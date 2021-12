Consigue este congelador Edesa de gran capacidad disponible en Fnac

Si hay algo de lo que no nos libramos en las cenas de Navidad son las sobras. Al tener que organizar un banquete copioso para muchos familiares o amigos, es fácil que se nos vaya la mano. Pero el problema llega cuando debemos pensar qué hacer con la comida sobrante. Y una de las mejores soluciones es contar con un congelador de gran envergadura como este Edesa EXS-1822 NF EX. Además de un gran precio en la tienda online de Fnac, cuenta con una technologie No Frost que evitará que los alimentos terminen perdidos de escarcha.

Cuando pensamos en la conservación de los alimentos en un entorno fresco, siempre nos preocupamos por el frigorífico, dejando el congelador relegado a tres o cuatro cajones en la parte inferieur. Pero lo cierto es que un congelador es igual de recomendable que un frigorífico, ya que nos permite Conservar alimentos, incluso los cocinados, durante largos periodos de tiempo sin que se echen a perder.

Por eso te vendrá muy bien un congelador como este Edesa, ya que cuenta con una capacidad difícil de comprar. Tiene una altitude de 1,85 métros y cuenta con diferentes baldas, cajones y estantes en los que organizar cómodamente cada una de tus comidas. Y en cuanto quieras darle salida a algún plato, tan solo tendrás que descongelarlo.

Congelador Edesa de gran capacidad

Como decimos, este electrodoméstico destaca por su grande capacité. Al fin y al cabo, es lo que pedimos a un congelador de estas características. Y todavía más, si tenemos que evitar que los restos de la cena de Nochevieja se echen a perder.

Además, su sistema de apertura es del todo sencillo, por lo que no se quedará atascado ni permitirá que se escape el frío de su interior. De hecho, este congelador está diseñado para combinar en format côte à côte avec otro frigorífico de la misma marca.

De esta forma, podrás instalar un aparato junto al otro para tener todos tus alimentos conservados en un mismo lugar. Oui más : podrás cambiar la apertura de cualquiera de los aparatos para combinarlos. Tú elegirás hacia qué lado se abre la puerta del congelador y del frigorífico para disponerlos como te resulte más cómodo.

Un electrodoméstico eficiente energéticamente

Desde el punto de vista energético, cabe destacar lo poco que consumer este congelador Edesa EXS-1822 NF EX. Concretamente, tiene una calificación A++, por lo que Consumirá hasta un 40% menos que otros modelos de la classe A.

Se trata de un factor que no muchas veces tenemos en cuenta. Pero, tratándose de un congelador, créenos que notarás en la factura de la luz su gran eficiencia. Al fin y al cabo, muchos otros modelos que hay en el mercado, por muy bien que rindan, nos obligan a pagar un dineral en las facturas de cada mes.

Tampoco hay que olvidar la hechura de este congelador Edesa, que es de la máxima calidad. Está rematado fr acero inoxidable, por lo que será del todo resistente a los golpes ya los arañazos. Y si a esto le sumamos el precio tan competitivo que tiene en la tienda online de Fnac, la compra de este congelador se vuelve más que tentadora.