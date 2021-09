Conserver ou vendre ? Bitcoin viole des supports importants

in

Bitcoin prenait constamment en charge sa courbe 200 DMA et tentait un nouveau sommet à chaque oscillation. Cependant, après la chute du 07 septembre, le sentiment attaché à Bitcoin s’est transformé en un mode de réservation de bénéfices. Ce changement de sentiment s’ajoute à la pression de vente déjà existante, et quelques jours après l’action sur les prix, BTC franchit un autre niveau critique.

À l’heure actuelle, il existe un support swing de 43550 $ actif et qui semble solide. Auparavant, il avait aidé les acheteurs à ramener le prix du BTC au-dessus des niveaux de 45 000 $ à deux reprises depuis la baisse du prix du Bitcoin en septembre 2007. Pourtant, la configuration actuelle de la bougie et la hausse des volumes semblent être une répétition de la bougie du 7 septembre.

Malgré tout, Bitcoin est toujours le leader du marché avec plus de deux fois la valorisation par rapport au deuxième détenteur, Ethereum. Ainsi, lorsque les acheteurs sortent avec des bénéfices et que les prix chutent, devriez-vous conserver votre investissement BTC ou profiter de la situation en achetant plus ? L’analyse des prix fournira un aperçu détaillé des niveaux essentiels pouvant être utilisés pour acheter du BTC.

Analyse du prix du Bitcoin

Bitcoin, bien qu’il ne soit pas entièrement positif, se négociait dans une zone étroite avec une tendance haussière. Cette zone a trahi la pression de vente des détenteurs de crypto. Cependant, la hausse substantielle des volumes quotidiens au cours de la semaine dernière indique que les ventes se poursuivent.

Bitcoin a été la crypto-monnaie préférée des principaux investisseurs en raison de sa large acceptation, de son offre en circulation presque liquidée et d’un solide réseau de mineurs. Jusqu’à présent, en septembre, Bitcoin a perdu près de 9 000 $ en valorisation et 19 % par rapport à son récent sommet de 52 948 $. La zone de 45 000 $ a fait ses preuves en tant que niveau de support, mais aucun des replis n’a eu la force d’atteindre de nouveaux niveaux. À l’heure actuelle, le 200 DMA était actif à 46 000 $, tandis que le 100 DMA est toujours actif à environ 40 890 $.

Ces niveaux seront déterminants pour prédire les perspectives commerciales futures de BTC à court terme. Retester les 200 niveaux de DMA pour le moment semble impossible, et il faut se préparer à une nouvelle tendance à la baisse. Un autre niveau de support éprouvé s’élève à 37 500 $. L’indicateur technique du RSI est beaucoup plus robuste, avec un niveau d’histogramme de 40. Si BTC subit un retrait de la courbe 100 DMA, le RSI se fermera vers des niveaux de survente de 20.

Selon notre prévision de prix Bitcoin 2021, les acheteurs devraient attendre une certaine clarté et attendre que BTC prenne le soutien de l’un des trois niveaux existants et ne fasse son entrée qu’après que Bitcoin marque des gains positifs de 5% en termes de ligne de tendance et de volumes en hausse.

BTC a subi une énorme pression de vente au cours des dernières heures, avec des volumes dépassant 10 à 20 fois les volumes de négociation habituels. Cependant, il y a eu un volume de transactions de plus de 7 01 914 pièces au cours des dernières 24 heures. Le volume des dernières heures ne varie que de 1800 quantités. Cette action sur les prix montre la comptabilisation de bénéfices par des entités institutionnelles qui ont induit une pression de vente sur BTC.