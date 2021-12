Consoles moites, horreurs humides et regrets rétro

Image : La vie de Nintendo

Il y a quelques années, un écrivain intelligent, plein d’esprit et d’une beauté choquante de Nintendo Life a dû passer quelques jours ennuyeux à parcourir de nombreux sites Web à la recherche d’un tout nouveau téléviseur HD ultra-fin et incroyablement cher avec lequel remplacer leur vieillissant et malheureusement seulement semi- -HDTV fonctionnelle légèrement moins mince. Ce nouveau triomphe de la technologie et des plans de paiement échelonnés était encore plus HD que les précédents, moins HD, et tout le monde dans la maison était très satisfait de cette nouvelle itération de la fenêtre de divertissement rectangulaire.

Tout le monde sauf moi, Mlle. Que-entendez-vous-en-1994-était-il-y-a-27-ans ?, c’est-à-dire.

Ce nouveau téléviseur – le même que presque tous les nouveaux téléviseurs en vente ces jours-ci – avait finalement abandonné toutes les entrées non HDMI, ce qui signifie que tout ce qui est plus ancien qu’une Xbox 360 n’allait tout simplement pas fonctionner, et j’ai beaucoup de consoles plus ancienne qu’une Xbox 360. Sans aucune raison pratique de garder ces boîtes magiques de silicone et de plastique sous la télévision et nulle part ailleurs pour les ranger à l’intérieur de la maison, j’ai soigneusement enveloppé mes vieilles consoles dans un cocon de sacs en plastique épais et les ai stockées dans le garage avant de rentrer péniblement à l’intérieur et d’essayer à contrecœur d’adapter mes anciennes habitudes au «nouveau» millénaire. J’ai pleuré au prix de convertisseurs d’image sophistiqués. Je me suis acheté un de ces tout petits écrans officiels PSOne pour pouvoir jouer Histoire de vagabond dans un coin tranquille du salon, sifflant à tous ceux qui passaient du bon vieux temps. J’ai adopté les ordinateurs de poche, les rééditions miniaturisées du matériel Nintendo et le Retro Freak.

J’ai soigneusement enveloppé mes vieilles consoles dans un cocon de sacs en plastique épais et les ai stockées dans le garage avant de rentrer péniblement à l’intérieur.

Mais malgré tous mes efforts sincères, je n’ai jamais ressenti la même chose, et je le savais. Il n’y avait qu’une seule chose à faire : je devais vider une étagère quelque part dans la maison, acheter un très vieux téléviseur à tube cathodique pour planer dessus, et le faire correctement. Un achat sur eBay et 2-3 jours ouvrables plus tard et tout ce qui restait à faire était de retourner dans le garage pour récupérer le matériel bien-aimé que j’y avais laissé.

Je ne vais pas souvent ou très longtemps dans le garage car il est plein d’araignées et en ce qui me concerne les araignées appartiennent à la réception d’un Resident Evil lance-flammes et nulle part ailleurs, mais j’ai supposé que tout irait bien. Après tout, parmi tous les vieux pots de peinture et les tournevis oubliés, il y avait une petite bouteille rouillée d’huile pour machine à coudre sur une étagère faite maison qui était là depuis si longtemps qu’elle est probablement antérieure aux machines à coudre elles-mêmes. Si cela peut survivre aussi longtemps qu’il a dans le garage, alors mes consoles emballées dans du plastique seraient sûrement très bien.

Preuve sinistre d’un quasi-catastrophe évitable. (Image : Kerry Brunskill)

Il faisait froid et humide dans le garage. Non, pas humide — mouillé. Il y avait des flaques d’eau sur le sol en béton et de grosses gouttes d’eau tombaient de ce que je réalisais maintenant être un joli toit miteux ; une misérable combinaison de froid extrême et de fortes chutes de neige. L’état déplorable de ce bâtiment délabré n’était pas quelque chose que j’avais remarqué auparavant – rien n’arrive vraiment à quelques pots de plantes en plastique et aux restes cassés d’une canne à pêche antique s’ils sont mouillés lorsque vous ne regardez pas. Les vieilles consoles, qui fonctionnent déjà des décennies après leur apogée, sont une tout autre affaire.

J’ai ramené mes consoles à l’intérieur, me demandant le cœur lourd si envoyer une chaloupe enflammée sur la rivière locale était un peu trop pour un enterrement rétro

Les défenses en plastique que j’avais si facilement supposées être sûres et sécurisées lorsque je les ai rangées semblaient maintenant fragiles, poussiéreuses, et il y avait suffisamment d’eau sur elles qu’il fallait verser avant de ramener mes consoles à l’intérieur, me demandant avec un cœur lourd si j’envoyais un La chaloupe enflammée sur la rivière locale était un peu trop pour un enterrement rétro. Les sacs donnaient à leur précieuse cargaison une sensation sinistre de « oh non » de type humide-froid, et en les ouvrant, j’ai réalisé qu’il y avait une raison très simple à cela : mes consoles étaient humides et froides. Une Nintendo 64 japonaise détrempée gisait sur le sol à côté d’une Super Famicom humide et d’une Saturn importée qui semblait être recouverte d’une fine couche d’une substance dégoûtante; quelque chose qui semblait impliquer le mot « spores » serait impliqué quelque part là-dedans.

Je vais être honnête avec vous : alors que je prenais conscience de la dévastation humide et sale qui m’attendait, j’ai pensé à abandonner et à tout mettre à la poubelle. Faire cela devait être mieux que de les brancher tous un par un, d’attendre qu’ils chargent un favori précieux… et de les regarder tous échouer. Heureusement pour moi, la même pensée adulte sensée qui m’a entraîné dans ce gâchis moisi était justement la même pensée adulte sensée qui a insisté pour que je devrais au moins vérifier avec certitude – au moins j’aurais essayé de les sauver si rien d’autre. Ainsi, armé de suffisamment de torchon pour momifier un éléphant et de chaque spray, nettoyant et bidon d’air comprimé dans la maison, je me suis mis à tout nettoyer, à essuyer les surfaces sèches et à insérer des cotons-tiges dans les évents en plastique. Après beaucoup de travail, mes consoles et mes câbles étaient enfin secs et exempts de poussière, des choses que j’espérais être de la poussière et un vil film de crasse que j’espère ne plus jamais revoir. Les coques en plastique étaient définitivement plus décolorées qu’elles ne l’étaient lorsqu’elles sont entrées, mais c’est un travail pour un autre jour.

Il ne restait plus qu’à les allumer.

Ils ont travaillé! Ils ont tous travaillé. Première fois, en quelque sorte. Et pas non plus « ils s’allument après beaucoup de jurons et de pleurs » non plus, mais le genre de travail « nous sommes de retour aux affaires » !

Je ne suis toujours pas sûr d’y croire moi-même, et je peux sentir mes bras me faire un peu mal après la longue Policier de Virtua séance « test » que je viens de faire. Mes jeux sont fantastiques, et même si mes consoles ressemblent à des idiots et les ont laissées pratiquement sans protection dans un garage qui fuit pendant trop longtemps, j’ai appris de précieuses leçons : les garages sont pour les voitures et les vieilles bouteilles rouillées d’huile de machine à coudre ; cela vaut toujours la peine de faire de la place dans votre maison pour un vieux téléviseur ; et je ne suis pas aussi intelligent que je le pense.

Conseils de stockage de console nés d’une expérience amère et de l’avantage du recul :

Pas le garage. JAMAIS LE GARAGE. GARAGE? NON.

Évitez tout endroit sujet à une négligence distraite et à des changements de température saisonniers extrêmes tels que – et je tire juste un exemple aléatoire ici – un garage. Même un environnement scellé et sec peut s’égoutter avec de la condensation dans le froid et provoquer la formation de moisissures sur des objets sur lesquels la moisissure ne devrait jamais se développer. Si vous avez besoin de ranger des choses à long terme, utilisez des boîtes en plastique épaisses avec un couvercle à déclic approprié, comme celle que j’ai inexplicablement stockée. Final Fantasy : Chroniques de cristal guide et un enchevêtrement de vieux câbles inutiles. Mais pas ma SNES. Et c’est parce qu’il est moins cher à long terme d’acheter des boîtes de rangement sans araignées de bonne qualité que de remplacer ou de nettoyer fiévreusement plusieurs consoles terriblement humides et qui ne sont plus fabriquées.