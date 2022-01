Consigue esta base de carga universal Inves por solo… ¡12 euros !

De un tiempo a esta parte, muchos de los dispositivos que tenemos por casa pueden ser cargados de forma inalámbrica, como, por ejemplo, nuestros teléfonos móviles. Por eso mismo, es cada vez más important contar con una buena base de carga rápida, eficaz y versátil. Tal es el caso del modelo de Investir que hoy tenemos el gusto de presentaros junto a una oferta imperdible.

Inves es una de esas marcas que, con solo saber que un producto ha sido fabricado por ellos, no hace sentir seguros. Y no es de extrañar, ya que llevan muchísimos años ofreciendo a sus clientses los mejores productos posibles, con una garantía de calidad que muy pocos pueden respaldar. Una prueba de ello es el artículo que vamos a detallar a continuación.

Carga tus dispositivos sin límites

El modelo que os traemos hoy lleva por nombre LT-W2-M y es uno de los cargadores más top que os encontraréis en el mercado real, y no me refiero únicamente a Inves. Lo que convierte a este producto en algo tan especial es su universalidad. Con él podremos cargar cualquier tipo de dispositivo, sin importar cual sea su marca o modelo, gracias a tecnología QI, la cual se ha convertido en el estándar del mercado. Así que ya seas de Apple, Samsung, Huawei o Xiaomi -entre otros- podrás cargar tu teléfono sin ningún tipo de problema, algo que no todas las bases de carga pueden ofrecernos.

Otra de las grandes novedades que acompañan al LT-W2-M es el número de dispositivos que podemos cargar de forma simultánea. Ya no tendremos que esperar a que otra persona termine de cargar su dispositivo para hacer lo propio con el nuestro, ahora podremos cargar hasta dos teléfonos móviles a la vez.

En cuanto a lo que potencia se refiere, esta base de carga Inves no es la más rápida que podamos encontrar. Sin embargo, aún así, sus 9 W son suficientes para asegurarnos un tiempo de carga más que competitivo. Además, sus materiales resistentes ayudan a que este producto sea capaz de aguantar golpes, arañazos y caídas, mientras que su diseño elegante nos permitirá ponerlo en cualquier lugar de casa sin que desentone lo más mínimo.

Un prix de verdadera risa

En Topes de Gama vemos decenas de ofertas al día, pero pocas como esta. Oui que cuando decimos que el precio de este artículo es de verdadera risa, no mentimos en lo más mínimo. Ya de por si, su precio de venta recomendado de 34 euros no está nada, pero que nada mal. Pas d’obstante, gracias a El Corte Inglés, ahora lo encontramos por bastante menos de la mitad de su precio.

En concreto, podemos disfrutar de un 63% de descente que hunde el precio de esta base de carga Inves a 12 euros. Si amigos, habéis leído bien. Y si tenemos que estamos hablando de unos de los mejores cargadores inalámbricos del mercado, podemos decir que prácticamente nos lo han regalado. Una oferta de esas a las que no se les puede decir que no bajo ningún concepto.