Considérez les banquiers comme des travailleurs de première ligne pour la dose de rappel : AIBOC à FM

Le syndicat des agents de banque AIBOC a exhorté le ministre des Finances Nirmala Sitharaman à considérer les banquiers comme les travailleurs de première ligne pour administrer des injections de rappel au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays. Dans une lettre adressée au ministre des Finances, la All India Bank Officers’ Confederation (AIBOC) a également suggéré la mise en place d’une semaine de 5 jours pour briser la chaîne de propagation du virus.

Dans toutes les succursales ou bureaux, seulement 50% du personnel devrait être physiquement présent, et le personnel restant devrait être autorisé à travailler à domicile, a-t-il déclaré, ajoutant un statut spécial aux banquiers pour utiliser les transports publics, y compris les chemins de fer de banlieue dans la catégorie des services essentiels.

Le gouvernement a déclaré que la dose de précaution du vaccin COVID-19 doit être administrée aux travailleurs de la santé, aux travailleurs de première ligne et aux personnes âgées de 60 ans et plus présentant des comorbidités à partir du 10 janvier. Il devrait y avoir des tests antigéniques rapides obligatoires pour que les banquiers « détectent, isolent et traiter’ à intervalles réguliers, a déclaré la secrétaire générale de l’AIBOC, Soumya Datta, dans la lettre.

Soulignant qu’environ 2 000 banquiers ont perdu la vie au cours des deux premières vagues, la lettre disait : « Nous nous considérons comme faisant partie de l’« Armée financière », qui a bravé les contraintes et a servi la nation en temps de crise ». . Malheureusement, a-t-il déclaré, la reconnaissance des employés de banque en tant que Frontline Covid Warrior (FLW) a été retardée, refusant la possibilité de se faire vacciner avec d’autres FLW dans un premier temps, ce qui aurait pu éviter la perte de vies précieuses.

Selon les dernières données du ministère de la Santé de l’Union, le pays a connu une augmentation en une seule journée de 1 41986 nouveaux cas de coronavirus, dont 3 071 cas de la variante Omicron signalés jusqu’à présent dans 27 États et territoires de l’Union.

