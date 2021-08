Conservation de l’eau par les chemins de fer indiens : démarrage de la première usine de lavage automatique des autocars de MP à Habibganj

Cette initiative des chemins de fer indiens contribue à la conservation de l’eau.

Indian Railways fait un grand pas vers la conservation de l’eau ! Récemment, la première usine de lavage automatique d’autocars dans l’État du Madhya Pradesh a été mise en service par le transporteur national à Habibganj à Bhopal. Selon le ministère des Chemins de fer, avec l’aide de cette station de lavage à Habibganj, dotée d’équipements modernes, un nettoyage de haute qualité des voitures de train est effectué en utilisant 90 % d’eau en moins en seulement 10 minutes. Cette initiative des chemins de fer indiens contribue à la conservation de l’eau, a déclaré le ministère des Chemins de fer. Regardez la vidéo ci-dessous partagée par le ministère des Chemins de fer, pour savoir comment les voitures de train sont nettoyées avec la nouvelle installation de lavage :

द्वारा मध्य प्रदेश में पहला ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट हबीबगंज(भोपाल) में शुरू किया गया हैं। उपकरणों से लैस इस वाशिंग प्लांट में मात्र 10 मिनट में 90% कम पानी उपयोग कर कोचेस की उच्च गुणवत्ता से सफाई हो रही है जिससे जल संरक्षण में भी मदद मिल रही है। pic.twitter.com/R4WHFqZn5F – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 16 août 2021

Plus tôt cette année, le ministère des Chemins de fer avait déclaré que des installations de lavage automatique des voitures étaient en cours d’installation dans les principaux dépôts à travers le pays afin de fournir une infrastructure pour les principaux dépôts de voitures pour le nettoyage extérieur des voitures de train avec une réduction substantielle de la conservation de l’eau ainsi que des économies en puissance de l’homme. Le nettoyage des voitures extérieures est effectué en plaçant le râteau sur les lignes de lavage (lignes des stands) via des installations de lavage automatiques des voitures. Outre le nettoyage plus efficace et plus efficace de l’extérieur des voitures de train, ces installations de lavage automatique des voitures réduisent également les besoins directs en eau en évitant le gaspillage. En outre, ceux-ci sont également équipés d’installations de recyclage de l’eau, réduisant ainsi encore les besoins en eau.

Selon le ministère, sans les installations de lavage automatique des autocars, 1500 litres d’eau par autocar sont consommés. Alors que 300 litres d’eau par autocar sont consommés avec les installations de lavage automatiques d’autocars. Avec Automatic Coach Washing Plant, il y a eu une réduction de 96 pour cent de la consommation d’eau. L’économie annuelle d’eau estimée est de 1,28 crore kilolitre, a déclaré le ministère des Chemins de fer. Outre l’installation d’installations de lavage automatique des autocars dans les principaux dépôts d’autocars, le transporteur national prend diverses autres mesures écologiques pour économiser l’eau.

