ConsenSys achève un tour de table de 200 millions de dollars avec une valorisation de 3,2 milliards de dollars

ConsenSys, la startup blockchain derrière le portefeuille Metamask, a levé 200 millions de dollars dans un nouveau tour de table, portant sa valorisation à 3,2 milliards de dollars.

Comme cela devient courant dans l’écosystème de la blockchain, le cycle de financement a été soutenu par plusieurs fonds spéculatifs et investisseurs de premier plan, dont Marshall Wace, Third Point et Think Investments. Ils ont contribué aux côtés d’investisseurs existants tels que Dragonfly Capital, Electric Capital, Spartan Group, Coinbase Ventures, HSBC, DeFiance Capital et Animoca Brands.

En tant que critère important pour mesurer sa croissance actuelle, ConsenSys a révélé que le portefeuille Metamask a augmenté son nombre total d’utilisateurs mensuels à 21 millions, soit une croissance d’environ 38 fois par rapport à l’année dernière et plus de quatre fois le niveau d’il y a environ quatre mois. La poussée montre la domination du portefeuille Metamask en tant que portefeuille phare pour accéder aux écosystèmes de la finance décentralisée (DeFi) et du jeton non fongible (NFT), respectivement.

« Le portefeuille ConsenSys MetaMask et d’autres outils offrent une plate-forme unique aux consommateurs, aux entreprises et aux développeurs pour s’engager, construire et croire au Web décentralisé », a déclaré Daniel Loeb, PDG de Third Point.

Alimenter une passerelle vers le métaverse grâce au développement de Web3.0 reste aujourd’hui une priorité absolue pour diverses équipes axées sur la blockchain. Afin de préparer l’avenir à venir, ConsenSys s’est restructuré de la diversification au conseil pour se concentrer entièrement sur ses produits. Il a dit que sa croissance actuelle est le reflet des bonnes décisions qu’il a prises.

En utilisant le nouveau financement, la société a déclaré qu’elle embaucherait une nouvelle génération de talents, car cela devient aujourd’hui un bras de fer entre les entités de la blockchain.

« Il y a une guerre pour les talents », a déclaré Simon Morris, directeur de la stratégie de ConsenSys, dans une interview, « et nous veillerons à pouvoir développer notre équipe, acquérir du matériel, acquérir du matériel » pour rester compétitifs sur le front Ethereum.

Source de l’image : ConsenSys.com