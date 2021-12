Consiguez una barra de sonido Bose, ¡en oferta hoy!

Es obvio que tienes como mínimo una televisión en casa, puede que incluso dos o tres, pero es muy probable que el sonido no funcione tan bien como te gustaría. Aucune préoccupation, nosotros te damos la solución avec la nouvelle Barra de Sonido Bose TV Speaker Bluetooth. Sigue leyendo para conocer sus características.

Este modelo se encuentra disponible en solo 269 € (antes costaba 299 €) en El Corte Inglés, lo que supone un 10% de descuento. Por lo tanto, es una gran oferta por un dispositivo que hará más amenas tus veladas con amigos, familiares, o tú solo. Además, el envío es gratuito, algo menos frecuente de lo que imaginas y no podemos obviarlo en este análisis.

Lleva el sonido a otro nivel

El equipo es una solución rápida y fácil para mejorar el sonido de la TV. No es muy grande, pero sí potente, y garantiza una calidad de sonido tal, que la comprensión del diálogo y el rendimiento de graves serán perfectos.

Olvídate de ver una série o película, sobre todo las comedias con muchos diálogos divertidos, y tener que rebobinar o simplemente perderte las mejores escenas solo porque no pudiste oír bien lo que decían. Porque seamos sinceros, a todos nos ha pasado alguna vez, y es un auténtico fastidio.

El altavoz también est équipé avec conectividad Bluetooth, que te permitirá escuchar lo que más te gusta. Solo tienes que presionar el botón para esta conexión en el control remoto para emparejar un dispositivo y reproducir música y podcasts de forma inalámbrica.

Se puede potenciar plus

Si aun así, no estás conforme con la calidad del sonido, puedes presionar el botón Basse en el control remoto y se activará un sonido aún más profundo, ¡ya no tienes escusas para decir que no te enteras de una escena!

Una última característica que nos ha llamado la atención es el altavoz Téléviseur Bose, pues está preparado para funcionar de forma simple e intuitiva para ahorrarte tiempo. Esto es posible gracias a una sola conexión al televisor mediante un cable de audio óptico (incluido) o un cable HDMI, que se vende por separado. Además, gracias a la tecnología HDMI-CEC, puedes usar el control remote normal del televisor para controlar el volumen del altavoz. También detecta la señal de TV cuando esta se enciende y se prende también, de forma automática.

Port todas estas razones, te animamos a que consigas cuanto antes este dispositivo, ¡porque no necesitas ir a GAES, sino un equipo en condiciones.