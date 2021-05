Conserver “ ajouter ” sur Torrent Pharma avec TP à 2,940 Rs

Croissance forte en Inde, sous-performance aux États-Unis: l’activité en Inde a progressé de 9,8% contre 5,0% de croissance dans l’industrie.

La performance de Torrent Pharma (Torrent) Q4FY21 a été meilleure que les estimations sur Ebitda et PAT, grâce à une meilleure marge brute et à des autres revenus plus élevés. Le chiffre d’affaires a diminué de 0,5% en glissement annuel à 19,4 milliards de roupies, les marchés internationaux en baisse de 7,7% compensés par une croissance de 9,8% sur le marché intérieur.

Les ventes aux États-Unis ont reculé de 5,9% t / t à 37 millions de dollars contre 40 millions de dollars estimés. Un meilleur mix de revenus a conduit à une amélioration de la marge brute / Ebitda de 150/180 pb en glissement annuel. Le PAT ajusté a augmenté de 24,1% à 3,2 milliards de roupies, grâce à une meilleure marge et à une augmentation des autres revenus.

Nous sommes optimistes sur les perspectives à long terme compte tenu de l’amélioration de la croissance des activités en Inde avec une dominance chronique du segment, la résolution potentielle du statut OAI / WL dans deux installations en FY22E, un TCAC de BPA de 17,0% sur les FY21-FY23E et le renforcement du bilan avec l’amélioration de la génération de FCF . Conserver «ajouter» avec un prix cible révisé de 2 940 Rs / action.

Croissance forte en Inde, sous-performance aux États-Unis: l’activité en Inde a progressé de 9,8% contre 5,0% de croissance dans l’industrie. La société devrait continuer à dépasser l’industrie en termes de croissance compte tenu de son exposition significative au segment chronique et à son portefeuille de produits établi.

Les revenus américains ont reculé de 5,9% t / t à 37 millions de dollars en raison de l’érosion des prix et de l’absence de nouveaux lancements en raison des problèmes de l’USFDA. Nous prévoyons une amélioration des ventes aux États-Unis grâce à de nouveaux lancements de la fabrication par des tiers et au redémarrage de l’usine de Levittown.

Le chiffre d’affaires du Brésil a reculé de 3,6% en glissement annuel en raison de la dépréciation de la monnaie malgré une croissance constante de 19,0%. Le chiffre d’affaires de l’Allemagne a progressé de 23,6% en glissement annuel (14,0% à taux de change constant). Les activités ROW et CRAMS ont été faibles au T4FY21 et ont signalé une baisse de leurs revenus.

