Consolidation pour les dix derniers jours! Crypto nouveaux médias

Le XRP est l’une des crypto-monnaies les plus populaires qui a rencontré une forte résistance de la part de la SEC, qui exige qu’elle soit traitée comme une sécurité. Alors que la complication résultant de ce procès semble s’être atténuée alors que l’on s’attend à un règlement bientôt, il y a eu un rallye ultérieur coïncidant avec le marché plus large de la cryptographie.

Ripple n’est pas seulement la jointure d’un banquier, mais se dirige rapidement vers des contrats intelligents alors qu’il se précipite vers ce nouveau domaine avec une nouvelle proposition de mise à jour pour son XRPL. Eh bien, vous avez peut-être deviné que XRP entre dans le domaine des contrats intelligents avec XRPL, mais c’est aussi simple que cela puisse paraître.

L’entrée de XRPL dans les contrats de grand livre intelligent constituera une menace pour Ethereum et d’autres contrats intelligents prenant en charge les cryptos et prendra une plus grande part de marché. La croissance de la finance décentralisée (DeFi) et des contrats intelligents au cours de la dernière année a suscité l’intérêt de XRP pour le domaine, ce qui l’a amené à lancer les chaînes latérales fédérées au sein de XRPL.

Analyse des prix XRP

XRP a réalisé un gain de plus de 160% depuis les creux du 21 juillet 2021 et a fait sourciller car il a gagné plus que prévu, compte tenu du procès non résolu de la SEC. Bien que les sommets n’aient pas atteint un sommet historique, le rallye était quelque chose à prendre en compte. Il est intéressant de noter que la montée du RSI des zones de survente vers les zones de surachat en l’espace d’un mois indique une forte transition qui se produit dans cet espace crypto et XRP.

XRP a réussi à prendre le support du niveau une fois le 18 août et a affiché un gain de 23% au cours des trois prochains jours. Mais ces zones de consolidation seront décomposées en raison de la comptabilisation des bénéfices. Il faut être prêt à profiter de toute vente pour réaliser des bénéfices et réintégrer l’espace XRP.

La moyenne mobile de 200 jours qui indique un bon niveau pour évaluer le prix de tout actif est actuellement de 35 % en dessous du niveau actuel de 1,161 $, auquel le XRP se négocie après la chute de 9 % hier le 24 août 2021. On devrait s’attendre à ce que le XRP subir une réservation de profit avec un soutien immédiat actif autour du niveau physiologique de 1 $.

Après avoir partagé une forte cassure aux niveaux de 1,05 $, XRP a atteint un niveau de goulot d’étranglement. Aux niveaux actuels, nous avons un support solide à des niveaux de 0,80 $ avec une résistance à des niveaux de 1,30 $. Il y a une forte probabilité d’un repli vers 1,00$, suivi d’un rebond vers 2$.

Cette analyse des prix est dérivée de la baisse du sentiment d’achat au cours des dix derniers jours, suivie de la baisse des volumes. Tant que le RSI se négocie au-dessus des 50 niveaux sur un histogramme, il faut s’attendre à ce que le XRP rebondisse. La combinaison des niveaux de support et du RSI constituerait la position idéale pour ajouter plus de pièces XRP.

Sur les graphiques horaires, il n’y a pratiquement pas eu de mouvement positif ou négatif alors que le XRP se consolide dans une fourchette étroite. Alors que le RSI indique un niveau de survente avec des niveaux d’histogramme inférieurs à 40, le MACD montre une divergence haussière, indiquant un mouvement haussier bientôt. Selon notre prévision de prix Ripple, si XRP peut briser la résistance à laquelle il a été confronté à des niveaux de 1,32 $, cela devrait être considéré comme une phase de consolidation avec une forte tendance à la réservation de bénéfices.