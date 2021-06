Conseils pour vérifier votre éligibilité au prêt immobilier avec le codemandeur, le prêt existant et le pointage de crédit

Il existe plusieurs calculateurs d’admissibilité au prêt immobilier sur Internet qui peuvent vous aider à déterminer le montant du prêt que vous pouvez obtenir.

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers dans la plupart des banques et des NBFC sont actuellement bas et même les prix des propriétés résidentielles n’augmentent pas rapidement. Mais, les acheteurs de maison peuvent devoir accélérer leur décision d’achat. Dans le monde post-Covid-19, les prix des logements peuvent se raffermir, en particulier ceux qui sont basés dans des endroits où la demande est élevée. Plusieurs acheteurs de maison consolident déjà leurs plans d’achat de maison et cherchent à profiter du scénario actuel de taux d’intérêt bas.

Si vous faites partie de ceux qui cherchent à contracter un prêt immobilier, vous devez vous adresser à une banque ou à une NBFC. Le prêteur calculera le montant d’admissibilité au prêt immobilier qui peut vous être accordé. L’éligibilité au prêt immobilier déterminera le montant du prêt pouvant être obtenu auprès de la banque. Il existe plusieurs calculateurs d’admissibilité au prêt immobilier sur Internet qui peuvent vous aider à déterminer le montant du prêt que vous pouvez obtenir.

Principalement, l’éligibilité au prêt immobilier est basée sur le revenu et la capacité de remboursement. D’autres facteurs tels que l’âge de votre conjoint, le taux d’intérêt, la cote de crédit, les prêts existants et la durée du prêt immobilier sont également importants.

Vos autres prêts, le cas échéant, tels que le prêt automobile ou le prêt personnel, ont également un impact sur votre éligibilité au prêt immobilier. Lors de la souscription d’un prêt immobilier, le prêteur vous posera des questions sur vos dettes existantes, y compris les IME de prêt personnel ou de prêt automobile. Les banques ne prêtent généralement pas un montant sur lequel l’IME représentera plus de 45 à 50 pour cent de votre salaire mensuel net.

Quel prêt immobilier pouvez-vous obtenir avec un salaire de Rs 40000 ? En supposant qu’une personne travaillant dans une entreprise privée a un revenu mensuel de Rs 40 000, mais que son salaire net net est de Rs 34 000. Ensuite, le nouveau prêt sera d’un montant sur lequel l’IME ne pourra excéder environ Rs 17 000 soit 50 pour cent du salaire net. Un IME de 17 000 roupies avec un intérêt présumé de 8 % pendant 15 ans peut fournir un prêt immobilier d’environ 18 lakh de roupies.

Il est préférable de contracter un prêt dont l’IME du prêt immobilier ne dépasse pas 35 pour cent de votre revenu mensuel, tandis que le total de l’IME, y compris le prêt automobile, etc., devrait être limité à 50 pour cent. S’il n’y a pas d’autre prêt, vous pouvez aller jusqu’à 50 % avec un prêt immobilier. Cela vous donnera également la possibilité d’épargner pour des objectifs à long terme. Vous pouvez également ajouter le revenu du conjoint pour améliorer l’admissibilité au prêt immobilier.

Étant donné que le remboursement du prêt via les EMI doit être assuré pendant toute la durée du prêt, la plupart des banques conservent généralement le mandat de sorte que le prêt se termine au moment où le payeur EMI atteint l’âge de 65 ans.

Vos antécédents de crédit et votre pointage de crédit montrent vos antécédents de remboursement et aident également les prêteurs à décider de votre admissibilité à un prêt immobilier. Tous les prêteurs examineront de toute façon le profil de crédit de l’emprunteur avant de décaisser le prêt. Cependant, lorsqu’ils le font, c’est davantage pour évaluer le risque et pas beaucoup avec l’éligibilité au prêt immobilier. Pourtant, peu de banques offrent un taux d’intérêt inférieur aux emprunteurs ayant une cote de crédit plus élevée.

Mais, si vous n’atteignez pas le montant de prêt requis, voici trois conseils pour un prêt immobilier pour améliorer votre éligibilité :

Augmenter la durée du prêt immobilier

En augmentant la durée du prêt, on peut augmenter l’éligibilité au prêt immobilier. Dans l’exemple ci-dessus, au même taux d’intérêt, si l’on accepte d’augmenter la durée du prêt de 15 à 20 ans, l’IME reste à environ Rs 17 000 mais l’éligibilité au prêt immobilier augmente à Rs 21 lakh. De même, au même taux d’intérêt, le montant du prêt augmente à Rs 22,5 lakh pour une durée de prêt de 25 ans. Un mot d’avertissement : augmenter la durée d’occupation, augmenter la charge d’intérêt si l’on maintient le prêt en cours jusqu’à la fin de l’occupation. Par conséquent, ayez toujours un plan de secours pour rembourser le prêt le plus tôt possible et ne pas l’exécuter jusqu’à son terme initial.

Ajouter un codemandeur

On peut ajouter un codemandeur au prêt immobilier augmentant ainsi le montant d’éligibilité du prêt. Un codemandeur peut être son conjoint, ses frères et sœurs ou même les parents s’ils sont eux aussi des membres salariés de la famille.

Rechercher des taux d’intérêt bas

Les banques et les HFC accordent des prêts à des taux d’intérêt variables et l’écart est important entre eux. Choisissez un prêteur qui vous accorde le prêt immobilier au taux d’intérêt le plus bas. Une différence de même 1 pour cent peut augmenter l’admissibilité d’un lakh.

Enfin, en recherchant un taux d’intérêt effectif plus bas, en ajoutant un codemandeur et en augmentant la durée du prêt, vous pouvez augmenter votre éligibilité au prêt immobilier. Soyez prêt avec ces derniers avant d’entrer dans le bureau du prêteur pour un meilleur accord de prêt immobilier.

