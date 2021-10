Considérez F Stock comme un pari sur ses ventes internationales exceptionnelles

Rapide : si vous deviez choisir une entreprise automobile dans laquelle investir pour la vie, quelle serait-elle ? Moteur Ford (NYSE :F) est une réponse aussi valable que n’importe quelle autre. Pendant de nombreuses générations, le stock F a fourni des rendements fiables.

Ne vous méprenez pas, il y a eu des moments difficiles en cours de route. L’obstacle qui préoccupe beaucoup d’investisseurs d’aujourd’hui est la pénurie de puces électroniques.

Cette question a pesé sur l’action F ces derniers mois. Cependant, il semble que l’action fasse un bon retour et dépasse un niveau de résistance crucial.

Dans le même temps, Ford fait face à la pénurie de puces et affiche des chiffres de livraison qui pourraient surprendre les sceptiques. De plus, les meilleures statistiques de l’entreprise ne proviennent pas nécessairement du pays d’origine de Ford.

F Stock en un coup d’œil

Parlons donc de ce niveau de résistance auquel j’ai fait allusion plus tôt. L’action F a approché 17 $ en 2010, 2013 et 2014, mais les acheteurs ont été rejetés à ces trois occasions.

Maintenant, ils ont eu une autre chance de franchir ce niveau. Certes, la pénurie de semi-conducteurs a peut-être contribué à un recul du cours des actions en septembre.

Au 29 octobre, cependant, l’action F a bondi de quelques cents au-dessus de 17 $ en raison d’un volume de transactions important.

Certains détracteurs pourraient prétendre que les actions de Ford ont trop augmenté depuis janvier. Certes, passer de 8 $ à 17 $ représente un puissant mouvement de cours de l’action.

D’un autre côté, juste parce qu’une action a augmenté, cela ne signifie pas toujours qu’elle est surévaluée. Considérez que le rapport cours/bénéfice (P/E) sur 12 mois de Ford n’est que de 19,15x. Ce n’est pas quelque chose que vous verriez avec un stock trop cher.

Ne vous inquiétez pas pour les sceptiques et gardez simplement les yeux sur le prix. Alors que l’action F efface 17 $ et y reste à long terme, les opposants souhaiteront avoir été dans le commerce.

Ford jette les bases du succès

Ford est considéré comme un emblème de l’ingéniosité américaine. Cependant, l’entreprise étend ses activités à l’échelle mondiale. Même pendant la pénurie de puces, Ford a réussi à démontrer sa capacité à rivaliser dans plusieurs régions du monde.

Par exemple, en Chine, Ford a récemment affiché des ventes cumulées (YTD) d’environ 457 000 unités, en hausse de 11% d’une année sur l’autre (YOY). Quand vous pensez aux automobiles en Chine, imaginez-vous une Lincoln descendant les routes ? Eh bien, peut-être que vous devriez.

Au cours des trois premiers trimestres de 2021, les ventes des modèles Lincoln de Ford ont dépassé les 66 000 unités. C’est une amélioration de 68,7 % en glissement annuel.

Non seulement cela, mais Lincoln a réalisé ses meilleures ventes mensuelles de plus de 8 600 unités en septembre.

La présidente et chef de la direction de Ford Chine, Anning Chen, a souligné les progrès de l’entreprise en déclarant : « Ford continue de jeter les bases du succès en Chine en s’appuyant sur nos atouts chez Ford. [Plus] segments de croissance.

Une feuille de route vers le marché européen

Pendant ce temps, dans l’Union européenne, Ford affiche des chiffres solides en termes de ventes de véhicules commerciaux et de véhicules de tourisme.

De manière impressionnante, le camion Ford Ranger a été la marque de véhicules utilitaires la plus vendue en Europe au cours du troisième trimestre de 2021. C’était également la marque de véhicules utilitaires numéro un sur sept marchés européens, dont le Royaume-Uni

Ensuite, il y a le Transit Custom, qui était le véhicule Ford le plus vendu en Europe depuis le début de l’année ainsi que le véhicule le plus vendu au Royaume-Uni cette année.

Passant aux véhicules de tourisme, au cours du troisième trimestre de 2021, Ford a vendu 10 200 de ses unités sportives Mustang Mach-E. De plus, le Puma était le véhicule de tourisme Ford le plus vendu en Europe.

De plus, le véhicule hybride rechargeable (PHEV) Kuga a été le PHEV le plus vendu dans l’industrie au troisième trimestre, avec plus de 60 % des ventes de Kuga étant des PHEV.

Les plats à emporter sur F Stock

Je ne peux empêcher personne d’abandonner le stock F s’il craint une pénurie de puces électroniques. Mais les données indiquent clairement que Ford livre ses véhicules en grand nombre, même en ces temps difficiles.

De plus, l’entreprise s’impose à l’échelle internationale. Dans l’ensemble, Ford continue d’offrir une excellente valeur actionnariale et reste un investissement judicieux à long terme.

