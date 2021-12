consensus blockchain preuve de participation

Cointelegraph suit le développement d’une toute nouvelle blockchain du démarrage au réseau principal et au-delà à travers sa série Inside the Blockchain Developer’s Mind. Dans les parties précédentes, Andrew Levine du groupe Koinos a discuté de certains des défis auxquels l’équipe a été confrontée depuis l’identification des problèmes clés qu’elle vise à résoudre et la description de trois des « crises » qui freinent l’adoption de la blockchain : l’évolutivité, l’évolutivité et la gouvernance. Cette série se concentre sur l’algorithme de consensus : la partie 1 concerne la preuve de travail, la partie 2 concerne la preuve d’enjeu et la partie 3 concerne la preuve de brûlure.

Cet article est le deuxième de ma série sur les algorithmes de consensus, dans lequel je tire parti de mon point de vue unique pour aider le lecteur à mieux comprendre ce concept souvent mal compris. Dans le premier article de la série, j’ai exploré la preuve de travail (l’algorithme de consensus OG), et dans cet article, j’explorerai la preuve de participation.

Comme je l’ai expliqué dans le dernier article, d’un point de vue théorique du jeu, les blockchains sont un jeu dans lequel les joueurs s’affrontent pour valider les transactions en les regroupant en blocs qui correspondent aux blocs de transaction que d’autres joueurs créent. La cryptographie est utilisée pour masquer les données qui permettraient à ces personnes de tricher, puis un processus aléatoire est utilisé pour distribuer des jetons numériques aux personnes qui respectent les règles et produisent des blocs qui correspondent aux blocs envoyés par d’autres personnes. Ces blocs sont ensuite enchaînés pour créer un enregistrement vérifiable de toutes les transactions qui ont eu lieu sur le réseau.

Lorsque les gens produisent de nouveaux blocs avec différentes transactions, nous l’appelons un « fork », car la chaîne bifurque désormais dans deux directions différentes, et ce qui garantit que tout le monde met à jour sa base de données pour qu’elle corresponde, c’est la façon dont ils sont punis quand non.

La véritable innovation de Bitcoin (BTC) a été la création d’un système élégant pour combiner crypto et économie pour tirer parti des monnaies électroniques (maintenant appelées « crypto-monnaies ») pour utiliser des incitations pour résoudre des problèmes que les algorithmes seuls ne peuvent pas résoudre. Les gens ont été forcés de faire un travail insensé dans les blocs de la mine, mais la sécurité n’est pas dérivée de l’exécution du travail, mais de la connaissance que ce travail n’aurait pas pu être accompli sans le sacrifice du capital. Sinon, le système n’aurait aucune composante économique.

Le travail est un indicateur vérifiable du capital sacrifié. Parce que le réseau n’a aucun moyen de « comprendre » l’argent qui lui est externe, il était nécessaire de mettre en œuvre un système qui convertirait l’incitation externe (monnaie fiduciaire) en quelque chose que le réseau peut comprendre : les hachages. Plus un compte crée de hachages, plus il doit avoir sacrifié de capital et plus il est incité à produire des blocs au bon fork.

Étant donné que ces personnes ont déjà dépensé leur argent pour acquérir du matériel et l’exécuter pour produire des blocs, leur punition incitative est facile car elles ont déjà été punies ! Ils ont dépensé leur argent, donc s’ils veulent continuer à produire des blocs sur la mauvaise chaîne, c’est très bien. Ils n’obtiendront aucune récompense et ne récupéreront pas leur argent. Ils auront sacrifié cet argent pour rien. Vos blocs ne seront pas acceptés par le réseau et vous ne gagnerez aucun jeton.

Ce système de preuve de travail garantit que le seul moyen pour quelqu’un qui ne veut pas suivre les règles (c’est-à-dire un acteur malveillant) est d’acquérir et d’exécuter plus de matériel que tout le monde combiné (c’est-à-dire monter une attaque à 51%) . C’est l’élégance derrière la preuve de travail. Le système ne peut pas fonctionner sans sacrifier des montants croissants de capital. Cependant, la preuve de participation fonctionne d’une manière fondamentalement différente qui a des conséquences théoriques importantes pour le jeu.

Preuve de participation

La preuve de participation (PoS) a été proposée pour la première fois en 2011 par QuantumMechanic, membre du forum Bitcointalk, comme une alternative moins coûteuse (pour le mineur) à la preuve de travail :

« Je me demande si, à mesure que les bitcoins deviennent plus largement distribués, une transition d’un système basé sur la preuve de travail vers un système de preuve de participation pourrait avoir lieu. Ce que j’entends par preuve d’enjeu, c’est qu’au lieu de peser votre « vote » sur l’historique des transactions accepté par la part des ressources informatiques que vous apportez au réseau, il est pondéré par le nombre de bitcoins que vous pouvez montrer que vous possédez, en utilisant votre clés. «

Plutôt que de forcer les producteurs de blocs à sacrifier du capital pour acquérir et faire fonctionner du matériel afin d’acquérir la possibilité de gagner des récompenses en bloc, dans la preuve de participation, les détenteurs de jetons n’ont qu’à sacrifier leur liquidité en capital pour gagner des récompenses en bloc. Les personnes qui possèdent déjà un token de réseau peuvent gagner encore plus avec ce token si elles renoncent au droit de transférer ces tokens pendant un certain temps.

Il s’agit d’une offre attrayante pour les personnes habituées à sacrifier de l’argent pour acheter et faire fonctionner du matériel afin de gagner des récompenses en gros. La preuve de travail est excellente pour le démarrage de la crypto-monnaie, mais une fois cette phase terminée, les détenteurs de cette monnaie précieuse sont obligés d’échanger les fruits de leur travail, cette monnaie précieuse, contre une monnaie externe (souvent, la monnaie fiduciaire avec laquelle ils sont apparemment en concurrence ) pour acheter du capital et de l’équipement électrique juste pour entretenir leur système.

La preuve de participation est idéale pour permettre à ces personnes d’augmenter leurs marges bénéficiaires tout en leur gardant le contrôle du réseau. Le problème est que cela diminue la sécurité du réseau car l’acteur malveillant n’a plus besoin de sacrifier son argent sur une grande quantité de matériel et de l’exécuter pour monter une attaque. L’attaquant n’a besoin que d’acquérir 51% de la devise de base de la plate-forme et de la mettre en jeu pour prendre le contrôle du réseau.

Pour contrecarrer cette attaque, les systèmes PoS doivent mettre en œuvre des systèmes supplémentaires pour « rogner » les récompenses de bloc d’un validateur qui a produit des blocs irréversibles dans une chaîne « perdante » (« conditions de rognage »). L’idée est que si quelqu’un acquiert 49% de l’offre de jetons et utilise cette participation pour produire des blocs sur une fourchette perdante, il perdra ses jetons jalonnés sur la chaîne principale.

Il s’agit de systèmes complexes conçus pour « regagner » des récompenses en vrac sur les comptes d’utilisateurs, ce qui ajoute à la surcharge de calcul du réseau tout en soulevant des préoccupations éthiques légitimes (« Est-ce mon argent s’il peut être coupé ? »). Ils ne fonctionnent également que si l’attaquant ne parvient pas à acquérir 51% de la réserve de jetons. Ceci est particulièrement problématique dans un monde avec des échanges centralisés qui comportent une participation de garde. Cela signifie qu’il est tout à fait possible pour un échange de contrôler plus de 51% d’une offre de jetons donnée sans encourir aucun risque, en maintenant le coût d’une attaque au minimum. En fait, cela s’est déjà produit dans l’histoire récente sur l’une des blockchains les plus utilisées au monde, à une époque évaluée à près de 2 milliards de dollars : Steem.

Une excellente histoire de cet événement peut être trouvée ici. Les détails importants pour nos besoins, selon ce compte, sont que les fonds détenus par trois bourses ont été utilisés avec succès pour acquérir le contrôle de 51% d’une grande blockchain. En prenant le point de vue le plus charitable de tous les participants, il a simplement « coûté » très peu à toutes ces entités pour prendre le contrôle de la chaîne car elles avaient acquis des participations importantes à très faible coût. En fait, les bourses centralisées sont littéralement payées pour accumuler de gros paris, car leur objectif est de fonctionner en tant que dépositaires centralisés de jetons.

La mise en œuvre de ces conditions d’ajustement n’est en aucun cas anodine, c’est pourquoi tant de projets de preuve de participation comme Solana se sont lancés, selon eux, avec des solutions centralisées et pourquoi tant d’autres projets (comme l’ETH 2.0) prennent autant de temps. mettre en œuvre le point de vente. La solution typique consiste à donner à une fondation une participation suffisamment importante pour qu’elle soit la seule à avoir le pouvoir de déterminer qui est un acteur malveillant et de réduire ses récompenses.

Bref, la preuve de travail est bonne pour conduire la décentralisation, mais elle est inefficace. La preuve de participation est utile pour réduire les coûts d’exploitation d’un réseau décentralisé par rapport à la preuve de travail, mais elle renforce davantage les mineurs, nécessite des conditions de coupure complexes et éthiquement douteuses et n’empêche pas les « attaques par échange ».

Ce dont je discuterai dans mon prochain article, c’est la question hypothétique de savoir s’il existe une solution « le meilleur des deux mondes » qui offre la décentralisation et la sécurité de la preuve de travail avec l’efficacité de la preuve de participation. Alors restez à l’écoute!

Andrew Levine est le PDG de Koinos Group, une équipe de vétérans de l’industrie qui accélère la décentralisation grâce à la technologie de blockchain accessible. Son produit principal est Koinos, une blockchain gratuite et évolutive à l’infini avec prise en charge universelle des langues.