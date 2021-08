Conséquences historiques sur une séquence de onze défaites

Les les louveteaux de Chicago ont été balayés par les Marlins de Miami ce dimanche dans une série de trois matchs, cela s’ajouterait à une séquence de onze défaites de l’organisation de la cité de la cité des vents pour la deuxième fois en 2021.

Les Chiots envoyé un message clair sur leur avenir dans le MLB sur la date limite d’échange. Échanger des joueurs comme Javier Báez, Khris Bryant, Anthony Rizzo ou Craig Kimbrel, ce qui laisserait une idée claire de l’éloignement du club à l’avenir.

Du 25 juin au 6 juillet, le Chiots ils ont connu leur première séquence de 11 défaites consécutives de l’année. C’était la onzième fois que l’équipe était plongée dans une séquence de plus de onze défaites depuis 1900, rejoignant environ onze en 1943, 1954 et 1973; une séquence de douze défaites consécutives en 1970, 1981 et 2012; une séquence de treize défaites consécutives en 1944, 1982 et 1985, sa plus longue séquence de défaites étant de quatorze matchs perdus en 1997.

En plus de sa précédente séquence de onze défaites en 2021 dans le MLB, Les Chiots Ils ont entamé une nouvelle séquence de défaites depuis le 5 août dernier, qui s’étend à ce 15 après le balayage contre les Marlins, dans une séquence toujours active.

Comme on peut le voir, ce 2021 le Chiots ont marqué leur première année de deux séquences ou plus de plus de onze défaites en une seule année dans leur histoire de la MLB, un message clair envers le processus de transition que traverse l’équipe.

La séquence de Chiots la défaite restera active jusqu’à lundi où ils affronteront les Reds de Cincinnati, où les plus grands souhaits devraient être de remporter la victoire et de calmer les frustrations.

Pour les fans d’une équipe qui a ajouté des participations aux séries éliminatoires de 2015 à 2018, reproduisant la même chose en 2020, cela devrait sans aucun doute être une période de frustrations et de larmes, une équipe qui a déjà provoqué ces mêmes émotions car ce n’était pas de remporter un championnat. de MLB de 1908 à 2016.

Source de données historiques :