Conseils rapides: comment se préparer à une situation économique qui se détériore si vous avez des prêts?

Si vous vous inquiétez de l’instabilité économique due à la résurgence de la pandémie, vous pouvez prendre certaines mesures pour minimiser l’impact. Si vous avez des prêts en cours en ce moment, vous pouvez faire trois choses: augmenter votre fonds d’urgence, réduire votre dette et améliorer votre pointage de crédit.

Avoir des réserves de liquidités suffisantes à portée de main peut faire une grande différence au cas où vous seriez confronté à une incertitude économique. «Habituellement, la plupart des gens mettent six mois de salaire de côté comme fonds d’urgence. Utilisez ce temps pour augmenter votre corpus d’urgence jusqu’à un an de salaire. Cela signifie que vous aurez suffisamment de fonds à portée de main et que vous n’aurez donc pas à vous soucier de vos EMI pendant beaucoup plus longtemps au cas où vous souffririez de renversements », déclare Adhil Shetty, PDG de BankBazaar.com.

Deuxièmement, essayez de réduire au maximum votre dette existante. Cela ne signifie pas que vous tentez de clôturer tous vos prêts existants au prix de vos investissements. Adoptez plutôt une approche plus systématique. Rassemblez toutes vos dettes et examinez-les attentivement. Trouvez la meilleure façon de clôturer les plus chers, comme un prêt personnel, un prêt sur carte de crédit ou tout crédit renouvelable impayé. Ce sont les prêts les plus chers et il est judicieux sur le plan budgétaire de les clôturer le plus tôt possible.

«Cela signifierait également que vous avez moins de dettes à gérer en cas de retournement économique. Il serait préférable d’accélérer leurs remboursements, mais si vous prévoyez de puiser dans vos investissements, assurez-vous d’opter pour ceux qui vous offrent les rendements les plus bas. Cela libérera également votre limite de crédit, ce qui peut être très utile si vous avez besoin de crédit dans les mois à venir », conseille Shetty.

Surtout, prenez ce temps pour établir une cote de crédit exceptionnelle. Avoir une bonne cote de crédit vous permettra d’obtenir plus facilement une prolongation de votre marge de crédit existante au cas où vous auriez besoin d’un crédit supplémentaire pendant un ralentissement économique.

