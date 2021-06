Conseils pour utiliser au mieux les cartes de crédit

La plupart d’entre vous savent peut-être que les achats coûteux tels que les gadgets, les appareils électroménagers et les meubles dans certains points de vente effectués par carte de crédit peuvent être convertis en EMI au moment de l’achat.

Les cartes de crédit nous permettent non seulement d’effectuer les dépenses souhaitées même s’il y a des problèmes de liquidité temporaires, mais elles nous permettent également de maximiser la valeur de ces dépenses avec des avantages tels que des remises en argent, des points de récompense, des remises spéciales, etc., sans frais supplémentaires si nous effaçons notre total en souffrance en totalité à temps pendant chaque cycle de facturation.

La discipline financière lors de l’utilisation des cartes de crédit aide également leurs utilisateurs à établir leurs antécédents de crédit et à améliorer leurs cotes de crédit sur une période de temps – des choses qui les tiennent en bonne place lorsqu’ils demandent des prêts plus importants comme des prêts immobiliers, des prêts personnels et des prêts automobiles dans le futur. Bien que beaucoup d’entre vous utilisent cet outil de paiement depuis un certain temps maintenant, il existe encore quelques faits importants sur les cartes de crédit que vous ignorez peut-être.

Discutons de certains d’entre eux pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

Carte de crédit contre FD

C’est un fait qu’une banque n’offre pas de cartes de crédit à tous ses clients, elles le font uniquement aux clients qui répondent à leurs critères d’admissibilité concernant le revenu minimum, la cote de crédit, le type d’occupation, etc. Cependant, si vous ne remplissez tous les critères d’éligibilité, vous pouvez contacter votre banque pour lui demander de prolonger une carte de crédit sécurisée contre vos dépôts fixes. Les banques autorisent normalement les cartes de crédit avec des limites allant jusqu’à 90 % de la valeur FD sous réserve de conditions générales. Cependant, si vous manquez à vos frais de carte de crédit, la banque a le droit de les récupérer après avoir liquidé le FD garanti.

Prêt pré-approuvé lié à une carte de crédit

Les banques proposent souvent des offres de prêt pré-approuvées à leurs clients de cartes de crédit sélectionnés. Ces prêts non garantis pourraient impliquer des taux d’intérêt de 12% à 30% par an, leurs IME s’ajoutent au total des cotisations mensuelles de la carte et sont généralement liés à la limite de crédit de la carte. Cependant, en raison de leur nature pré-approuvée, ces prêts peuvent être décaissés rapidement, ce qui en fait d’excellents outils d’emprunt lors de tout type d’urgence financière.

Cela dit, lisez attentivement les petits caractères du prêt, évaluez son abordabilité et assurez-vous que votre limite de crédit de solde (une fois qu’un tel prêt est sanctionné) serait suffisante pour répondre à vos autres exigences de dépenses de carte avant de vous inscrire à un pré-crédit lié -prêt approuvé. Si vous estimez que les taux applicables sont élevés, vous pouvez envisager d’opter pour d’autres produits de prêt comme les prêts personnels et les prêts garantis pour répondre à vos besoins d’emprunt.

Les cartes sans frais ne sont pas les meilleures options

Lors du choix d’une nouvelle carte de crédit, la plupart d’entre nous ont tendance à se tourner vers les variantes sans frais annuels pour des raisons évidentes. Cependant, le fait demeure que souvent ces cartes sans frais annuels sont les variantes les plus basiques avec seulement quelques avantages tandis que les cartes qui facturent des frais annuels viennent avec des avantages et privilèges premium comme une assurance voyage complémentaire, des programmes de récompenses améliorés, des remises spéciales chaînes de restaurants et certains sites Web de commerce électronique, etc. Si vous recherchez une carte de crédit premium, vous voudrez peut-être opter pour une variante qui facture des frais annuels si vous êtes à l’aise de la payer, surtout si vous obtenez des récompenses supplémentaires dans revenir.

Lorsqu’elles sont utilisées intelligemment, la proposition de valeur des récompenses de ces cartes pourrait facilement dépasser les frais d’adhésion. De plus, il n’y a pas de pénurie de cartes dont les frais annuels pourraient être supprimés en fonction des objectifs de dépenses prédéfinis. Si vous utilisez une telle carte dont les avantages correspondent à vos habitudes de dépenses et que le seuil d’annulation des frais annuels respecte votre budget, vous pourrez profiter gratuitement de tous les avantages premium.

Dépenses importantes dans les IME

La plupart d’entre vous savent peut-être que les achats coûteux tels que les gadgets, les appareils électroménagers et les meubles dans certains points de vente effectués par carte de crédit peuvent être convertis en EMI au moment de l’achat.

Cependant, de nombreuses cartes offrent également la possibilité de convertir les dépenses éligibles (post-achat) en IME pour les rendre plus abordables. Il s’agit d’une fonctionnalité utile, mais les utilisateurs doivent obtenir une clarté totale sur les frais applicables, le cas échéant, avant d’utiliser les options EMI. Assurez-vous de régler intégralement vos cotisations à temps pour éviter des pénalités supplémentaires.

En outre, vos dépenses mensuelles combinées par carte, y compris ces IME, devraient idéalement rester inférieures à 30 % de la limite de crédit totale de votre carte afin de minimiser l’impact négatif sur votre pointage de crédit.

L’auteur est PDG, BankBazaar.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.