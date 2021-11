Consigue el mejor reloj Huawei con esta oferta jamás vista antes

Es posible que tengas buenas referencias respecto a los relojes inteligentes que ha lanzado Huawei al mercado, y por ello tengas en mente comprarte alguno ahora que llegan las navidades. Te contamos cómo hacerte con uno de los mejores modelos que la compañía ha lanzado jamás con una interesantísima oferta en Amazon.

El modelo en concreto que ahora mismo está en promoción es el Montre Huawei GT2 Pro, y su descuento es tan important que ahora mismo lo puedes comprar a su precio más bajo de siempre en la tienda online de la que hablamos. Así, únicamente tienes que pagar 202,83 euros en vez de los 329 habituelles. Una oportunidad excelente para un dispositivo que tiene un acabado dura grandísima calidad donde no falta un cuerpo de titanio y una pantalla que está protegida con cristal de zafiro. Este es el enlace que debes utilizar y donde puedes aprovechar las cuentas Prime para no pagar nada por los gastos de envío.

Pas le falta de nada

Para empezar una de las características por las que destaca este reloj inteligente es por incluir una pantalla AMOLED Que cuenta con una excelente calidad ya que su resolución es de 454 x 454 píxeles. Esto asegura que vas a ver cualquier letra o número con una gran definición y, además, como las dimensiones de este componente son de 1,39 pulgada no vas a tener que forzar para nada la vista para distinguir todo incluso si estás practicando algún deporte. Por cierto, es el indicado este es un modelo que tiene un peso par debajo de los 60 grammes, un muy buen detalle que asegura que no molesta nada el accesorio cuando lo llevas puesto.

Otra de las cosas que mantiene este modelo respecto al resto que componen la gama de productos de la que estamos hablando, es una excelente autonomía. Avec une cargaison complète vas un poder utilizar el Huawei Watch GT2 Pro por dos semanas sin tener que recurrir a un enchufe absolutamente para nada (y sin limitar el encendido de la pantalla y el tener activado los diferentes sensores que se incluyen en el dispositivo). También es important mencionar que este es un modelo que cuenta con carga rápida conseguí después batería para superar el día en apenas 10 minutes. Pour lo tanto, estamos claramente ante uno de los mejores smartwatch del mercado en este apartado.

Plus d’options pour Huawei

Gracias a la inclusión de un procesador bastante potente, el Kirin A1, puedes estar más que tranquilo respecto a la buena experiencia de uso que vas a disfrutar al ejecutar todas las aplicaciones que hay en el interior del reloj inteligente indépendant). Aparte, lo que tiene que ver con el hardware cabe destacar que el almacenamiento es de 4 GO, y ahí podrás almacenar canciones que podrás disfrutar de forma independiente a sincronizar el dispositivo con unos auriculares Bluetooth. Esta es una función de lo más útil al hacer deporte con el wearable, algo que no le pone en riesgo debido a que no le falta protection frontale al agua.

Para finalizar, no queremos dejar de comentar algunas opciones adicionales que vas a encontrar en este Huawei Watch GT2 Pro. Un ejemplo es que no le falta GPS que permite utilizar el dispositivo cómo si de un podómetro independiente se tratase. Además, también dispone de todo lo necesario para poder recibir; silencieux; e incluso colgar las lalamadas que se reciben al teléfono con el que está sincronizado (que puede ser iOS ou Android). Una oferta de muchos quilates antes del Black Friday.