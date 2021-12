Console ou mobile, OnePlus vous a couvert ce Noël

Bien sûr, OnePlus est connu pour proposer certains des téléphones les plus puissants du marché aux prix les plus abordables.

C’est la saison pour être joyeux et aligner vos cadeaux. Et s’il vous arrive d’être un joueur, l’obtention d’un excellent équipement de jeu figurera en bonne place sur votre liste d’achats. Et si vous recherchez un excellent équipement de jeu, vous devriez jeter un œil attentif à la marque Never Settle, OnePlus. Oui, il est peut-être mieux connu pour les smartphones, les téléviseurs et sa gamme IoT, mais au sein de ce portefeuille, il existe une forte séquence de jeux. C’est pourquoi, que vous obteniez votre solution de jeu sur une console ou un téléphone mobile, il existe des options de OnePlus qui sont très difficiles à ignorer.

Frénésie téléphonique, et avec une touche de PAC-MAN aussi

Pour commencer avec leur point fort – les smartphones. Bien sûr, OnePlus est connu pour proposer certains des téléphones les plus puissants du marché aux prix les plus abordables. Mais 2021 a vu la marque sortir son premier téléphone dédié au gaming, le OnePlus 9R. Contrairement à d’autres marques qui ont tendance à faire ressembler les téléphones de jeu à des extraterrestres maladroits dans un monde normal, le OnePlus 9R est à la fois un téléphone brillamment conçu et un appareil de jeu puissant. Il est piloté par l’une des puces les plus rapides du marché, le Qualcomm Snapdragon 870 et est livré avec un stockage UFS 3.1 ultra rapide (trois fois plus rapide que UFS 3.0, dix fois plus rapide qu’une carte microSD standard et encore plus rapide qu’un SSD SATA sur PC fonctionnant à 540 Mo/s).

Il y a également à bord beaucoup de RAM (8 Go et 12 Go) pour même vous permettre de basculer entre des sessions de jeu intenses et d’autres tâches et un brillant écran AMOLED Full HD+ fluide de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 240 Hz, qui vous permet d’utiliser jusqu’à cinq doigts en même temps sur l’écran. Les haut-parleurs stéréo et la prise en charge de Dolby Atmos signifient que vous obtenez un son immersif, tandis qu’un moteur linéaire spécial à axe X vous permet de ressentir des explosions et des écarts spectaculaires à travers une série de vibrations différentes. Et peu importe à quel point le jeu est mouvementé, le OnePlus 9R ne perd jamais son sang-froid, grâce à un refroidissement multicouche de qualité jeu.

Système, qui utilise une chambre à vapeur revêtue de graphite et de cuivre. Il existe même un mode Pro Gaming qui optimise les ressources de jeu du téléphone, offrant la meilleure expérience de jeu, tout en évitant les notifications embêtantes. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, qu’il s’agisse du mouvement trépidant Call of Duty ou de l’Odyssée d’Alto de type Zen, des performances fluides sont garanties. Complétez cela avec d’excellents appareils photo, une batterie super (et à charge super rapide), et le OnePlus 9R est le téléphone parfait pour les joueurs.

Il est également disponible avec une remise bancaire instantanée jusqu’à Rs 3 000 sur OnePlus 9R via les transactions par carte de débit et de crédit Kotak Bank sur OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in et les magasins partenaires OnePlus, jusqu’au 31 janvier 2022. Clients peut également bénéficier jusqu’à 9 mois d’EMI sans frais sur les transactions par cartes bancaires ICICI et Kotak sur Amazon.in également. Il existe également une remise bancaire instantanée de 3 000 INR sur OnePlus 9R pour les utilisateurs de cartes de crédit et de débit ICICI sur OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in et les magasins partenaires OnePlus jusqu’au 31 décembre 2021. Pour ceux qui recherchent un très bon jeu expérience avec un budget légèrement plus petit, il y a le téléphone OnePlus qui a redéfini le segment intermédiaire cette année – le OnePlus Nord 2. Il possède non seulement un bel extérieur, mais est également alimenté par la puce MediaTek Dimensity 1200+ incroyablement rapide, ce qui le rend capable de gérer tous les jeux que vous lui lancez. Chaque jeu que vous y lancez sera également stupéfiant sur un brillant écran AMOLED fluide Full HD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et sonnera incroyable grâce à deux haut-parleurs stéréo puissants et fiers. Son IA avancée permet une meilleure utilisation de la capacité du réseau et réduit la latence, même si son algorithme de planification GPU super intelligent réduit la demande d’énergie de 10 %. Il existe également une puissante application de jeux pour vous donner l’avantage du jeu lorsque vous en avez besoin. Bien sûr, le Nord 2 est également livré avec la célèbre configuration triple caméra dirigée par un brillant capteur de 50 mégapixels avec OIS, une autonomie formidable et une batterie Warp Charging.

Prenez toute cette merveilleuse qualité de jeu du Nord 2 et recouvrez-la d’une couche du légendaire PAC-MAN, et vous avez l’édition OnePlus Nord 2 x PAC-MAN. Conçu en collaboration avec Namco Bandi, le OnePlus PAC-MAN est peut-être le téléphone qui se démarque de l’année en termes d’apparence, grâce à son design inspiré de PAC-MAN et un labyrinthe sur son dos qui brille dans le noir. Et il n’y a pas que des éléments externes – les icônes à l’intérieur ont une touche PAC-MAN distincte, et il y a des énigmes et des défis dans l’interface utilisateur qui vous emmènent au pays PAC-MAN. Complétez cela avec un support de type Lego que vous pouvez assembler et c’est le téléphone parfait pour ceux qui n’aiment pas seulement les jeux, mais qui veulent aussi afficher leur amour.

Et rendre ces deux Nords encore plus irrésistibles sont une série d’offres et d’offres. Les clients ont une chance d’obtenir une remise bancaire instantanée de Rs. 2 000 à l’achat du OnePlus Nord 2 et Rs. 3 000 sur l’édition OnePlus Nord 2 × PAC-MAN, sur les transactions par carte de débit et de crédit Kotak Bank sur OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in et les magasins partenaires OnePlus, jusqu’au 31 janvier 2022. De plus, carte de crédit et de débit ICICI les utilisateurs peuvent obtenir une remise instantanée de Rs. 2000 à l’achat de OnePlus Nord 2 et Rs. 3000 sur OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition sur OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in et les magasins partenaires OnePlus jusqu’au 31 décembre 2021. Ceux qui souhaitent échanger leurs anciens smartphones OnePlus contre un Nord 2 ou Nord 2 x PAC -MAN Edition sera éligible à une remise de Rs. 3 000 sur OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in et les magasins partenaires OnePlus.

Le frère du grand écran…

Bien sûr, le jeu a aussi un côté grand écran. Le raccordement de votre console de nouvelle génération à un téléviseur ajoute une toute nouvelle dimension à votre expérience de jeu. Et le seul téléviseur qui rend vraiment justice aux jeux est le OnePlus 50 TV U1S incroyablement mince. Il est livré avec une résolution 4K UHD, avec certification HDR10, HLG et HDR10+, une profondeur de couleur de 10 bits et une large gamme de couleurs avec DCI-P3 93% ainsi qu’un indice Delta E<2 pour une reproduction des couleurs supérieure. Un moteur Gamma spécial avec plus de cinquante algorithmes personnalisés, assure une optimisation de la qualité d'image en temps réel, pour des visuels fantastiques et fluides, même lorsque les haut-parleurs produisent un son incroyable, vous plongeant au cœur du jeu. Il existe même un mode jeu avec une latence inférieure à 15 ms pour vous garantir la meilleure expérience de jeu possible une fois que vous avez connecté votre console de jeu au OnePlus 50 TV U1S via HDMI. Bien sûr, il s'agit d'un téléviseur intelligent avec les bienfaits d'OxygenOS en plus, et vous pouvez même le contrôler depuis votre téléphone OnePlus, installer des applications, naviguer sur le Web et bien plus encore.

Il existe des offres pour rendre le OnePlus 50 TV U1S encore plus irrésistible pour les joueurs. Ceux qui utilisent Kotak Bank et les cartes de débit et de crédit ICICI peuvent obtenir une remise instantanée jusqu’à 3 000 Rs sur le OnePlus TV 50 U1S sur OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in, Flipkart.com et les magasins partenaires OnePlus. L’offre ICICI Bank est disponible jusqu’au 31 décembre 2021, tandis que celle de Kotak Bank est disponible jusqu’au 31 janvier 2022. Il est également possible de gagner un cashback de 10 % jusqu’à Rs 5 000 sur toutes les transactions effectuées sur OnePlus.in et OnePlus Store Application via des cartes American Express d’une valeur minimale de 40 000 INR et un remboursement de 5 % pour les commandes inférieures à 40 000 Rs, jusqu’au 31 décembre 2021.

… et les gros bourgeons du son

Que vous jouiez sur votre téléphone ou sur un téléviseur, il y a des moments où vous souhaitez un peu d’intimité ou peut-être que vous ne souhaitez tout simplement pas déranger votre entourage. Les OnePlus Buds Pro sont parfaits pour les joueurs qui sont souvent confrontés à ces situations, ou qui veulent simplement le meilleur son possible sans aucun fil. Ces TWS soigneusement conçus, légers mais solidement construits s’adaptent non seulement parfaitement à vos oreilles (vous pouvez même ajuster leur ajustement à partir de votre téléphone) et offrent un son brillant grâce à leurs pilotes dynamiques de 11 mm, mais grâce à la suppression adaptative du bruit, même garder les sons externes à distance . L’audio peut être personnalisé selon vos préférences d’écoute afin que les joueurs puissent réellement avoir un profil qui convient aux jeux auxquels ils jouent, et une superbe ingénierie garantit une latence minimale. Un indice IPX4 signifie que vous pouvez les utiliser sans craindre la poussière et l’eau et une autonomie de sept heures sur les têtes et plus de trente heures avec l’étui garantissent que les sessions de jeu se poursuivent sans aucune pause. Ils gèrent également les appels de manière exceptionnelle, ce qui les rend, comme tous les appareils de jeu OnePlus, à l’aise dans la zone de jeu ainsi que dans la vie quotidienne normale.

Les joueurs cherchant à récupérer tout ou partie de ces goodies OnePlus ont une chance d’obtenir une remise en argent de 5 % sur toutes les transactions effectuées sur OnePlus.in et l’application OnePlus Store via les cartes American Express pour des valeurs de commande inférieures à 40 000 INR. L’offre est disponible jusqu’au 31 décembre 2021. Tout cela signifie Joyeux Noël pour les joueurs qui cherchent à ne jamais s’installer !

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.