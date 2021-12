Conséquences de la tornade : les photos avant et après montrent des dommages terrifiants et étendus

FOX a obtenu un nouveau satellite collecté par imagerie MAXAR aujourd’hui (11 décembre) des conséquences des tornades dévastatrices qui ont balayé le sud-est et le centre-ouest des États-Unis dans la nuit des 10 et 11 décembre. La puissance des tornades est particulièrement visible à Mayfield, Kentucky. Les images d’aujourd’hui montrent la destruction de l’usine de bougies de Mayfield Consumer Products, où plus de 100 personnes auraient travaillé lorsque la tornade a frappé. Des dégâts considérables peuvent également être observés dans toute la ville, avec des maisons, des bâtiments et des propriétés à peine reconnaissables.

