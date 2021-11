ConsenSys Tool Le nombre d’utilisateurs d’Infura augmente de 250% en moins d’un an

Infura, un outil de développement de blockchain de ConsenSys, compte désormais plus de 350 000 utilisateurs pour son service permettant de se connecter à Ethereum et de créer des applications décentralisées (dapps).

Le produit a vu son nombre passer de 100 000 il y a moins d’un an, soit une augmentation de 250%, a annoncé Consensys mardi. Infura permet aux développeurs de se connecter à la blockchain Ethereum à l’aide d’une API sans avoir à exécuter un nœud complet, et sous-tend la majorité des dapps sur le réseau. Parmi les projets utilisant l’infrastructure fournie par Infura figurent l’échange décentralisé Uniswap, le protocole DeFi MakerDAO et le portefeuille numérique MetaMaskConsenSys a également noté que 13% des demandes d’Infura concernent des réseaux de couche 2, indiquant une demande croissante de services de mise à l’échelle Ethereum.

