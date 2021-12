consensus blockchain, partie 1

Cointelegraph suit le développement d’une toute nouvelle blockchain du démarrage au réseau principal et au-delà à travers sa série Inside the Blockchain Developer’s Mind. Dans les parties précédentes, Andrew Levine du groupe Koinos a discuté de certains des défis auxquels l’équipe a été confrontée depuis l’identification des problèmes clés qu’elle vise à résoudre et en décrivant trois des « crises » qui freinent l’adoption de la blockchain : l’évolutivité, l’évolutivité et la gouvernance. Cette série se concentre sur l’algorithme de consensus : la première partie concerne la preuve de travail, la deuxième partie concerne la preuve d’enjeu et la troisième partie concerne le burn test.

Dans cet article, je souhaite tirer parti de mon point de vue unique pour aider le lecteur à mieux comprendre un concept populaire de la technologie blockchain, mais aussi un concept malheureusement mal compris : l’algorithme de consensus.

Pour bien comprendre ce composant d’une blockchain, l’une des choses que j’aime toujours faire dans ces articles est de commencer par prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble, car l’algorithme de consensus n’est qu’une petite partie d’un système. beaucoup plus gros.

Blockchains est un jeu où les joueurs s’affrontent pour valider les transactions en les regroupant en blocs qui correspondent aux blocs de transaction que d’autres joueurs créent. La cryptographie est utilisée pour cacher des données qui permettraient à ces personnes de tricher. Un processus aléatoire est utilisé pour distribuer des jetons numériques aux personnes qui suivent les règles et produire des blocs qui correspondent aux blocs envoyés par d’autres personnes. Ces blocs sont ensuite enchaînés pour créer un enregistrement vérifiable de toutes les transactions qui ont eu lieu sur le réseau.

Lorsque les gens produisent de nouveaux blocs avec différentes transactions sur eux, nous appelons cela un « fork » car la chaîne se ramifie désormais dans deux directions différentes. C’est exactement le contraire de ce que nous voulons qu’il se produise. Toute la valeur d’une blockchain vient du fait que tout le monde est d’accord, a atteint un consensus, sur quelles transactions ont eu lieu et quand. Par conséquent, les algorithmes de consensus sont destinés à résoudre les fourches.

La véritable innovation de Satoshi

En fin de compte, s’assurer que tout le monde met à jour sa base de données pour correspondre revient à la façon dont ils sont punis lorsqu’ils ne le font pas. Les protocoles contiennent des règles pour l’ordre correct des transactions, mais s’il n’y a pas de répercussion pour la violation de ces règles, ils seront inefficaces. La véritable innovation que Satoshi Nakamoto a présentée dans le livre blanc Bitcoin (BTC) était son utilisation gracieuse des incitations économiques.

Satoshi Nakamoto n’a pas inventé l’idée de « monnaie électronique ». Il a créé un système élégant pour combiner la cryptographie avec l’économie pour tirer parti des monnaies électroniques, maintenant appelées crypto-monnaies, pour utiliser des incitations pour résoudre des problèmes que les algorithmes seuls ne peuvent pas résoudre. Sa conception a forcé les gens à sacrifier de l’argent pour extraire des blocs de transaction. Les gens devraient sacrifier cet argent encore et encore en suivant les règles du système et en essayant d’organiser les transactions en blocs qui seraient acceptés par tous les autres sur le réseau. S’ils faisaient cela assez longtemps, ils recevraient une récompense dans la devise de la plate-forme.

Bien sûr, il n’y a aucun moyen pour la blockchain de savoir que l’argent a été dépensé en dollars américains, en yens ou en euros, c’est pourquoi elle a utilisé un proxy sous la forme d’un travail insensé. Cela rendait l’extraction de blocs inutilement difficile, de sorte que quiconque a réussi à extraire un bloc doit nécessairement avoir dépensé de l’argent en matériel et en énergie pour faire fonctionner ce matériel. Ainsi, chaque bloc extrait avec succès est soutenu par de l’argent qui a été sacrifié non seulement sur le matériel, mais aussi sur l’énergie nécessaire pour faire fonctionner ce matériel et produire ce bloc. Chaque fois qu’il y a des forks, les algorithmes de consensus de preuve de travail (PoW) sont un système automatisé dans lequel le fork pris en charge par la plupart du travail est le fork « correct ».

En rapport: Preuve de participation contre preuve de travail : les différences expliquées

Cela signifie que tous ceux qui continuent à produire des blocs à cette fourche continueront à gagner des récompenses, et tous ceux qui continuent à produire des blocs à l’autre fourche n’obtiendront aucune récompense. Étant donné que ces personnes ont déjà dépensé leur argent pour acquérir du matériel et l’exécuter pour produire des blocs, la punition est facile car elles ont déjà été punies financièrement. Ils ont dépensé leur argent, donc s’ils veulent continuer à produire des blocs sur la mauvaise chaîne, c’est très bien. Ils n’obtiendront aucune récompense et ne récupéreront pas leur argent. Ils auront sacrifié cet argent pour rien. Vos blocs ne seront pas acceptés par le réseau et vous ne gagnerez aucun jeton.

Ce système de preuve de travail garantit que le seul moyen pour un acteur malveillant, un acteur malveillant, est d’acquérir et d’exécuter plus de matériel que tout le monde combiné, par exemple via une attaque à 51%.

C’est l’élégance derrière la preuve de travail. Le système ne peut pas fonctionner sans sacrifier des montants croissants de capital. Satoshi a combiné la cryptographie et l’économie pour créer un livre de transactions aussi fiable qu’il ne l’est pas.

Cependant, il existe différents algorithmes de consensus qui fonctionnent de manière légèrement différente. Le plus connu est le Proof-of-Stake (PoS), que je couvrirai dans le prochain article de cette série. Après cela, je discuterai de l’algorithme que nous utiliserons dans Koinos, qui est le premier du genre dans une blockchain à usage général.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont ceux de l’auteur seul et ne reflètent pas nécessairement ou ne représentent pas les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Andrew Levine est le PDG de Koinos Group, où lui et l’ancienne équipe de développement derrière la blockchain Steem créent des solutions basées sur la blockchain qui permettent aux gens de s’approprier et de contrôler leur identité numérique. Son produit principal est Koinos, une blockchain hautes performances construite sur un tout nouveau cadre conçu pour donner aux développeurs les fonctionnalités dont ils ont besoin pour offrir les expériences utilisateur nécessaires pour diffuser l’adoption de la blockchain auprès des masses.