ConsenSys a collaboré avec Mastercard pour prendre en charge l’évolutivité d’Ethereum avec des cumuls !

Dans une annonce récente, le développeur de logiciels de cryptographie ConsenSys a révélé qu’il collaborait avec le processeur de paiement Mastercard. Cet événement a eu lieu afin de fournir une nouvelle solution basée sur des cumuls pour offrir une plus grande évolutivité et sécurité pour l’écosystème.

La nouvelle solution présentée

L’une des entreprises les plus immergées dans le développement de logiciels Ethereum a consolidé une percée en termes d’optimisation de l’écosystème. Face à l’initiative de rollup, un système a été présenté qui contribuerait à l’évolutivité de la blockchain.

En ce sens, ConsenSys a collaboré avec le processeur de paiement Mastercard pour apporter une solution à la charge du réseau. Sur la base des ZK-Rollups, la société présente au public son produit ConsenSys Rollup, destiné à aider à optimiser le traitement des données.

Pour ce faire, la firme a coopéré avec des ingénieurs de Mastercard, une entreprise qui s’est davantage impliquée dans les crypto-monnaies la saison dernière.

Avec l’évolutivité à l’esprit, ce projet cherche à créer un environnement plus évolutif et « privé », compte tenu de l’aspect sécurité. Ce produit peut être utilisé à la fois sur Ethereum et sur le réseau interne de ConsenSys, Quorum.

Ainsi, la solution présentée s’appuiera sur les avantages des tests d’authentification avec peu de données partagées. Cette structure permettrait de sécuriser davantage les transactions et d’alléger le trafic réseau.

La performance du système

Selon les données fournies par l’entreprise, jusqu’à 10 000 opérations de transaction peuvent être effectuées chaque seconde dans des chaînes privées. Dans ce contexte, la directrice mondiale de l’ingénierie des protocoles de la société, Madeline Murray, a parlé de son potentiel.

Il a précisé que ce système cédera la place à une évolutivité « beaucoup plus grande », compte tenu de l’importance de la confidentialité. « Cette solution innovante va permettre d’accélérer la construction de la finance de demain », a-t-il ajouté.

Alors que ConsenSys a collaboré avec Mastercard pour lancer le rollup, Ethereum a du mal à maintenir ses performances. Ceci, en raison de la surcharge existante dans la blockchain.

Après tout, le réseau a atteint sa limite, ce qui génère des dépenses élevées en termes de tarifs de gaz.

Avec le développement de la solution présentée, la société cherche à offrir à la communauté crypto des produits qui facilitent la croissance du marché. Entre autres détails, ConsenSys souhaite utiliser le système pour divers cas d’utilisation, tels que les micro-transactions, l’évolutivité pour les échanges décentralisés, entre autres.

