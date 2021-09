Consensys, R3, eCurrency, Diem & Other Banking, et les géants des paiements vont aider la BoE avec CBDC

CBDC

La BoE sélectionne Consensys, R3, eCurrency, Diem Association et d’autres géants de la banque et des paiements pour aider avec sa CBDC

AnTy30 septembre 2021

Cette semaine, la Banque d’Angleterre a annoncé l’adhésion aux forums d’engagement et de technologie sur la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

La création des groupes a été annoncée pour la première fois en avril de cette année aux côtés du groupe de travail CBDC pour explorer le potentiel d’une CBDC britannique.

En plus de recueillir des commentaires sur tous les aspects techniques et d’impliquer les parties prenantes, le Forum technologique aidera la banque à comprendre les défis de la conception, de la mise en œuvre et de l’exploitation d’une CBDC.

La liste publiée par la banque centrale comprend quelques noms notables du monde des paiements et de la technologie financière.

Les membres du Forum d’engagement comprennent des dirigeants de HSBC, Starling Bank, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, NatWest Group SWIFT, PayUK, Visa, Mastercard, PayPal, Google, Facebook’s Diem Association et bien d’autres.

En ce qui concerne le Forum technologique, les membres sont Monzo, Spotify, Stripe, Amazon Web Services, IBM, R3, eCurrency, Consensys, Initiative for Cryptocurrencies and Contracts (IC3) et le chef de projet Blockchain & Digital Currency au Forum économique mondial.

Le Forum technologique s’est réuni pour la première fois fin septembre et le Forum d’engagement tiendra sa réunion inaugurale plus tard dans l’année, a-t-il déclaré.

« Le Forum jouera un rôle important en aidant la Banque et le Trésor de Sa Majesté à comprendre les défis pratiques de la conception, de la mise en œuvre et de l’exploitation d’une CBDC. »

