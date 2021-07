Consolider avant l’aspirant Monténégro

26/07/2021 à 21:05 CEST

L’équipe masculine espagnole de water-polo affronte le redoutable Monténégro lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Après avoir battu la Serbie par le minimum (12-13) lors de ses débuts, l’équipe nationale cherche à s’imposer en haut du tableau avec une nouvelle victoire.

Le Monténégro a remporté ses 14 derniers matchs et a tenu les Espagnols à distance lors des sept derniers matchs en tête-à-tête.: les Balkans ajoutent trois victoires et quatre nuls face à ceux de David Martín.

L’Espagne, qui sait déjà ce que c’est que de remporter une médaille d’or aux Jeux Olympiques, fait partie des favorites du groupe B avec la Croatie et la Serbie, les deux équipes finalistes de l’édition 2016 de Rio de Janeiro. L’équipe des Balkans a gagné à ses débuts et c’est une équipe en plein essor : lors de ses trois derniers (et premiers) Jeux olympiques, elle est restée aux portes des médailles en tant que quatrième classée..

Rachetez-vous de la dernière épreuve olympique

La sélection arrive à Tokyo 2020 avec l’enthousiasme et la motivation à travers le toit. Le grand objectif est, sans aucun doute, d’oublier le mauvais rôle qu’ils ont joué lors des derniers Jeux de Rio de Janeiro 2016 : une septième place qui ne savait pas grand-chose. Pour cette édition, les Espagnols arrivent comme finalistes actuels en Europe et dans le monde et veulent répéter l’exploit réalisé par les générations précédentes avec l’or à Atlanta 1996.

Le Monténégro, vice-champion du monde en 2013 et champion d’Europe en 2008 et vice-champion en 2012 et 2016, veut profiter de la bonne dynamique et renverser l’une des équipes les plus dangereuses comme celle de David Martín.