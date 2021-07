Considérez votre vie comme un « Jeux olympiques de tous les jours » ⋆ .

Comment pouvons-nous être plus heureux ? (Photo : ./Metro.co.uk)

Aborder votre journée comme vos propres Jeux olympiques personnels pourrait-il être la clé du bonheur ?

C’est ce que le Dr Andy Cope et le professeur Paul McGee suggèrent dans l’épisode de cette semaine du podcast sur la santé mentale de Metro.co.uk, Mentally Yours.

Pas de panique, ils ne s’attendent pas à l’excellence physique. Vous n’avez pas besoin de faire une charge de formation.

Au lieu de cela, dit Andy, il est temps de considérer vos journées comme ayant chacune dix événements – et de vous demander si vous visez l’or.

“Aucun des événements ne nécessite de compétence ou de talent”, explique Andy. « Ce sont vos 10 événements auxquels vous participez tous les jours.

« Événement numéro un : travailler dur. Numéro deux : sourire. Ensuite, avoir de bonnes manières, être passionné par la vie, exprimer sa gratitude, encourager les autres, avoir une attitude positive, être gentil, se présenter à l’heure et prendre soin de sa santé physique.

Cela peut sembler trop simple, mais c’est un peu le but.

Dans leur nouveau livre, The Happiness Revolution : A Manifesto For Living Your Best Life, Andy et Paul ne disent rien de compliqué – mais ils s’efforcent de fournir des réponses à l’une des grandes questions de notre temps : comment pouvons-nous devenir plus heureux?

Nous avons invité le duo sur Mentally Yours pour discuter des principaux points à retenir du livre, déterminer si ces leçons s’appliquent toujours si vous souffrez d’une maladie mentale et expliquer pourquoi tant d’entre nous ont du mal à saisir le bonheur.

Ce sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis longtemps, mais Andy et Paul pensent que c’est maintenant le moment idéal pour une révolution.

“Le monde a été frappé pour six… mille”, note Andy. «Au cours des 15 derniers mois, une pandémie mondiale n’a pas aidé.

«Mais si vous y retournez avant, la santé mentale était déjà assez bancale. Nous n’étions pas dans un endroit particulièrement brillant, du point de vue de la santé mentale.

«On pourrait dire que même avant la pandémie, il y avait une épidémie de malheur.

«Le monde moderne est implacable, il est plein, il est impitoyable. Mais c’est quand le monde va mal, ce qu’est le monde, qu’il devient encore plus important que nous comprenions comment nous pouvons apprendre à être à notre meilleur.

« La vie, plus que jamais, est volatile, incertaine et complexe », convient Paul. « Nous pouvons regarder notre monde extérieur et bien penser, ça ne va pas si bien, donc je ne peux pas être heureux.

«Mais ce qu’Andy et moi essayons de faire, c’est d’aider à équiper le lecteur et de dire d’accord, donc l’extérieur est hors de votre contrôle, mais que diriez-vous de travailler sur les éléments internes, c’est plus sous votre contrôle?

“On nous dit que vous avez besoin de plus, que vous devez être plus beau, que vous devez être plus populaire, avoir plus d’adeptes, plus de likes, plus d’expériences, plus de jouets – c’est comme la loi du plus, et on nous dit si vous n’aimez pas” ne comprends pas, tu ne seras pas content.

«Nous consommons des trucs pour essayer de combler ce trou en nous. Mais avant que vous ne le sachiez, le trou se dilate à nouveau. Nous recherchons une solution externe à un problème interne.’

La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas tous condamnés à répéter ces schémas. Andy et Paul estiment que le simple fait de suivre leurs 10 promesses de manifeste pourrait tous nous sauver.

Le manifeste d’Andy et Paul :

Je jure solennellement d’être ma propre meilleure amie. Plus de honte ni de culpabilité. Je suis une beauté imparfaite et j’en suis heureux. Je jure de rallumer mon feu. Cela signifie trouver mon but et vivre à bon escient. Je m’engage à prendre soin de mon corps physique Je m’engage à reconnaître les petits caractères de la vie. Ce n’est pas juste et je suis à l’aise avec ça. Je promets de valoriser mes valeurs. J’oserai échanger des objectifs SMART contre d’énormes objectifs incroyables. Je vivrai selon certains de ces nouveaux mots merveilleux du monde entier, en particulier ichi-go ichi-e, hygge et dolce far niente. Je pourrais même les insérer dans une conversation de tous les jours pour impressionner ma famille et mes amis. Je vais annuler la recherche. Le bonheur n’est pas quelque chose à chasser mais quelque chose auquel je peux m’ouvrir. Je comprends. Je promets de tomber amoureux du seul moment dans le temps : maintenant. Je fais le vœu de représenter mon pays aux Jeux olympiques de tous les jours. Par défaut, cela signifie que je promets de bien maîtriser les bases de tous les jours.

Pour comprendre chaque point de la liste et répondre à toutes vos grandes questions sur le bonheur, lisez le livre de Paul et Andy, The Happiness Revolution : A Manifesto For Living Your Best Life, une lecture. C’est sorti maintenant.

Vous pouvez écouter Mentally Yours sur Spotify, Audioboom et Apple Podcasts.

Pour discuter de la santé mentale dans un espace ouvert et sans jugement, rejoignez notre groupe Facebook Mentally Yours.

Suivez-nous sur Twitter à @MentallyYrs.



