement en urinant Envie d’uriner, même si la vessie est vide Augmentation du nombre d’urines Urine de couleur intense Douleur lors des rapports sexuels

Cystite et été : y a-t-il plus de causes ?

Bien que cette infection puisse apparaître à n’importe quel moment de l’année, elle est Plus souvent pendant l’été.

Après s’être baigné dans les plages et les piscines, nous ne changeons généralement pas de bikini ou de maillot de bain et cela humidité il peut perturber l’équilibre des micro-organismes bénéfiques dans la région vaginale.

Une autre raison est l’apparition d’un augmentation de la transpiration ce qui peut augmenter l’incidence.

Pourtant, rapports sexuels Ils sont également une cause de cystite due à un éventuel transfert de bactéries de la zone urogénitale vers l’urètre et le vagin.

Comment prévenir la cystite

Pour prévenir ce type d’infection, le Centre d’information sur la cystite publie une série de recommandations.

Parmi eux, la clé est de prendre un apport approximatif de un litre et demi d’eau par jour et surtout éviter de retenir l’urine.

Dans le même ordre d’idées, il faut tenir compte toujours uriner après un rapport sexuel et utilisez des barrières de protection qui ne sont pas nocives.

Il est également recommandé de garder un hygiène adéquate des parties intimes. Il est très important de bien vous nettoyer à chaque fois que vous allez aux toilettes.

La forme correcte est avant vers l’arrière afin de ne pas contaminer l’entrée de l’urètre avec des restes fécaux.

Également, laver les parties génitales et la région anale avec du savon intime qui respecte le pH normal du vagin, et utilisez des compresses et des sous-vêtements en coton qui favorisent la transpiration.

Enfin, ils conseillent d’incorporer les prendre des plantes médicinales comme l’airelle rouge, le D-mannose, la bruyère et les probiotiques.

Les composants de ces plantes empêchent les bactéries responsables de ces infections d’adhérer à la parois de la vessie.

Que pouvez-vous faire pour l’atténuer si cela vous arrive?

En cas de cystite vous pouvez mettre en pratique mesures simples à la maison qui vous permettra d’atténuer le problème plus rapidement.

La clé est dans augmenter la quantité d’eau que vous buvez, quelque chose qui aidera vos voies urinaires à se dégager.

Vous pouvez aussi utiliser compresses chaudes sur le bas-ventre pour soulager et minimiser la sensation de pression et de douleur dans la zone.

Évitez le café, l’alcool, les boissons gazeuses avec de la caféine et des aliments épicés jusqu’à ce que l’infection disparaisse est une autre clé.

Enfin, un bain dans le bain pendant 15-20 minutes pour soulager l’inconfort.