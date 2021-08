Conseils sur les carrières pour les majors en marketing

Le marketing est devenu l’un des secteurs les plus demandés pour travailler. Pourquoi ? Parce que c’est impactant, passionnant et innovant ! En tant que propriétaire d’agence, j’ai interviewé de nombreux candidats fraîchement sortis de l’université et j’ai également encadré quelques-uns qui poursuivaient leurs études. J’ai vu ce qui a bien fonctionné et j’ai conseillé les étudiants tout au long de leur parcours lorsque les choses ne se sont pas bien passées. Dans cet article, j’expliquerai un peu l’industrie du marketing et certaines choses à faire et à ne pas faire lors de la préparation à une carrière dans le domaine.

Croissance de l’industrie du marketing

Il existe une pléthore de postes de marketing disponibles et la liste ne cesse de s’allonger. Selon le Bureau of Labor Statistics, les emplois en marketing augmenteront de 17 % plus rapidement que la moyenne globale d’ici 2025. Il y aura 1,3 million de postes en marketing aux États-Unis d’ici 2025.

Le marketing ne se limite plus aux tactiques de base (marketing d’équipe de rue, publipostage en solo, promotions de bouche à oreille). C’est une excellente nouvelle pour les étudiants qui souhaitent se lancer dans l’industrie ! Des postes qui n’existaient pas auparavant tels que stratège en expérience utilisateur (UX), concepteur UX / UI (interface utilisateur), coordinateur marketing d’influence, développeur ou concepteur de réalité virtuelle et augmentée, spécialiste de la publicité en géofencing rendent le monde du marketing beaucoup plus intéressant !

Comment démarrer une carrière en marketing réussie

Une fois que vous avez mis le pied dans la porte, vous pouvez vous frayer un chemin vers une position qui correspond le mieux à vos intérêts.

Le domaine du marketing nécessite une réflexion rapide et de l’innovation à chaque étape, il est donc important d’être stratégique dans votre approche lors de la candidature. J’ai dressé une liste de recommandations pour commencer en fonction de ce que j’ai vu tout au long de ma carrière.



Étapes fondamentales pour poursuivre une carrière en marketing après l’université :

Affiner en permanence vos compétences

Il est essentiel de développer deux types de traits en vous : les compétences techniques et les compétences générales.

Les compétences techniques sont tout ce qui est nécessaire pour effectuer des tâches dans le poste pour lequel vous postulez, telles que : quelle facette marketing le poste implique (c.-à-d. SEO, médias sociaux, marketing de contenu, etc.), comprendre les exigences exactes de la description de poste, vous-même avec des échéanciers et des priorités. Si vous n’êtes pas sûr de l’une de ces étapes, je vous recommande vivement de vous connecter avec des personnes d’agences de marketing sur LinkedIn, de leur faire savoir que vous êtes un étudiant cherchant à entrer dans l’industrie et de demander une réunion de 15 à 20 minutes pour poser des questions.

Les compétences générales incluent votre créativité, votre imagination, votre capacité à collaborer et à communiquer avec les autres. Ces talents font une énorme différence lorsqu’ils sont considérés pour un poste. Assurez-vous donc que cela se retrouve dans votre écriture, votre entretien et ce que vous partagez sur vous-même.

En savoir plus sur toutes les dernières tendances marketing et leur fonctionnement

Avec la croissance rapide de la technologie et des médias sociaux, de nouvelles tendances et méthodes de marketing apparaissent rapidement. Bien que vous n’ayez pas besoin d’être un expert dans chacun d’eux, il est important d’être conscient de ce qui se passe. À mesure que des méthodes telles que la science des données, l’apprentissage automatique, les chatbots et l’intelligence artificielle (IA) émergent, réfléchissez à leur impact sur le comportement des consommateurs. En prime, si ces sujets vous intéressent, publiez vos réflexions à leur sujet sur LinkedIn ou écrivez des articles de blog à leur sujet. Il serait avantageux de les mentionner dans vos lettres de motivation.

Sortez et réseautez autant que vous le pouvez

Le réseautage est essentiel quel que soit le cheminement professionnel que vous choisissez de poursuivre. Le réseautage peut vous amener à des possibilités et à des relations auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas en cours de route. C’est l’une des approches les plus efficaces pour atteindre une réussite professionnelle à long terme.

Selon les résultats de l’enquête mondiale de LinkedIn, le réseautage est essentiel pour 80 % des professionnels. Près de 100 % estiment que les interactions en face-à-face établissent des connexions à long terme plus solides, et 41 % souhaitent établir des réseaux plus fréquemment.

Si vous êtes terrifié à l’idée de participer à des événements en personne et que vous avez besoin de travailler pour être à l’aise, les réseaux sociaux (en particulier LinkedIn) sont un bon point de départ car vous pouvez interagir avec des personnes du secteur et demander des conseils. Vous pouvez également commencer à participer à des événements de réseautage en ligne. Participez également à des réunions et à des activités qui ne relèvent pas de vos compétences afin d’élargir l’éventail des personnes de votre réseau. N’oubliez pas que les postes de marketing existent dans tous les secteurs, pas seulement dans les agences de marketing. Plus vous le ferez, plus vous vous améliorerez en réseautage au fil du temps et découvrirez que ce que vous pensiez être trop difficile n’est en fait pas si mal. Sois toi-même. Tout cela demande de la pratique. Vous créerez également une communauté de professionnels qui deviendront des collègues avec lesquels vous vous connecterez de temps en temps au cours du processus.

Faites des recherches et évaluez vos options

Il est important d’examiner toutes vos options et de choisir les types de postes en marketing qui correspondent le mieux à vos compétences et à votre personnalité. Facilitez des recherches approfondies sur les exigences de chaque poste et sur vos responsabilités. Divers postes incluent les études de marché, l’analyse de données, le contenu, l’expérience utilisateur, le coordinateur marketing, etc.

Je recommande de consulter plusieurs offres d’emploi et de créer une feuille de calcul pour vous-même qui comprend une liste de toutes les compétences et expériences requises qui ont été spécifiées. Une fois que vous avez réduit votre liste, apprenez à connaître les entreprises en consultant leur site Web, leurs réseaux sociaux et leurs vidéos en ligne. Chaque société de marketing et entreprise a sa propre culture. Certains sont rapides, tandis que d’autres sont plus lents; certains ont de grandes équipes, tandis que d’autres en ont de minuscules. Alors, choisissez ce qui vous convient le mieux là où vous vous sentez à l’aise de travailler. Lorsque vous postulez, assurez-vous de mentionner pourquoi vous êtes intéressé à travailler avec eux. Au cours de l’entretien, évoquez quelque chose que vous avez appris à leur sujet et que vous avez trouvé intrigant. Cela aidera à établir des relations avec les personnes qui vous interviewent.

Construisez votre marque personnelle

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour créer une présence en ligne et montrer ce que vous êtes. Créez une présence sur les réseaux sociaux qui exprime vos talents, un blog pour partager vos réflexions et un site Web de portfolio pour présenter votre travail. Avoir une présence en ligne montre que vous vous souciez de votre réputation et c’est aussi une opportunité pour vous d’afficher votre créativité. En marketing, il est important de se mettre en valeur, alors soyez fier de qui vous êtes et de vos réalisations ! C’est l’un des meilleurs moyens de se démarquer et de démontrer de quoi vous êtes capable.

Dernières pensées

Pour décrocher une carrière dans le marketing, vous devez faire vos recherches, décider de ce que vous voulez faire et foncer. Si vous êtes bloqué en cours de route, soyez prêt à rechercher des opportunités avec les autres, demandez des conseils et continuez. C’est compétitif, mais il y a des tonnes de postes disponibles dans le domaine, alors soyez persévérant. Meilleurs vœux!

L’article a été initialement publié sur le blog du Rockwell Career Center, CT Bauer College of Business, Université de Houston