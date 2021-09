Consigue espacio illimitado con estos discos SSD en oferta

in

Los discos duros externos siguen siendo una excelente manera de guardar todos nuestros datos personales. A diferencia de la nube, podremos tenerlo de manera física con nosotros, como un segundo respaldo al menos para los archivos que consideremos clave. Es algo que recomiendan mucho los expertsos en seguridad informática, ya que un disco duro externo SSD es rápido y perfecto para llevar a cualquier parte. Como casi todos los productos informáticos, hay muchas marcas y modelos repartiéndose el pastel. Pero hoy hemos querido concretar en una capacidad que sea suficiente para la mayoría de usuarios que necesitan un disco de respaldo SSD y que además tienen descuento en estos momentsos.

Como decimos, hay mucha oferta en el mercado, lo que hace que los precios sean suficientemente atractivos como para que un disco SSD no suponga un desembolso excesivo. Además, esta capacidad es más que suficiente para la mayoría de usuarios. Si bien puede que no lo sea para almacenar absolutamente todos los vídeos y fotos que tengamos y que sigamos generando en el día a día, sí lo será para tener a salvo lo más important. Vamos por tanto a echar un vistazo a estos discos SSD en oferta para que podáis elegir el que mejor se adapte a vuesstras pretensiones o presupuesto.

SanDisk Extreme de 1 To

Este SSD portátil SanDisk Extreme cuenta con vitesses de lecture de 1050 MB/sy de escritura de 1000 MB/s, lo que te permite almacenar contenido, pero lo mejor de todo es el acceso rápido a todo ello. Algo que llama mucho la atención es que está protegido contra caídas y es resistente al agua y al polvo gracias a la clasificación IP55. Estamos ante una de las mejores opciones del mercado que además tiene un énorme descuento de 150 euros sobre su precio habituel.

WD My Passport SSD 1 To

Otra de las marcas más reconocidas en este sector es WD, que cuenta con este disco SSD externo con tecnología NVMe sorprendentemente rápida con velocidades de lectura de hasta 1050 MB/sy velocidades de escritura de hasta 1000 MB/s. Ademas dispose d’un système de cifrado de matériel AES de 256 bits habilitado mediante contraseña y es resistente a golpes y vibraciones o incluso caídas de hasta 2 metros. En estos momentsos también tiene una interesante rebaja de más de 30 euros.

Yagerty de 2 To

Una opción más económica es este disco SSD de 2 To de capacité. En este caso cuenta con une carcasa de metal resistente a los golpes ya las vibraciones para una mayor durabilidad y seguridad. Además, esta unidad SSD externa cuenta con un disipador de calor para garantizar una rapidez en la transferencia de datos, más eficiencia y un bajo consumo. Su tamaño compacto lo hace ideal para llevar a cualquier parte.

Disco Samsung SSD de 2 To

Samsung lleva muchos años jugando en esta liga y es uno de los principaux suministradores de memorias del mercado. Este disco duro externo Samsung Portable SSD T5, en couleur negro ofrece mucho espacio y seguridad para nuestros datos. La capacité d’almacenamiento es de 2 To au format SDD, tienes el espacio que necesitas para guardar tu colección de fotos, vídeos, películas y otros archivos importantes. Además, con su porto USB 3.1 Podemos gestionar los datos con una ga couru la vitesse de lecture de 540 Mo/s. Este disco lo encontramos de oferta en MediaMarkt en estos momentsos.

VectoTech Rapid de 4 To

Terminez la sélection avec les meilleures discothèques SSD de 4 To. Este VectoTech Rapid SSD cuenta con velocidades de transferencia de datos of 3 a 4 veces plus rapides que los discos HDD convencionales. Permis transferir los archivos con una velocidad súper rápida de hasta 540 MB. También hay que señalar que este modelo está fabricado con dos placas de aluminio duradero de grado 1050 y conectado con plastic ABS.