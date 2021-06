Conservez votre investissement ANKR à long terme

Ankr (CCC :ANKR-USD) est récemment devenu l’un des altcoins les plus prometteurs du marché. Au cours des 52 dernières semaines, l’ANKR a augmenté de plus de 5 000 %. En d’autres termes, 1 000 $ investis dans l’altcoin en juin 2020 vaudraient désormais environ 56 000 $. Son prix oscille actuellement autour de 0,113 $.

Source : karnoff

Malgré la récente vente de cryptos, ANKR a gagné plus de 1000% depuis le début de l’année. Par comparaison, Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD) ont rapporté environ 30 % et 280 % depuis janvier, respectivement.

Créé en 2017, le réseau d’Ankr est une plateforme blockchain alimentée par son jeton Ethereum, ANKR. La société prétend offrir les avantages de la décentralisation au cloud computing. Il souhaite résoudre les problèmes de cryptographie, tels que les problèmes de capacité dans les réseaux cloud distribués et le dilemme des incitations avec l’utilisation des nœuds de réseau.

Les analystes pensent que l’avantage concurrentiel d’Ankr dans la finance décentralisée (DeFi) et les transactions cloud pourrait en faire un projet de cryptographie important. Et avec une capitalisation boursière (cap) de 778 millions de dollars, ANKR pourrait croître beaucoup plus. Si vous envisagez d’acheter l’altcoin, soyez prêt à rester investi à long terme.

Pourquoi Ankr est-il sous les projecteurs ?

La plate-forme Ankr vise à « améliorer l’expérience utilisateur, rationaliser les processus et réduire les coûts pour que chacun participe aux technologies Web3 ». Il veut également « démocratiser » Internet en éliminant les intermédiaires et les gardiens, permettant aux utilisateurs et aux développeurs de garder le contrôle sur leurs applications et leurs données.

Selon Ethereum, Web2 décrit Internet dans son état actuel : « dominé par des entreprises qui fournissent des services en échange de vos données personnelles ». En revanche, Web3 est Internet qui se compose de la blockchain et des applications décentralisées qui s’exécutent dessus. Avec Web3, les applications sur la blockchain permettraient aux utilisateurs de participer sans avoir à échanger leurs données personnelles.

Autrement dit, le Web évolue et se décentralise. Dans Web3, les applications s’exécutent sur des blockchains, qui sont des registres immuables pour l’enregistrement des transactions. Les discussions Web3 impliquent également généralement des crypto-monnaies.

La plate-forme blockchain Ankr utilise des jetons ANKR pour alimenter sa plate-forme de jalonnement Web3 et DeFi inter-chaînes. Selon Coinbase Global, « le Staking est le processus de participation active à la validation des transactions (similaire à l’exploitation minière) sur une blockchain de preuve de participation (PoS).

Le réseau informatique distribué d’Ankr permet aux utilisateurs de prêter la capacité de leur ordinateur pour sécuriser la plate-forme et alimenter des projets numériques en échange de jetons ANKR. La plate-forme prend en charge plus de 40 protocoles blockchain et utilise un algorithme de « preuve de travail utile » (PoUW).

On estime que l’approche du réseau en matière de services cloud offre des économies de coûts importantes aux utilisateurs. Cette proposition de valeur est extrêmement attrayante pour les entreprises qui traitent des tarifs plus élevés d’autres fournisseurs de services cloud. ANKR a déjà des partenariats avec des blockchains de premier plan comme Binance (CCC :BNB-USD), À pois (CCC :DOT-USD), et Harmonie (CCC :UN-USD).

La capitalisation boursière actuelle d’ANKR le place parmi les 100 meilleurs cryptos. La pièce a atteint son plafond d’approvisionnement, car l’ensemble de l’offre de 10 milliards de jetons ANKR est actuellement en circulation. Le prix a grimpé en flèche en 2021 alors que de plus en plus de personnes ont commencé à utiliser le réseau pour sa polyvalence et sa commodité.

ANKR est un investissement à long terme, peu importe quand vous achetez

Grâce à sa technologie robuste, à l’élan du marché et à ses avantages en matière d’utilité, Ankr n’est pas un altcoin spéculatif ordinaire. Si ANKR continue de nouer des partenariats stratégiques et d’accroître l’adoption par les utilisateurs, la monnaie numérique peut devenir l’une des crypto-monnaies les plus échangées dans les mois à venir.

La plupart des analystes pensent qu’il continuera d’augmenter, donc Ankr reste l’un des meilleurs altcoins dans lesquels investir pendant la vente de crypto. Cependant, l’achat de la baisse avant une reprise à l’échelle du marché peut exposer les investisseurs à des fluctuations et même à un risque de baisse supplémentaire. À court terme, le prix d’ANKR peut toujours être à la merci du marché plus large des crypto-monnaies.

Comme la liquidation actuelle pourrait se poursuivre jusqu’en juin, je recommande aux investisseurs d’adopter une approche prudente. Ankr est toujours en forte hausse par rapport à ses prix de janvier malgré une chute en mai. Ses solides fondamentaux suggèrent que l’altcoin a un potentiel important à long terme.

Il serait logique d’être patient et d’attendre la vente de crypto avant d’investir dans ANKR. Les investisseurs peuvent alors le conserver sur le long terme sans trop se soucier des fluctuations hebdomadaires des prix.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion d’investissement pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus d’avoir suivi des études supérieures dans le domaine, elle a également réussi les 3 niveaux de l’examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.