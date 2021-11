ConsenSys plaide pour le bon cadre réglementaire dans l’industrie de la cryptographie

Le débat sur la réglementation de l’industrie de la crypto-monnaie est toujours en cours et pourrait ne pas se terminer de si tôt. Divers intervenants du marché ont offert des conseils sur la meilleure façon de réglementer l’industrie.

Les régulateurs américains recherchent également des moyens de développer le bon cadre réglementaire qui fixe des règles claires pour les acteurs de l’industrie. Les régulateurs cherchent des moyens de minimiser les niveaux croissants de blanchiment d’argent dans le secteur des crypto-monnaies.

Le directeur général de ConsenSys APAC, Charles d’Haussy, a également exprimé son point de vue lors d’une interview à CBNC. Il pense qu’il devrait y avoir une clarté réglementaire dans l’industrie de la cryptographie et qu’elle devrait impliquer diverses parties prenantes du secteur financier et des organismes de réglementation.

Toutes les parties prenantes doivent participer

Il dit que puisque la technologie continue d’évoluer, les parties prenantes devraient agir conformément à l’amélioration de la technologie. Ils doivent mettre en place des mesures proactives pour faire face à l’évolution rapide de la technologie.

La clarté réglementaire doit également prendre en compte les commerçants de détail et institutionnels, qui constituent l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Selon Charles, le cadre réglementaire approprié devrait renforcer l’écosystème crypto et protéger également les utilisateurs.

Opportunités pour de nombreux marchés financiers

Charles a également noté que la révolution de la technologie blockchain et des actifs numériques a fourni diverses opportunités pour de nombreux marchés financiers. Il a également averti que toutes les mains devaient être sur le pont pour transporter tout le monde afin de fournir le cadre réglementaire. Les régulateurs en Asie, en Europe et ailleurs doivent disposer d’un cadre inclusif qui emporte à la fois les acteurs historiques et fintech.

Charles a ajouté que ConsenSys travaille avec les régulateurs depuis 2016. L’objectif est de s’assurer qu’un cadre réglementaire approprié renforce l’intégrité et la confiance du marché. Il a déclaré que cela maximiserait les avantages de la technologie blockchain pour toutes les parties prenantes.

Le post ConsenSys préconise le bon cadre réglementaire dans l’industrie de la cryptographie est apparu en premier sur Invezz.