Conservation ou accaparement des terres ? La financiarisation de la nature

Un mois avant le coup d’envoi de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (connue sous le nom de COP26) en Écosse, une nouvelle classe d’actifs a été lancée par la Bourse de New York qui « ouvrira un nouveau terrain d’alimentation pour les banques prédatrices de Wall Street et les institutions financières qui leur permettra de dominer non seulement l’économie humaine, mais l’ensemble du monde naturel. C’est ce qu’écrit Whitney Webb dans un article intitulé « Wall Street’s Takeover of Nature Advances with Launch of New Asset Class » :

Appelé société d’actifs naturels, ou NAC, le véhicule permettra la formation de sociétés spécialisées « qui détiennent les droits sur les services écosystémiques produits sur un morceau de terre donné, des services comme la séquestration du carbone ou l’eau propre ». Ces NAC maintiendront, géreront et développeront ensuite les actifs naturels qu’elles commercialisent, dans le but final de maximiser les aspects de cet actif naturel qui sont jugés rentables par l’entreprise.

Le véhicule est prétendument conçu pour préserver et restaurer les actifs de la Nature ; mais quand Wall Street s’en mêle, le profit et l’exploitation ne sont pas loin derrière. Webb écrit :

[E]Même les créateurs des NAC admettent que le but ultime est d’extraire des bénéfices quasi infinis des processus naturels qu’ils cherchent à quantifier puis à monétiser…. Encadrés par le discours noble de « durabilité » et de « conservation », les reportages des médias sur le mouvement dans des points de vente comme Fortune n’ont pas pu éviter de noter que les NAC ouvrent les portes à « une nouvelle forme d’investissement durable » qui « a captivé les goûts de BlackRock PDG Larry Fink au cours des dernières années, même s’il reste de grandes questions sans réponse à ce sujet. »

BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, avec près de 9,5 billions de dollars sous gestion. C’est plus que le produit intérieur brut de tous les pays du monde, à l’exception des États-Unis et de la Chine. BlackRock gère également une plate-forme technologique massive qui supervise au moins 21,6 billions de dollars d’actifs. Elle et deux autres gestionnaires d’actifs mégalithiques, State Street et Vanguard (le plus grand actionnaire de BlackRock), possèdent déjà effectivement une grande partie du monde. L’ajout de « sociétés d’actifs naturels » à leurs portefeuilles pourrait en faire les propriétaires des fondements de toute vie.

Un actif de 4 milliards de dollars : la Terre elle-même

L’Intrinsic Exchange Group (IEG) s’associe à l’équipe de la Bourse de New York qui lance le NAC, des investisseurs majeurs dans lesquels se trouvent la Fondation Rockefeller et la Banque interaméricaine de développement, connus pour imposer des programmes néo-colonialistes par le piégeage de la dette. Selon le site Web de l’IEG :

Nous sommes les pionniers d’une nouvelle classe d’actifs basée sur les actifs naturels et le mécanisme pour les convertir en capital financier. Ces atouts sont essentiels, rendant la vie sur Terre possible et agréable. Ils comprennent des systèmes biologiques qui fournissent de l’air pur, de l’eau, des aliments, des médicaments, un climat stable, la santé humaine et le potentiel sociétal. Le potentiel de cette classe d’actifs est immense. L’économie de la nature est plus grande que notre économie industrielle actuelle ….

L’immense potentiel de « Nature’s Economy » est estimé par IEG à 4 000 milliards de dollars (4 milliards de dollars).

Webb cite le chercheur et journaliste Cory Morningstar, qui soutient que l’un des objectifs de la création de «l’économie de la nature» et de son conditionnement via les NAC est de faire progresser de manière drastique les efforts massifs d’accaparement des terres déployés par Wall Street et la classe des oligarques ces dernières années, y compris ceux déployés par Des entreprises de Wall Street et des milliardaires comme Bill Gates pendant la crise du COVID. Cependant, l’accaparement des terres facilité par le développement des NAC ciblera en grande partie les communautés autochtones des pays en développement. Morningstar observe :

Le lancement public des NAC a stratégiquement précédé la quinzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, la plus grande conférence sur la biodiversité depuis une décennie. Sous prétexte de transformer 30 % du globe en « aires protégées », le plus grand accaparement mondial des terres de l’histoire est en cours. Construite sur une base de suprématie blanche, cette proposition déplacera des centaines de millions de personnes, favorisant le génocide en cours des peuples autochtones.

Le « 30 x 30 » de l’ONU

L’accaparement des terres dont parle Morningstar est incarné dans un projet d’accord appelé « Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 », actuellement en cours de négociation entre les 186 gouvernements signataires de la Convention pour la diversité biologique. La première partie de sa 15e réunion (COP15) s’est achevée le 15 octobre, juste avant la COP26 (la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique) organisée à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre. La COP26 se concentre sur le changement climatique, tandis que la COP 15 se concentre sur préserver la diversité. La deuxième partie de la COP15 se tiendra en 2022. Le projet de texte du pacte pour la nature de la COP 15 comprend un engagement fondamental à protéger au moins 30 % des terres et des océans de la planète d’ici 2030.

En septembre 2020, 128 ONG et experts de l’environnement et des droits humains ont averti que le plan 30 x 30 pourrait entraîner de graves violations des droits humains et des dommages sociaux irréversibles pour certaines des personnes les plus pauvres du monde. Sur la base des chiffres d’un article publié dans la revue académique Nature, ils ont fait valoir que la nouvelle cible pourrait déplacer ou déposséder jusqu’à 300 millions de personnes. Stephen Corry de Survival International a déclaré :

L’appel à transformer 30 % du globe en « aires protégées » est vraiment un accaparement de terres colossal aussi important que l’ère coloniale de l’Europe, et cela apportera autant de souffrances et de morts. Ne nous laissons pas berner par le battage médiatique des ONG de conservation et de leurs bailleurs de fonds des Nations Unies et du gouvernement. Cela n’a rien à voir avec le changement climatique, la protection de la biodiversité ou la prévention des pandémies – en fait, cela est plus susceptible de les aggraver. C’est vraiment une question d’argent, de contrôle des terres et des ressources, et une attaque totale contre la diversité humaine. Cette dépossession planifiée de centaines de millions de personnes risque d’éradiquer la diversité humaine et l’autosuffisance, les véritables clés de notre capacité à ralentir le changement climatique et à protéger la biodiversité.

30 x 30 aux États-Unis

L’objectif de 30 x 30 a été incorporé dans le décret du président Biden sur la lutte contre la crise climatique à la maison et à l’étranger daté du 27 janvier 2021, qui comprend à Sec. 219 « l’objectif de conserver au moins 30 % de nos terres et de nos eaux d’ici 2030 ».

La manière dont cela doit être fait n’est pas clairement spécifiée, mais les partisans insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un « accaparement des terres ». Les critiques, cependant, soutiennent qu’il n’y a pas d’autre moyen de s’en sortir. Seulement 12 % environ des terres et des eaux aux États-Unis sont désormais considérées comme « en conservation », y compris les terres sauvages, les parcs nationaux, les refuges nationaux pour la faune, les parcs d’État, les monuments nationaux et les terres privées avec des servitudes de conservation permanentes (contrats pour céder un partie des droits de propriété à une fiducie foncière ou au gouvernement fédéral). Selon l’expert en environnement, le Dr Bonner Cohen, porter ce chiffre à 30 %, ajoutant 600 millions d’acres au total, « signifie mettre cette terre et cette eau (principalement la terre) hors de portée de toute utilisation productive à perpétuité. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement fédéral devra acheter, par le biais d’un domaine éminent ou d’autres pressions sur les propriétaires fonciers qui en font des « vendeurs consentants » de leur propriété, des millions d’acres de terres privées. »

En juillet 2021, 15 gouverneurs ont écrit à l’administration pour s’opposer au plan, dirigé par le gouverneur Pete Ricketts du Nebraska. Ricketts a déclaré dans un communiqué de presse :

Cela nécessite de restreindre une superficie de la taille de l’État du Nebraska chaque année, chaque année, pendant les neuf prochaines années, ou en d’autres termes une masse terrestre deux fois la taille du Texas d’ici 2030. Cet objectif est d’autant plus radical que le président n’a pas le pouvoir constitutionnel de prendre des mesures pour conserver 30 % des terres et de l’eau.

La vraie menace pour Mère Nature

Le gouvernement fédéral n’a peut-être aucune autorité constitutionnelle pour prendre les terres, mais une entreprise privée mégalithique comme BlackRock pourrait le faire simplement en faisant aux agriculteurs et aux résidents locaux une offre qu’ils ne peuvent pas refuser. Ce stratagème a déjà été démontré sur le marché du logement.

Selon une enquête publiée dans The Guardian le 12 octobre 2021, près de 40 % des ménages américains sont confrontés à de graves problèmes financiers, notamment des difficultés à se payer des soins médicaux et de la nourriture ; et 30% des ménages à faible revenu (ceux qui gagnent moins de 50 000 $ par an) ont déclaré avoir perdu toutes leurs économies pendant la pandémie de coronavirus. Au premier trimestre 2021, 15 % des ventes de logements aux États-Unis sont allées à de grandes entreprises, dont BlackRock, qui ont battu les familles à la recherche de logements simplement en offrant bien plus que le prix demandé. Parfois, des quartiers entiers ont été achetés à la fois pour être convertis en propriétés locatives.

Le président de BlackRock, Larry Fink, siège au conseil d’administration du Forum économique mondial, qui, jusqu’à récemment, présentait une vidéo promotionnelle controversée déclarant « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ».

Nous voulons tous un environnement propre et nous voulons préserver la biodiversité des espèces. Mais cela inclut la biodiversité humaine—reconnaissant les droits des propriétaires terriens ruraux et des peuples autochtones, les intendants naturels de la terre. La plus grande menace pour la terre, ce ne sont pas les gens qui y vivent, mais ces investisseurs bien nantis qui se précipitent pour acheter les droits sur elle, financiarisant la terre à des fins lucratives.

Non seulement la propriété privée, mais ces terres et infrastructures publiques autrefois connues sous le nom de « biens communs » sont désormais menacées. Nous sommes confrontés à un moment existentiel de notre histoire économique, dans lequel la richesse privée accumulée acquiert carte blanche le contrôle de l’essentiel de la vie. Reste à savoir si ce mastodonte peut être arrêté, mais la première étape de toute action défensive est d’être conscient de la menace à nos portes.

Cet article a d’abord été publié sous un titre différent sur ScheerPost.

