Conserver ‘ajouter’ sur Godrej Agrovet avec un TP révisé de Rs 555

Reprise des prix de la poule et des œufs au profit de l’industrie des aliments pour volaille et de la volaille: les prix de la poule et des œufs avaient baissé après la flambée de grippe aviaire au T4FY21.

En analysant la courbe des prix des matières premières qui influencent les revenus de Godrej Agrovet (GAVL), nous notons que l’augmentation de 68% des prix de l’huile de palme au cours de la dernière année est susceptible de stimuler les revenus et la rentabilité du segment des huiles végétales; l’augmentation d’environ 8% en glissement annuel des prix du lait augmentera les revenus de l’alimentation du bétail, mais aura un impact sur la rentabilité du segment des produits laitiers; les prix des crevettes sont passés de 11,35 $ / kg en octobre 20 à 11,93 $ / kg en février 21, ce qui est susceptible d’augmenter les revenus de l’alimentation des crevettes; et la reprise des prix de la poule et des œufs (après la baisse due à la grippe aviaire) augmentera les revenus de la volaille et des aliments pour volaille.

Nous modélisons la plupart des segments de GAVL pour récupérer en FY22E étant donné la base favorable de FY21. Nous restons confiants dans la création de valeur (RoE> coût des capitaux propres) et maintenons le « add » avec un objectif de cours basé sur le DCF de Rs 555 (26x FY23E; ancien TP: Rs 575.

Reprise des prix des crevettes pour stimuler les revenus de l’alimentation des crevettes: les prix des crevettes sont revenus d’un creux de 11,35 $ / kg en octobre 20 à 11,93 $ / kg en février 21. Cela augmentera la rentabilité de tous les acteurs de la chaîne de valeur de la crevette tels que les agriculteurs, les fabricants d’aliments pour animaux et les entreprises de transformation. Nous prévoyons une augmentation des revenus et de la rentabilité de GAVL provenant de l’alimentation des crevettes (~ 8% des ventes) étant donné la hausse des prix des crevettes.

Augmentation des prix du lait pour aider le bétail à nourrir, mais affectera le segment des produits laitiers: la hausse des prix d’achat du lait stimulera probablement la croissance des revenus dans le segment de l’alimentation du bétail (20% des revenus), mais aura un impact sur la rentabilité du segment des produits laitiers (~ 20% des ventes ).

La hausse des prix de l’huile de palme au profit du segment de l’huile de palme: Le segment de l’huile de palme représente ~ 10% des ventes et ses revenus et sa rentabilité sont directement liés aux prix de l’huile de palme, qui ont augmenté de 68% en glissement annuel. L’augmentation des prix entraînera une hausse de la rentabilité.

Maintenez «ajouter». Nous nous attendons à ce que GAVL publie des revenus et des TCAC PAT de 4,9% et 12% respectivement, au cours de l’exercice 20-exercice 23E. Les ratios de rendement (RoE moyen de 18% sur les exercices 21E à 23E) devraient également être supérieurs au coût du capital. Nous maintenons un «ajout» sur l’action avec un cours cible basé sur le DCF de 555 (26x BPA FY23E). Principaux risques: défaillance des nouveaux produits et ralentissement prolongé de la consommation hors domicile.

