Conservation de la flore et de la faune : le département forestier de l’État du Karnataka organise des festivals sur l’importance des grenouilles, des loups et des prairies

Dans le but de sensibiliser à la conservation de différentes variétés de faune, à l’exception des grands félins comme les tigres, les léopards et les éléphants, le département des forêts du Karnataka a prévu une série de festivals avant mars 2022.

Le festival soulignera l’importance d’autres animaux dans l’écosystème, à l’exception des tigres et des éléphants. Le conservateur en chef principal des forêts et chef des forces forestières, Sanjay Mohan, a déclaré à l’Indian express que le Département des forêts avait prévu un festival des loups pour souligner la nécessité de conserver les carnivores comme les chacals, les loups et les hyènes. Ils habitent principalement la région de la forêt broussailleuse et les terres incultes du gouvernement.

Un autre festival pour la conservation des tortues est prévu à Honnavar où un sanctuaire marin verra le jour. Les tortues marines visitent cette zone pour pondre leurs œufs sur la ceinture côtière comme Kundaour et Honnavar. Le service forestier s’occupera également de la conservation des autres animaux marins.

Le conservateur en chef principal a également souligné qu’un festival des grenouilles se tiendra sur les rives de la rivière Sharavathi, suivi d’un festival de l’herbe dans les mois à venir. Tous les festivals sont programmés avant mars 2022. Le Karnataka se prépare également à accueillir son premier sanctuaire marin d’ici début 2022 à Uttara Kannada. De plus, le département des forêts estime que la conservation des animaux marins comme les grands dauphins, les requins à pointes blanches et les tortues olivâtres trouvées dans la ceinture côtière est impérative.

Le sanctuaire fera penser à l’État que cette partie de la biodiversité est tout aussi importante., a déclaré le gardien des forêts et de la faune, Karnataka, Vijaykumar Gogi.

Pendant ce temps, la division de la faune de Kudremukh du département des forêts s’occupe de la flore du lieu en organisant « Shola Utsav » pour délibérer sur l’importance et la conservation des forêts et des prairies de Shola. Le festival a été organisé le mois dernier.

La végétation à feuilles persistantes de Shola se trouve principalement dans les régions montagneuses à feuilles persistantes du Karnataka. Le gouvernement a également affecté 5 millions de roupies à la protection et à la conservation de la végétation de shola dans l’État.

