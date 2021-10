Conservez le stock TTCF alors que le tarif sans viande débarque dans des dizaines de magasins

Prête ou pas, la révolution végétale bat son plein, et Chef tatoué (NASDAQ :TTCF) travaille assidûment pour mettre ses produits sans viande dans les rayons des épiceries. Dans le même temps, le stock TTCF n’arrive pas à décoller et c’est terriblement frustrant.

Source : Spyro le dragon / Shutterstock.com

Pour récapituler, Tattooed Chef sert des produits alimentaires issus de sources durables. Ceux-ci comprennent des spirales de courgettes, du chou-fleur en riz, des bols d’açai et de smoothie et des croûtes de pizza au chou-fleur.

Appelez cela un marché de niche si vous le souhaitez. Si vous êtes ouvert d’esprit et pouvez envisager un marché en hyper croissance pour les aliments à base de plantes, alors le stock TTCF pourrait représenter une opportunité au rez-de-chaussée.

Certes, les résultats financiers de Tattooed Chef ne sont pas parfaits. À en juger par le nombre de magasins qui augmente rapidement, il est juste de dire que l’incursion de la fausse viande de Tattooed Chef ne fait que commencer.

Un regard plus attentif sur l’action TTCF

Pour en revenir au début, Tattooed Chef est devenu public fin 2020.

Cela s’est fait par le biais d’un regroupement d’entreprises par chèque en blanc. Plus précisément, Forum Merger II a fusionné avec Ittella International (ces deux sociétés étant remplacées par Tattooed Chef).

Ainsi, les actions TTCF ont commencé à être négociées publiquement sur le Bourse du Nasdaq le 16 octobre 2020. Ce premier jour, l’action s’est réglée à près de 25 $.

Avance rapide exactement un an plus tard – le 16 octobre 2021 – et le cours de l’action Tattooed Chef est de 17,67 $. C’est un résultat décevant sur 12 mois, sans aucun doute, pour les investisseurs en démarrage remplis d’espoir.

La bonne nouvelle est que, sur le plan technique, nous pouvons voir certains modèles émerger.

Sur 12 mois, l’action TTCF a rebondi plusieurs fois sur 16 $, formant ainsi un niveau de support solide.

L’action a également été rejetée à plusieurs reprises lorsque les acheteurs ont tenté de la pousser au-delà de 25 $.

Ainsi, le cours de l’action est récemment tombé à un niveau de support solide, ce qui pourrait être considéré comme un signal d’achat/maintien.

De plus, une révision de 25 $ semble inévitable – mais seulement si vous croyez aux fondamentaux de l’entreprise, alors examinons les détails maintenant.

Un bol de résultats mitigés

Pourquoi le stock TTCF ne peut-il pas sortir de sa prison liée à la plage ? C’est peut-être parce que Wall Street n’est pas impressionné par les résultats nets de Tattooed Chef.

Cette objection est compréhensible. Au deuxième trimestre de 2021, Tattooed Chef a subi une perte nette douloureuse de 53,2 millions de dollars.

C’est une pilule difficile à avaler, surtout quand on la compare au revenu net de 1,3 million de dollars que Tattooed Chef a déclaré au cours de la période de l’année précédente.

Néanmoins, l’entreprise devrait être en mesure de remédier à cette situation dans un avenir proche. Pour l’année 2021, Tattooed Chef prévoit de générer des revenus de 235 à 242 millions de dollars, tout en maintenant les dépenses en capital dans une fourchette de 15 à 20 millions de dollars.

En outre, la société modélise une marge brute comprise entre 16 % et 22 % pour l’année 2021.

Seul le temps nous le dira, mais j’espère que Tattooed Chef pourra apaiser Wall Street en améliorant ses résultats.

Plus de bols dans plus de magasins

Selon l’endroit où vous vous trouvez, il y a de fortes chances que vous habitiez près d’un Publier supermarché, ou au moins connaître quelqu’un qui le fait.

Publix se trouve être l’un des plus grands détaillants alimentaires aux États-Unis, et mettre ses produits sur les étagères de Publix est un coup majeur.

Par conséquent, les amateurs d’aliments à base de plantes et les détenteurs d’actions TTCF devraient être ravis d’apprendre que six produits Tattooed Chef sont désormais disponibles dans environ 1 200 emplacements Publix.

Fait intéressant, les six entrées sont des bols. Si vous vous trouvez près d’un supermarché Publix, vous pouvez les trouver dans la section des aliments surgelés, à partir de 4,99 $ le bol.

Le président et chef de la direction de Tattooed Chef, Sam Galletti, a fièrement observé qu’avec l’ajout de Publix, les produits de Tattooed Chef sont maintenant disponibles dans plus de 13 000 magasins à l’échelle nationale.

Avec cela, Galletti a assuré que son entreprise « exécute avec succès notre stratégie visant à accroître la distribution, à accroître la notoriété de la marque et à innover en permanence nos offres de produits ».

La ligne de fond

En effet, Tattooed Chef « exécute avec succès » – pourtant, Wall Street ne semble pas s’en soucier.

Ce que les investisseurs veulent voir, ce n’est pas seulement plus de bols dans plus de magasins, mais un bénéfice net positif.

Donnez-lui du temps, car Tattooed Chef devrait atteindre cet objectif dans les prochains trimestres.

En attendant, n’hésitez pas à détenir des actions TTCF car une révision de 25 $ pourrait avoir lieu très bientôt.

