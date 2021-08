Conservez « acheter » avec le prix cible (TP) le plus élevé sur la rue de Rs 3 010.

Nous avions énuméré 13 raisons de réévaluer Hindustan Unilever (HUL) dans notre rapport détaillé il y a cinq mois. Le titre a augmenté de 24% depuis (surperformant l’indice FMCG de 800 points de base) à un niveau record. Avec la baisse des prix des matières premières, la reprise de la mobilité stimulant les produits OOH et discrétionnaires et une forte campagne de vaccination, nous restons positifs sur le titre.

Nous enrôlons 12 raisons qui indiquent qu’il reste plus de vapeur dans le rallye en cours. A court terme, l’amélioration du mix portefeuille combinée à la déflation des prix du thé, outre le contrôle des coûts de HUL, les hausses de prix et les synergies liées au rachat de GSK devraient apaiser les inquiétudes sur l’inflation des matières premières. Conservez « acheter » avec le prix cible (TP) le plus élevé sur la rue de Rs 3 010.

Nous restons positifs sur la capacité de HUL à dépasser le marché, ainsi que sur son pouvoir de fixation des prix, soutenu par l’expansion de la distribution, l’approfondissement de la portée directe et les initiatives d’innovation de produits. Le déplacement continu de la demande des petits acteurs vers HUL se poursuivrait, en particulier dans le thé et les savons. La fusion du portefeuille GSK avec HUL a commencé à générer un delta de revenus ; nous pensons que la plus grande histoire sera l’innovation et les nouveaux produits dans les catégories HFD et apparentées.

Nous nous attendons à ce que la major FMCG soit l’un des principaux bénéficiaires de la forte demande rurale. La situation des commandes est dynamique en raison de l’incertitude entourant la pandémie ; cependant, l’entreprise est bien placée en termes de préparation de la chaîne d’approvisionnement. L’action se négocie à 57,1x le BPA FY23E.

Certaines des raisons pour lesquelles nous nous attendons à plus de hausse sont la marge brute susceptible d’avoir atteint son point le plus bas alors que les prix du thé, des emballages et de l’huile de palme ont commencé à se corriger. La forte reprise des catégories à la traîne telles que les lavages textiles, les articles ménagers, les produits OOH et les détergents, les gains de parts de marché susceptibles de se maintenir et la croissance rurale de se relancer. La mise à l’échelle dans l’alimentation aidée par la « sachetisation » de GSK et l’innovation et la premiumisation susceptibles de stimuler les ventes de HUL.

Le potentiel de croissance des segments de HUL reste attractif pour les décennies à venir. L’exercice 22 marquera un équilibre sain et solide entre la croissance des prix et des volumes. Une mobilité accrue, des innovations pertinentes pour les consommateurs et des investissements dans le développement du marché entraîneront également une reprise des volumes de HUL.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.