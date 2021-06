Thyrocare se prépare pour la prochaine étape de sa croissance et cherche activement à étendre son réseau.

Acquisition : Tracer une nouvelle voie API Holdings, société mère de PharmEasy, a annoncé l’acquisition de 66,14% du capital de Thyrocare auprès du Dr A Velumani et de ses sociétés affiliées à 1 300 Rs par action, soit environ 4,55 milliards de Rs. Il fera une offre ouverte pour une participation supplémentaire de 26% à Rs 1 300 par action. L’acquisition place Thyrocare dans une ligue différente de celle de ses pairs en diagnostic, car il a accès aux canaux traditionnels et en ligne. L’accord sera probablement mutuellement bénéfique car Thyrocare, l’une des principales chaînes de diagnostic en Inde, et la portée en ligne de PharmEasy se complètent. Nous pensons également que l’acquisition ouvre une fenêtre pour un cadre de valorisation plus élevé étant donné qu’il s’agit de la première société avec une pharmacie en ligne comme société mère. Conservez « ATTENDRE ».

Une pénétration plus profonde pour favoriser la croissance des volumes : Thyrocare se prépare pour la prochaine étape de croissance et cherche activement à étendre son réseau. Il prévoit de porter le réseau de 500 franchisés engagés à 2 000 en FY22 et d’ajouter 10 laboratoires régionaux de référence (RPL) supplémentaires pour améliorer la portée et se rapprocher des clients. Nous nous attendons à ce que Thyrocare affiche un TCAC de volume non-covid de 25 % au cours des exercices 21-24E étant donné : a) une reprise régulière de son activité principale ; b) l’ouverture de laboratoires régionaux et zonaux susceptibles de minimiser les perturbations et d’améliorer les délais d’exécution ; et c) l’expansion via des centres de franchisés de marque.

Collaboration en ligne et hors ligne : gagnant-gagnant pour tous : alors que Thyrocare s’efforce de renforcer la visibilité de sa marque en ouvrant des laboratoires de référence régionaux et zonaux et des centres de collecte de marque, l’acquisition devrait accélérer le processus. La portée de PharmEasy dans plus de 22 000 codes PIN dans plus de 1 200 villes et une adoption en ligne accrue au-delà des villes métropolitaines s’intègrent naturellement à Thyrocare qui s’appuie principalement sur les canaux B2B pour générer des échantillons, ce qui est désormais susceptible de s’accélérer au-delà des marchés traditionnels. La collaboration en ligne et hors ligne se traduira également par une amplification des commandes en cours dans le segment des services à domicile. Les autres avantages incluent la génération de données pour permettre des soins de santé personnalisés, l’acquisition de clients facile et abordable et des relations plus étroites pour fournir une échelle.

Perspectives et valorisations : Entrée dans une autre ligue ; Maintenir « TENIR » Nous révisons notre multiple cible à 45 x le BPA de septembre 2022E (au lieu de 35 x le BPA de juin 2022E) compte tenu du vent arrière structurel autour de perspectives de soins préventifs non organisés à organisés, d’une pénétration plus profonde et d’une portée plus large. Cela donne un TP de Rs 1450 (auparavant Rs 985). Nous continuons à maintenir ‘HOLD/SN’.

