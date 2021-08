Conseils sur le TDAH et symptômes du TDAH, expliqués par un psychiatre

Je m’appelle Dr Sasha Hamdani et je suis psychiatre certifié et spécialiste du TDAH. Je suis aussi un petit TikTok célèbre pour mes vidéos sur le TDAH, qui, soit dit en passant, signifie trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention.

J’ai découvert TikTok pour la première fois lorsque mes patients ont commencé à me montrer des vidéos de l’application sur les expériences d’autres personnes avec le TDAH. Je me suis émerveillé de la capacité de l’application à engager un public de masse, à transmettre des informations et à faire la lumière sur la santé mentale, alors j’ai cédé et me suis fait un compte.

Ensuite, j’ai exploré “ADHD TikTok”, un centre d’information sur le TDAH créé par des personnes atteintes de TDAH (et qui étudient le TDAH), et c’était BEAUCOUP à traiter. Il y avait de bonnes informations, de mauvaises informations et des ordures absolues. Compte tenu de mon expérience et de mon expertise en la matière, je vous ai évité quelques ennuis et j’ai séparé les pépites de vérité en or que vous pourriez voir sur TikTok des fausses nouvelles sur votre page For You.

✅ Fait : le TDAH est plus qu’un simple problème de concentration.

Les gens supposent que si vous souffrez de TDAH, vous avez du mal à vous concentrer. C’est peut-être vrai, mais ce qui est également vrai, c’est que près de 100 pour cent des cas de TDAH ont des difficultés avec la régulation émotionnelle, ce qui, au pire, peut ressembler à un trouble majeur de l’humeur.

🗑️ Ordures : le TDAH est un super pouvoir.

Les gens sur TikTok essaient de me dire que mon cerveau fonctionnant différemment est une bonne chose recherchée; que parce que je peux, disons, me concentrer sur une tâche pendant des heures, je suis un humain d’élite. Je déteste cette déclaration. C’est tellement invalidant. Bien sûr, il y a certaines choses sur le TDAH que vous pouvez transformer en positif, comme être créatif et adaptable ou bien performer en cas de crise, mais si j’avais le choix d’avoir ou non le TDAH, je me retirerais. Les risques dépassent de loin les avantages et il est franchement épuisant pour votre cerveau d’être constamment en mouvement.

?? Fait : Le TDAH n’est pas seulement une maladie diagnostiquée chez les enfants.

Il y a trois choses qui peuvent arriver si vous êtes diagnostiqué avec ou présentez un TDAH dans l’enfance : vous pouvez vous débarrasser des symptômes, vous pouvez dissimuler vos symptômes (alias « masquage »), ou vos symptômes peuvent continuer et potentiellement s’aggraver. Vous n’avez peut-être pas été diagnostiqué dans votre enfance si vos symptômes ne vous concernaient que vous, si vous n’étiez un « problème » pour personne d’autre ou si vos symptômes se sont aggravés avec la puberté. En outre, le TDAH n’a pas été largement diagnostiqué chez les femmes et les adultes jusqu’à un peu plus récemment.

🗑️ Ordures : Vous deviendrez accro aux médicaments pour le TDAH.

Les données cliniques montrent que les personnes qui n’ont pas été traitées pour le TDAH sont beaucoup plus susceptibles que les personnes médicamentées atteintes de TDAH de devenir dépendantes à des substances car elles sont aux prises avec l’impulsivité, un manque de jugement et peuvent se sentir poussées à se soigner elles-mêmes. S’ils sont pris tels que prescrits et utilisés à des fins thérapeutiques, les médicaments pour le TDAH ne créent pas de dépendance.

✅ Fait : les symptômes du TDAH peuvent fluctuer avec les hormones

C’est peut-être la raison pour laquelle nous pouvons observer de grands changements dans la qualité de la concentration et de la régulation émotionnelle chez les femmes atteintes de TDAH après la puberté, après l’accouchement et à la ménopause. La théorie derrière cela : un faible taux d’œstrogènes est corrélé à une baisse de la dopamine, une substance chimique dont le cerveau TDAH est déjà déficient et n’utilise pas correctement. SURPRENDRE! Ces changements sont également en corrélation avec l’efficacité des médicaments.

🗑️ Ordures : les psychiatres sont des « pousseurs de drogue ».

Les psychiatres (bonjour, moi) ont été stigmatisés de cette manière pendant des éons. Je ne peux pas parler au nom des autres médecins, mais quand il s’agit de ma pratique, je peux voir qu’il peut y avoir un lieu, un moment et un besoin clinique de médicaments même si je ne les * aime * pas. J’ai moi-même vécu un long parcours avec les médicaments pour le TDAH, donc je peux comprendre la lutte. S’il existe un moyen d’aider un patient à modifier son comportement et à éviter les médicaments, j’essaierai à 100% de suivre cette voie en premier.

?? Fait : Le TDAH peut être fréquemment mal diagnostiqué.

Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai entendu : « J’ai reçu un diagnostic d’anxiété ou de dépression ou de trouble bipolaire ou de trouble de la personnalité limite et il s’est avéré que c’était le TDAH. Il existe de nombreuses raisons potentielles pour lesquelles cela pourrait se produire. Par exemple, les femmes sont moins susceptibles d’être diagnostiquées car elles peuvent ne pas se présenter comme hyperactives ou perturbatrices, et certaines personnes peuvent être diagnostiquées à tort avec un trouble de l’humeur ou de la personnalité en raison du dérèglement émotionnel qui accompagne le TDAH.

🗑️ Ordures : le TDAH est un terme sophistiqué pour la paresse.

J’aimerais que ces gens puissent sauter dans mon cerveau ne serait-ce qu’une heure. S’ils pouvaient voir à quel point il est difficile de traiter, de catégoriser et de hiérarchiser toutes les informations en zoomant, je suis sûr qu’ils verraient que « paresseux » est un adjectif déraisonnablement insensible à utiliser sur une personne atteinte de TDAH.

✅ Réalité : Les personnes les plus performantes peuvent également être atteintes du TDAH.

CRIER CELA. Vous pouvez être « réservé intelligemment » et avoir le reste de votre monde en feu à cause de votre TDAH. Cette rhétorique du « vous êtes trop intelligent pour avoir le TDAH » doit disparaître.

🗑️ Ordures : Si vous prenez des médicaments, vous perdrez votre personnalité.

Si cela se produit, vous prenez le mauvais médicament, vous ne métabolisez peut-être pas le médicament correctement, vous prenez peut-être la mauvaise dose ou vous le prenez au mauvais moment. Alternativement, quelque chose d’autre pourrait se passer, comme une dépression ou une anxiété sous-jacente. Le bon médicament devrait vous permettre de mieux vous concentrer et de mieux réguler votre attention sans sacrifier votre personnalité.

Être un générateur de contenu sur TikTok n’est pas quelque chose que j’avais prédit, mais j’ai trouvé que la communauté du TDAH et de la santé mentale est si vocale, encourageante et stimulante. Pour quelqu’un qui a lutté contre le TDAH, la création de ces vidéos, l’interaction avec les abonnés et l’absorption des expériences des autres ont été très enrichissantes. Si vous avez trouvé cela utile, venez dire bonjour à @thepsychdoctormd.

