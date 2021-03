ConsenSys annonce la plate-forme NFT de couche deux, Palm, pour concurrencer Flow

Avec une possible baisse de jetons non fongibles d’un milliard de dollars et une collaboration multi-projets de grande puissance en préparation, l’écosystème Ethereum pourrait enfin être prêt à rivaliser avec la blockchain Flow centrée sur NFT.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, le développeur de logiciels Ethereum ConsenSys a annoncé Palm, une solution de mise à l’échelle NFT respectueuse de l’environnement. Palm sera une sidechain conçue pour être «entièrement connectée» à Ethereum, avec des délais de règlement plus rapides, des frais moins élevés et une empreinte carbone particulièrement légère – un bugaboo noté pour les artistes ces derniers temps.

La communauté d’Ethereum – l’un des avantages de la chaîne par rapport à la chaîne rivale NFT plus rapide et plus efficace Flow – est également pleinement exposée dans la version. ConsenSys a annoncé une gamme de puissances partenaires de création d’écosystèmes pour Palm, telles que la plate-forme de médias sociaux NFT Nifty’s et le projet minier expérimental NFT Meme.

De même, Palm sortira de la porte avec une infrastructure importante en place de partenaires Infura, un stockage de métadonnées NFT via Protocol Labs et un partenariat avec l’échange décentralisé Uniswap, qui pourrait bientôt être annoncé comme le siège de la prochaine offre d’échange initiale de jetons PALM.

La question est la suivante: cela suffira-t-il à surmonter Flow et ses objets de collection NBA Top Shot très populaires et qui changent l’industrie?

Nouveau record de Top Shot Un Zion Williamson Holo MMXX @NBATopShot vient de se vendre 115000 $. C’est la plus grande vente Top Shot de tous les temps pour un joueur non nommé LeBron James. ✅ N ° de série: # 28/50

Acheteur: MCEnterprise

Vendeur: @Block_J_

Dernier achat: 7 000 $ le 18 janvier

ROI: 1,461% pic.twitter.com/kfucfVkpeo – MomentRanks (@MomentRanks) 23 mars 2021

Tout sur l’IP

Mis à part les différences techniques et d’écosystème, la bataille entre les plates-formes NFT sera finalement menée sur la qualité de la propriété intellectuelle et les licences qu’elles peuvent attirer.

Jusqu’à présent, la communauté Ethereum a été nourrie avec un régime maigre sur ce front. Les plates-formes natives d’Ethereum se sont battues pour les NFT de célébrités de la liste C, de fandoms sportifs ou jamais, et de fandoms de niche – s’ils sont très dévoués.

Nous avons vendu 100/100 éditions de mon récent NFT sur @rariblecom pour un total de 45,4 ETH! J’en ai fait don d’une partie à @SaveTheChildren et j’ai donné 10 000 $ à l’un des soumissionnaires. Merci à tous de rester à l’écoute pour le prochain .. J’ai mis mon ❤️ dedans! https://t.co/AeE5CwLSlc pic.twitter.com/94pidkfcpB – Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 7 mars 2021

Flow, quant à lui, a été l’une des forces motrices derrière l’entrée des NFT dans la conscience grand public, principalement en raison du succès massif de la NBA Top Shot sous licence de la National Basketball Association.

Le projet semble battre ses propres records chaque semaine, est discuté régulièrement sur ESPN et se vend comme une horloge au moment où il sort de nouveaux packs. Si vous avez vu des NFT dans les journaux du soir, Top Shot est à remercier.

L’avance de Flow n’est cependant pas insurpassable, car la salve d’ouverture de Palm dans les guerres de plates-formes pourrait être tout aussi lucrative que Top Shot: un mashup d’art physique et NFT de la viande et de la blockchain appelé « The Currency Project » de l’artiste britannique légendaire Damien Hirst.

« La monnaie » apporte la monnaie

Rapporté pour la première fois par Cointelegraph, The Currency Project se compose de 10 000 «billets» physiques peints par Hirst il y a cinq ans et actuellement stockés. Chaque projet de loi aura des caractéristiques légèrement différentes – et donc des raretés – et sera lié à un NFT, ce qui signifie qu’il est conceptuellement similaire aux projets d’art NFT générés par algorithme, du point de vue d’un collectionneur.

Le calcul de la valeur possible de The Currency Project est en fin de compte une hypothèse éclairée. Une méthode pourrait consister à examiner des projets similaires: en utilisant des fonds d’investissement conçus pour suivre un panier de NFT, une estimation en arrière-plan place la valeur marchande globale actuelle de l’ensemble des 10000 CryptoPunks – l’un des projets NFT les plus anciens et les plus populaires générés par algorithme – à 500 millions de dollars. De même, un projet plus récent généré par un algorithme, Hashmasks, a réussi à lever plus de 10 millions de dollars pour un peu plus de 16 000 NFT en quatre jours en janvier.

Pendant ce temps, Hirst lui-même est une marque réputée rémunératrice à mettre sur le marché – si ce n’est toujours par des moyens simples. Une première pièce, «Pour l’amour de Dieu» – un crâne humain incrusté d’un certain nombre de diamants – a été mise en vente en 2007 pour 50 millions de livres. Il a finalement été vendu, mais pour une somme non divulguée, à un groupe de propriété qui comprenait Hirst lui-même.

Hirst a également détenu le record de l’œuvre d’art unique la plus chère vendue par un artiste vivant à différents moments de sa vie (un record que l’artiste numérique et fanboy mutuel Beeple a contesté plus tôt ce mois-ci), et le record personnel de Hirst à battre pour une collection comme The Currency Project est de 198 millions de dollars – la somme que son émission « Beautiful Inside My Head Forever » a obtenue aux enchères chez Sotheby’s en 2008, bien qu’une vente plus récente aurait pu rapporter jusqu’à un milliard.

Pour l’amour de Dieu, 2007, par Damien Hirst. Platine, diamants. pic.twitter.com/EdsIFEis7H – Diane Doniol-Valcroze (@ddoniolvalcroze) 6 octobre 2020

Cependant, les investisseurs ne devraient pas simplement assumer un succès fulgurant pour The Currency Project. Une vente similaire d’art physique et de NFT d’une peinture du maître d’avant-garde Wladimir Baranoff-Rossine est actuellement en vente aux enchères à Mintable, et les enchères semblent s’être stabilisées à 35000 $ avec juste un jour à faire – une somme dérisoire donnée. le caractère historique de la vente. Certains points de vente d’art ont rapporté que Baranoff-Rossine était tombé en disgrâce des collectionneurs avant la vente aux enchères, et il semble maintenant que le simple ajout d’un élément NFT à une vente ne soit pas suffisant pour réaligner les tendances du marché au sens large.

Alors, The Currency Project vaudra un chiffre compris entre 35 000 et un milliard de dollars? Trianguler correctement la nature et la qualité des divers projets, la débauche concurrente des communautés artistiques et cryptographiques, et comment l’historique des ventes opaques de Hirst pourrait se traduire dans le cryptoland nécessiterait, dans l’ensemble, un supercalculateur ou un prophète, ou les deux.

Dans une déclaration à Cointelegraph, Hirst a laissé entendre que cette incertitude faisait partie de la puissance conceptuelle du projet.

«Chaque NFT est une œuvre d’art et chaque œuvre d’art physique est une œuvre d’art, mais je ne peux m’empêcher de voir l’ensemble du projet comme une œuvre d’art unique et puissante. Quiconque achète, vend ou détient les NFT et / ou les œuvres d’art physiques participera lui-même à cette œuvre d’art. Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer, où réside la valeur ou la croyance, je ne peux pas prédire ce qui va être le plus précieux, le moins précieux et comment l’ensemble du projet sera reçu, mais j’aime l’illimité et le frisson du projet et que chaque participant contribuera à la complexité globale de cette œuvre d’art d’une manière ou d’une autre par son comportement.

Selon cette norme, The Currency Project sera en effet une expérience.

Une licence de licence

Quelle que soit sa capitalisation boursière (probablement gigantesque), Palm aura besoin de plus d’un projet Hirst qui fait la une des journaux pour rivaliser correctement avec Flow. À cette fin, ConsenSys a réuni une paire de partenaires puissants: Joe Hage et David Heyman.

Hage, autrefois décrit par ARTnews comme «une force significative mais rarement discutée dans les coulisses» du monde de l’art, apporte plus que son amitié et sa relation commerciale avec Hirst à Palm. Hage a été cité dans le communiqué de presse comme disant qu’il avait également des collaborations avec plusieurs «artistes et institutions artistiques» dans les œuvres. Hage est un courtier réputé de Gerhard Richter, l’artiste le plus titré de tous les temps aux enchères, et dirige un cabinet d’avocats d’art exclusif avec deux anciens avocats de Sotheby’s.

La première aventure de Hage dans la cryptographie a également été un succès incontestable: il a été la force motrice derrière Hirst acceptant Ether (ETH) et Bitcoin (BTC) pour une série d’impression de peintures de fleurs de cerisier vendues par l’intermédiaire de l’imprimerie de Hage, Heni – une série qui a rapporté plus de 22 $ millions au total, dépassant largement les attentes.

Source: Science Ltd

Heyman, quant à lui, est un autre exemple majeur d’un individu « significatif mais rarement discuté », bien que son expertise soit dans le cinéma. Son entreprise a produit Gravity et Once Upon a Time in Hollywood ainsi que la série Harry Potter.

Une poignée de projets ont réussi à tirer parti des licences de marques dont on se souvient affectueusement pour des baisses réussies, y compris la course Garbage Pail Kids de WAX ​​et la récente baisse Godzilla vs King Kong de Terra Virtua. À l’exception de Flow et de la NBA, aucune plate-forme n’a même reniflé le type d’acquisition IP que représenterait Harry Potter, l’une des franchises les plus appréciées (et les plus rentables) de tous les temps.

Le communiqué de presse n’a pas estimé de date pour le lancement de Palm ou de la chute NFT de Hirst et a fourni quelques détails sur les futures acquisitions et baisses prévues.

Cependant, si Palm veut couper dans l’avance significative de Flow, nous pouvons nous attendre à ce qu’il bouge le plus tôt possible.