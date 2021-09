Consolation dans la communauté queer ⋆ 10z viral

La première fois que je suis allé dans le monde pour célébrer avec ma communauté, on m’a dit que j’allais en enfer. J’étais une abomination. Je vivais une vie de péché. Je ne connaîtrais que le feu et le soufre si je ne changeais pas mes habitudes.

J’avais 18 ans et j’assistais à ma première Gay Pride à Tucson, en Arizona. Les rues étaient inondées de gens et d’arcs-en-ciel, de paillettes et de drag queens dans de beaux costumes. Quelques années plus tard, je serais assez à l’aise pour danser (horriblement) sur un char qui descendait la 4e Avenue, mais en 2000, je n’y étais pas encore tout à fait.

Pourtant, j’avais l’impression d’avoir trouvé ma maison. Mon peuple. J’étais avec d’autres comme moi, des homosexuels qui refusaient de vivre dans l’ombre. Des générations de personnes homosexuelles qui m’avaient précédé m’avaient permis d’avoir ce moment, de sortir au soleil et de crier au monde que j’existais, que j’étais là et que je n’allais nulle part.

C’était une autre époque. Il n’y avait pas de médias sociaux, du moins pas comme maintenant. Le mariage homosexuel était encore dans 15 ans. Une majorité de personnes aux États-Unis étaient contre les homosexuels, comme si leur opinion était nécessaire à notre existence. Lorsque des personnes homosexuelles étaient présentées dans les médias, il s’agissait généralement d’histoires tragiques de souffrance, de maladie et de mort, toutes au service de nos homologues hétérosexuels pour leur enseigner une leçon très précieuse. Nous étions conditionnés à penser que nous étions brisés, déficients, le péché personnifié.

Lors de ma première fierté, un homme hirsute se tenait au coin avec un mégaphone, entouré de quelques autres tenant des pancartes avec des versets bibliques triés sur le volet. Il a crié au-dessus du bruit du défilé, nous disant qu’il était un messager de Dieu, que les enfants étaient corrompus. C’est malheureusement typique. Même maintenant, quand vous allez aux défilés de la fierté, vous aurez des gens comme lui, des gens qui prétendent représenter un être tout-puissant qui nous déteste pour ce que nous sommes, même si nous sommes tous censés être faits à Son image. Alors que je passais à côté de lui, portant une chemise moulante et des perles arc-en-ciel autour de mon cou, il m’a pointé du doigt et a dit: “Tu iras en enfer.”

Je me moquais de lui, alors même que mes entrailles se tortillaient inconfortablement.

Je ne savais pas alors ce que je sais maintenant, pourquoi Tucson Pride est né. Il y a de fortes chances que vous connaissiez Matthew Shepard, l’homosexuel du Wyoming qui a été battu, torturé et laissé mourir à l’extérieur de Laramie en 1998. Il est mort, six jours après avoir été retrouvé.

Mais connaissez-vous Richard Heakin ?

Richard était un homosexuel de 21 ans qui, à l’été 1976, a conduit du Nebraska à Tucson pour rendre visite à un ami. Après avoir quitté un bar – le Stonewall Tavern – il a été battu à mort par quatre adolescents qui ont décidé de « harceler des pédés » (selon un témoignage au tribunal). Jugés alors qu’ils étaient mineurs, les tueurs de Richard ont été mis à l’épreuve. Cela mérite d’être répété. Quatre meurtriers n’ont pas eu de peine de prison. Ils étaient libres de vivre leur vie comme s’ils n’en avaient pas pris.

La fin tragique de Richard était la première fois que la communauté homosexuelle de Tucson, en Arizona, s’est réunie, indigné que la mort de Richard ait si peu d’importance, ses meurtriers sont sortis libres avec rien de plus qu’une tape sur le poignet. Un an plus tard, en 1977, Tucson est devenue l’une des premières villes du pays à ajouter l’orientation sexuelle à ses lois anti-discrimination.

Cette même année, une cinquantaine de personnes se sont réunies dans un parc pour la première Tucson Pride. Et ils ont continué chaque année depuis, devenant de plus en plus gros.

Je ne connaissais pas Richard Heakin quand je suis allé à ma première Pride. Je ne connaîtrais pas son histoire avant des années, mais je me souviens avoir été si stupéfaite lorsque cet homme de Dieu autoproclamé m’a dit que j’allais en enfer, que je n’ai rien répondu. Je savais que les gens nous détestaient, me détestaient, mais je n’avais pas le temps pour de telles choses. Je l’ai secoué et j’ai continué avec mes amis. D’autres se sont moqués du soi-disant prédicateur, lui riant au nez, criant de couvrir sa voix afin que les seules voix qui comptent réellement puissent être entendues.

C’était – et franchement, c’est toujours – la réalité pour tant de personnes queer. On nous a dit que nous n’irions pas au paradis quand nous mourrions, que nous ne connaîtrions que la souffrance pour l’éternité. Des générations de la communauté queer ont entendu la même chose de la part de personnes prétendant représenter Dieu. Nous ne connaîtrions jamais la paix éternelle que connaîtraient les hétérosexuels lorsque nous fermions les yeux pour la dernière fois.

Under the Whispering Door est un livre sur la mort. C’est un livre sur le pouvoir du deuil. C’est un livre sur le fait d’essayer de devenir une meilleure personne, en réalisant qu’une vie vécue de manière égoïste n’est pas du tout une vie vécue. Le personnage principal, Wallace, est un homme bisexuel qui croit que le monde est à lui et que rien ne s’opposera à lui. Et puis il meurt et se rend compte que le monde est bien plus mystérieux qu’il ne l’avait d’abord réalisé. Cette mort, malgré toute sa puissance, n’est pas une fin, mais le début de tout autre chose. Il est emmené dans un salon de thé où l’attend un homme nommé Hugo. Hugo, dont le travail consiste à aider les personnes récemment disparues à passer à la suite.

Wallace, étant Wallace, ne veut pas traverser et exige que cette terrible erreur soit réparée. Il ne peut pas, bien sûr ; le temps ne bouge que dans une direction, une rivière qui coule toujours. Et ainsi, par peur de l’inconnu, Wallace reste dans le salon de thé, refusant de franchir la porte qui l’attend, la porte qui l’appelle à voix basse. Dans son voyage, il trouve une famille, un foyer où l’on ne devrait pas exister et un amour en Hugo plus puissant que la mort.

Ce roman n’est pas religieux par aucun effort d’imagination. Ce n’est pas censé être. Je suis, faute d’un meilleur terme, paresseux agnostique. Je ne sais pas si je crois en une prétendue puissance supérieure. Je ne sais pas si je crois à l’idée du paradis et de l’enfer. Je ne sais pas ce qui se passe quand on meurt. Personne ne le fait, du moins personne vivant. Est-ce ceci? C’est tout ce qu’il y a, et quand on meurt, il n’y a plus rien ? Est-ce notre seule chance d’être la meilleure version de nous-mêmes ?

Je ne sais pas, et ça me hante.

Mais je sais ce que j’aimerais croire, même si j’ai encore du mal. J’aimerais croire qu’il y a plus. J’aimerais croire que cela n’a pas d’importance si vous êtes homosexuel ou non. J’aimerais croire que tout ce qui existe m’aime pour qui je suis et ne se soucie pas de ce que je ne suis pas.

Under the Whispering Door est mon vœu fervent pour nous tous, que lorsque nous aurons atteint la fin de notre vie, quelque chose de merveilleux nous attend. Mais je mentirais si je disais que ce n’était pas plus pour les homosexuels. C’est un livre pour tout le monde, mais je l’ai écrit parce que je voulais que ma communauté trouve un peu de réconfort, quelles que soient leurs croyances. Pour leur montrer que nous méritons de trouver la paix éternelle comme tout le monde. Je n’avais pas l’intention de répondre à ce qui, exactement, vient ensuite, et je m’en suis tenu à cela. Mais au final, ce n’est pas le sujet.

Ce que je me suis efforcé de faire valoir, c’est qu’il est là pour nous tous. Prouver à ce prédicateur qui m’a dit que j’allais en enfer simplement parce que je suis pédé était faux. Il était. Je ne sais peut-être pas ce qui vient ensuite, mais je sais qu’il avait tort. Il doit l’être. Je ne suis pas la meilleure personne qui ait jamais vécu, même pas proche. Il y a des jours où je ne suis même pas une bonne personne. Mais j’essaie. Pourtant, j’essaie. Parce que j’ai connu la perte. J’ai connu le deuil. J’ai connu la douleur d’une vie de mortel, et ça ne peut pas être ça. Cela ne peut pas être. Et si ce n’est pas le cas, cela signifie que ceux que nous avons perdus nous attendent. Qu’on les retrouvera, un jour.

Je le veux tellement, et pas seulement pour moi. Je le veux pour tout le monde dans ma communauté qui s’est déjà fait crier dessus par un prédicateur avec un mégaphone. Je le veux pour tous les membres de ma communauté qui ont déjà souffert aux mains des autres pour avoir dit leur vérité.

Je ne sais pas ce qui se passe ensuite. Mais ce que je sais, c’est que nous le découvrirons tous, d’une manière ou d’une autre. C’est inévitable. Nous sommes nés, et nous dansons et souffrons et aimons et persévérons, et puis… eh bien. On le saura, n’est-ce pas ?

Et je vise à prouver que ce prédicateur a tort.

Obtenez votre exemplaire de Under the Whispering Door ici.

À propos du livre:

A Man Called Ove rencontre The Good Place dans Under the Whispering Door, une délicieuse histoire d’amour queer de TJ Klune, auteur du best-seller du New York Times et d’USA Today The House in the Cerulean Sea.

Lorsqu’un faucheur vient chercher Wallace à ses propres funérailles, Wallace commence à soupçonner qu’il pourrait être mort.

Et quand Hugo, le propriétaire d’un magasin de thé particulier, promet de l’aider à traverser, Wallace décide qu’il est définitivement mort.

Mais même dans la mort, il n’est pas prêt à abandonner la vie qu’il a à peine vécue, alors quand Wallace a une semaine pour traverser, il entreprend de vivre une vie en sept jours.

Hilarant, obsédant et gentil, Under the Whispering Door est une histoire édifiante sur une vie passée au bureau et une mort passée à construire une maison.

A propos de l’auteur:

TJ Klune (il/lui) est le best-seller du New York Times et USA Today, auteur lauréat du Lambda Literary Award de The House in the Cerulean Sea, The Extraordinaries, et plus encore. Étant lui-même queer, Klune pense qu’il est important, maintenant plus que jamais, d’avoir une représentation queer précise et positive dans les histoires.

