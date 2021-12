Ethereum (ETH)

ConsenSys collabore avec Mastercard pour apporter une évolutivité à Ethereum pour un usage privé

AnTy17 décembre 2021

ConsenSys, la société de logiciels Ethereum, a annoncé le lancement de ConsenSys Rollups pour aider la société à relever le défi des applications évolutives sur Quorum et fournir une évolutivité de niveau entreprise aux principales organisations financières.

C’est en collaboration avec Mastercard que ConsenSys a conçu sa solution de rollups.

Cette nouvelle solution répond au besoin de solutions d’évolutivité et d’amélioration de la confidentialité alors que l’utilisation d’Ethereum atteint de nouveaux sommets au milieu de l’explosion de la DeFi, des NFT, des jeux, du Web 3.0 et du métaverse.

Il existe actuellement plus de 177 adresses Etherum, des dizaines de milliers étant ajoutées chaque jour.

Mastercard et ConsenSys travaillent ensemble pour apporter une évolutivité au réseau principal Ethereum pour un usage privé.

ConsenSys Rollups est destiné aux applications de blockchain autorisées qui fourniront des capacités d’évolutivité et de confidentialité à toute blockchain compatible avec Ethereum Virtual Machine (EVM). La solution est compatible avec tous les jetons qui suivent la norme ERC20. Outre Ethereum Mainnet, il peut également être utilisé sur des réseaux privés ConsenSys Quorum.

Cette nouvelle solution s’appuie sur des preuves à connaissance nulle (ZK), une technologie qui permet à une partie de démontrer ses connaissances à une autre sans partager les informations réelles.

ConsenSys dit à travers les cumuls ; il peut atteindre un débit allant jusqu’à 10 000 transactions par seconde (TPS) contre seulement 15 sur Ethereum.

Les cumuls ZK permettront également des fonctionnalités supplémentaires à l’avenir, avec des débits de transaction encore plus élevés qui devraient être possibles en s’appuyant sur des parties de confiance pour la disponibilité des données, a-t-il déclaré dans un communiqué.

« ConsenSys Rollups permet une évolutivité bien plus importante en plus de solides protections de la confidentialité pour à la fois améliorer les solutions pour les cas d’utilisation existants et permettre de nouveaux cas d’utilisation. Cette solution innovante contribuera à accélérer la construction de l’avenir de la finance », a déclaré Madeline Murray, responsable mondial de l’ingénierie des protocoles chez ConsenSys.

Avec sa nouvelle solution, ConsenSys vise à permettre la mise en œuvre de nouveaux cas d’utilisation, notamment les échanges décentralisés (DEX), les micropaiements, les transferts privés et les taxes, et les monnaies numériques de banque centrale (CBDC).

La société affirme que ConsenSys Rollups peut supprimer la prochaine barrière à l’entrée pour les utilisateurs de DeFi et de crypto sur de nouveaux services.

« Nous pensons qu’il existe un réel potentiel dans la technologie blockchain pour aider à résoudre des problèmes du monde réel », a déclaré Raj Dhamodharan, vice-président exécutif des actifs numériques et des produits et partenariats Blockchain chez Mastercard.

