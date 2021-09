Conséquences de l’Afghanistan: les démocrates envoient une lettre à Blinken demandant le retour en toute sécurité des citoyens américains et des détenteurs du SIV

Vendredi, un groupe de législateurs démocrates a envoyé une lettre au secrétaire d’État Antony Blinken appelant au retour en toute sécurité des citoyens américains et des alliés afghans hors d’Afghanistan.

La lettre intervient au milieu d’appels à secourir ce que le Département d’État estime être moins de 250 Américains bloqués dans le pays après le départ des dernières troupes américaines avant le 31 août. D’autres législateurs et institutions estiment que des milliers d’autres alliés afghans, y compris Special Immigrant Visa (SIV ) titulaires, demandent l’évacuation.

“Les avions américains sont peut-être partis, mais des milliers de nos partenaires afghans et leurs familles attendent toujours. Fier de diriger cette lettre avec @RepSlotkin, @RepMalinowski, @RepAndyKimNJ”, a déclaré le représentant Jason Crow, D-Colo., dans un vendredi tweet, accompagné d’une copie de la lettre. “Nous continuerons à travailler pour aider ceux qui nous ont soutenus.”

La représentante Doris Matsui, l’une des 18 législateurs démocrates qui ont signé la lettre, a déclaré dans un tweet de vendredi que “notre travail est loin d’être terminé” malgré le fait que les dernières troupes américaines soient sorties d’Afghanistan.

UN COMBATTANT TALIBAN A DIT À L’ÉVACUÉ ‘ALLEZ DIRE AU DÉPARTEMENT D’ÉTAT À F — LUI-MÊME’, DIT LE RAPPORT

J’ai rejoint mes collègues en écrivant à @SecBlinken pour expliquer à quel point il est crucial de faire sortir les citoyens américains restants et de sécuriser le passage en toute sécurité des candidats LPR, SIV et P1/P2 vers notre pays », a-t-elle écrit.

La lettre fait un certain nombre de recommandations pour Blinken, y compris « l’évacuation immédiate de tous les citoyens américains et résidents permanents légaux restants cherchant à être évacués » ; établir de multiples canaux de communication pour atteindre ces personnes ; désigner un « haut fonctionnaire » chargé de gérer la prochaine phase de la sortie d’Afghanistan ; accélérer le traitement des titulaires de visa et ainsi de suite.

« Bien qu’il y aura du temps dans l’avenir, la conduite [sic] une évaluation plus approfondie de ce conflit de 20 ans et de notre évacuation, notre objectif immédiat est d’assurer la sécurité des milliers de personnes qui ont contacté nos bureaux cherchant à quitter l’Afghanistan, en commençant d’abord par les citoyens américains et les résidents permanents légaux américains ainsi que les SIV , les réfugiés éligibles au statut P-2 et P-1, et d’autres Afghans désignés”, ont écrit les législateurs.

DEPARTEMENT D’ETAT NE DIRE PAS CE QUI ARRIVE AUX ÉVACUÉS AFGHANS QUI ÉCHOUENT AU PROCESSUS DE VÉRIFICATION « RIGOUREUX »

Le programme SIV a été établi pour que les Afghans qui ont travaillé avec les États-Unis tout au long de la guerre de 20 ans puissent émigrer en Amérique.

Blinken a déclaré vendredi que “l’arriéré” des visas spéciaux d’immigrant (SIV) accumulés sous l’administration Trump était la raison pour laquelle les alliés afghans restaient dans le pays désormais contrôlé par les talibans. En réponse aux questions sur les raisons pour lesquelles davantage d’alliés afghans n’avaient pas été évacués avant le retrait américain, Blinken a déclaré que “le programme était fondamentalement dans une impasse” lorsqu’il l’a acquis.

Le système de visa nécessite un processus en 14 étapes qui repose également sur des agences extérieures au Département d’État pour l’approbation des visas.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Blinken n’a pas répondu si des Américains étaient sortis d’Afghanistan depuis le retrait des troupes américaines. Il a déclaré que le département d’État était en contact régulier avec les Américains qui se trouvaient dans le pays et souhaitaient en sortir et que des équipes dédiées étaient affectées à la gestion de leurs cas.

La Maison Blanche a déclaré lundi que depuis le 14 août, date du début de la mission, les États-Unis ont évacué et facilité l’évacuation d’environ 116 700 personnes. Et depuis fin juillet, la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis avaient relocalisé près de 122 300 personnes d’Afghanistan.

Brooke Singman et Caitlin McFall de Fox News ont contribué à ce rapport.