Console de jeu Evercade VS Retro Cartridge : la revue Kotaku

Deux cartouches valent mieux qu’une. Crédit photo : Mike Fahey / Kotaku

L’année dernière, la société britannique Blaze Entertainment a sorti l’Evercade, un joli système de jeu portable qui utilise des cartouches pour jouer à des compilations de jeux rétro. Maintenant, la société double la mise avec l’Evercade VS, une console TV avec deux emplacements pour cartouches et la prise en charge du multijoueur local à quatre joueurs. Frapper des chariots sur ce pont me fait revivre le bon vieux temps.

Lorsque j’ai passé en revue l’Evercade original l’année dernière, j’ai jailli de la magie des cartouches. Il y a quelque chose à propos de la joie tactile de glisser un peu de plastique façonné dans une fente qui lui convient parfaitement. J’aime la certitude et la fiabilité de la cartouche dans notre monde de plus en plus numérique. C’est agréable d’en tenir un dans votre main et de savoir que les jeux qui y sont chargés sont les jeux auxquels vous pouvez jouer. Je n’ai pas besoin d’une connexion Internet. Je n’ai pas besoin de télécharger les mises à jour du jeu. Je viens de le brancher et je suis prêt à partir.

Comme c’était le cas pour l’ordinateur de poche Evercade, il en est de même pour l’Evercade VS. Cette ravissante petite boîte, avec son design à l’ancienne rouge, noir et gris et le couvercle rabattable cachant ses deux emplacements pour cartouches, ressemble à la technologie de l’ère NES.

Ouvrez et dites ahhhhhh. Photo: Blaze Divertissement

Pourquoi deux emplacements pour cartouches ? L’Evercade d’origine était un appareil de jeu portable, ce qui signifie que la fente pour cartouche était toujours à portée de main. Blaze a doublé les emplacements pour la nouvelle console VS centrée sur la télévision afin de donner aux joueurs l’accès à plus de jeux sans avoir à se lever du canapé.

La console elle-même est juste un peu plus grande qu’une Nintendo Switch amarrée et très légère, ce qui la rend facile à glisser dans un sac à dos pour l’apporter chez un ami ou à une soirée de jeu. Il se connecte à un moniteur ou à un téléviseur via un câble HDMI. Il peut être connecté sans fil à Internet pour les mises à jour du micrologiciel, mais Internet n’est pas requis pour jouer. Tout ce dont vous avez besoin est le système, le câble d’alimentation, HDMI et un contrôleur USB.

Lorsque l’Evercade VS arrivera aux États-Unis en janvier (décembre en Europe), il sera disponible en deux configurations. Il y a le pack de démarrage à 100 $, qui comprend un seul contrôleur et une collection de jeux d’arcade Technos, ou le pack premium à 130 $, qui comprend deux contrôleurs, la cartouche Technos et une cartouche contenant 10 jeux d’arcade rétro de Data East. Chargez les deux cartouches dans le système, connectez-le au téléviseur et vous obtenez un écran qui ressemble à ceci :

J’adore l’utilisation de vieilles publicités imprimées pour l’art de la boîte. Capture d’écran : Blaze Entertainment / Kotaku

Ou similaire à ça. Le système propose trois thèmes différents, dont Dark, VS Classic et Light, ainsi qu’un mode à contraste élevé pour des raisons d’accessibilité. De la musique électronique dramatique est jouée en arrière-plan pendant que vous naviguez dans le menu jusqu’à ce que vous alliez dans les paramètres du son et que vous les éteigniez.

La section la plus importante du menu des paramètres concerne l’affichage. C’est là que vous pouvez jouer avec les rapports d’aspect, remplir votre écran de pixels étirés ou conserver le rapport d’origine, selon vos préférences. Vous pouvez simuler des lignes de balayage ou ajouter un cadre à l’écran pour que les côtés de votre téléviseur ne soient pas nus. Vous pouvez même activer les lignes de balayage pour le menu de navigation, au cas où vous seriez vraiment un maniaque des lignes de balayage.

C’est d’ailleurs le thème le plus contrasté. Capture d’écran : Blaze Entertainment / Kotaku

Les jeux se chargent en quelques secondes et jouent assez efficacement. Le son est net. Il n’y a pas de décalage notable. Êtes-vous un mec assez méchant pour me regarder jouer avec les menus et jouer à des Bad Dudes ?

Le seul inconvénient que j’ai rencontré avec l’Evercade VS est venu des contrôleurs filaires fournis avec la console. Ils sont en plastique léger, comme des jouets pour enfants. Les boutons sont nets et réactifs, mais la sensation générale de creux continue de me rebuter. Heureusement, l’Evercade VS prend en charge une large gamme de contrôleurs USB tiers, il est donc possible de jouer avec une manette de jeu plus solide.

C’est une partie Xbox, une partie Nintendo. Photo: Blaze Divertissement

Ce que j’aime le plus dans l’Evercade VS, c’est ce que j’ai le plus aimé dans l’Evercade portable d’origine : les cartouches. Au moment d’écrire ces lignes, Blaze Entertainment possède une collection de quelques dizaines de cartouches couvrant différents éditeurs, développeurs et systèmes à l’ancienne. Il existe des collections Atari et Intellivision. Interplay et Namco. En plus des jeux rétro, il y a des cartouches remplies de jeux indépendants homebrew plus modernes.

J’aime la nostalgie de la cartouche. J’aime la commodité. Mais surtout, j’aime les limites de ces cartouches. À une époque où j’ai un appareil comme le MiSTer, une technologie de jeu rétro presque magique capable de jouer à presque tous les jeux antérieurs à 2000 via l’émulation matérielle, c’est bien d’avoir un système qui dit « ce sont les jeux auxquels vous pouvez jouer. » Bien sûr, cela peut aller jusqu’à 40 jeux selon les cartouches que je branche sur l’Evercade VS, mais c’est toujours un nombre plus facile à gérer que pratiquement tous les jeux. La paralysie des choix est réelle.

De plus, ces cartouches à thème sont un excellent moyen d’initier mes enfants aux classiques du jeu rétro sans leur donner accès à ma machine MiSTer à près de 400 $. Vont-ils perdre des cartouches dans le canapé ? Oui, ils l’ont déjà fait. Mais ce n’est qu’une partie de l’expérience de jeu sur cartouche, ce qui est tout l’intérêt de l’Evercade VS. Ce n’est peut-être pas une solution idéale pour tout le monde, mais je pense que ce concept de cartouche de retour a définitivement sa niche.